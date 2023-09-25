Рашисти скинули фосфорно-магнієві боєприпаси на Новолюбівку Луганської області
Російські окупаційні війська скинули два фосфорно-магнієві боєприпаси на Новолюбівку, внаслідок чого виникло займання сухої трави.
Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.
"На Новолюбівку загарбники спрямували два фосфорно-магнієві боєприпаси, через що сталося займання сухої трави навколо населеного пункту. Загрози житловим будинкам наразі немає. У сусідньому Невському зафіксовано 10 вибухів – село під постійним вогнем росіян", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вчора рашисти також завдали авіаційних ударів по Новоєгорівці та Невському. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка.
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Певно, то була бандерівська трава, що готувала напад на рузьге.