Рашисти скинули фосфорно-магнієві боєприпаси на Новолюбівку Луганської області

Російські окупаційні війська скинули два фосфорно-магнієві боєприпаси на Новолюбівку, внаслідок чого виникло займання сухої трави.

Про це повідомив глава ОВА Артем Лисогор, передає Цензор.НЕТ.

"На Новолюбівку загарбники спрямували два фосфорно-магнієві боєприпаси, через що сталося займання сухої трави навколо населеного пункту. Загрози житловим будинкам наразі немає. У сусідньому Невському зафіксовано 10 вибухів – село під постійним вогнем росіян", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вчора рашисти також завдали авіаційних ударів по Новоєгорівці та Невському. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка.

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