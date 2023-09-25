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Новости Война
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Рашисты сбросили фосфорно-магниевые боеприпасы на Новолюбовку Луганской области

фосфор

Российские оккупационные войска сбросили два фосфорно-магниевых боеприпаса на Новолюбовку, в результате чего возникло возгорание сухой травы.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, передает Цензор.НЕТ.

"На Новолюбовку захватчики направили два фосфорно-магниевых боеприпаса, из-за чего произошло возгорание сухой травы вокруг населенного пункта. Угрозы жилым домам пока нет. В соседнем Невском зафиксировано 10 взрывов - село под постоянным огнем россиян", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера рашисты также нанесли авиационные удары по Новоегоровке и Невскому. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Невское и Белогоровка.

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Автор: 

обстрел (27043) фосфор (34) Луганская область (6494)


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25.09.2023 09:57 Ответить
Російські окупаційні війська скинули два фосфорно-магнієві ********** на Новолюбівку, внаслідок чого виникло займання сухої трави

Певно, то була бандерівська трава, що готувала напад на рузьге.
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25.09.2023 09:57 Ответить
 
 