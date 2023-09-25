РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10014 посетителей онлайн
Новости
16 011 23

В центре оккупированного Севастополя раздался громкий взрыв

вибух

В центральной части Севастополя раздался громкий звук, похожий на взрыв.

Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.

Местные сообщают, что в районе штаба ЧФ РФ виден дым.

В то же время, российский глава города Развожаев заявил, что этот звук – следствие "запланированного демонтажа части аварийных конструкций на штабе ЧФ".

Читайте также: Главная военная база россиян находится в Севастополе, там они осуществляют загрузку "Калибров", - ВМС ВСУ

Автор: 

взрыв (6731) город Севастополь (1760)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+30
Звикайте гниди кацапські,все тільки починається
показать весь комментарий
25.09.2023 10:38
+22
Мєлочь, а пріятно...
показать весь комментарий
25.09.2023 10:37
+20
показать весь комментарий
25.09.2023 10:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мєлочь, а пріятно...
показать весь комментарий
25.09.2023 10:37 Ответить
сподіваємось на жирну "мелочь"
показать весь комментарий
25.09.2023 11:00 Ответить
Звикайте гниди кацапські,все тільки починається
показать весь комментарий
25.09.2023 10:38 Ответить
чим будемо продовжувати? меморандумами по майбутні спільні проекти??
показать весь комментарий
25.09.2023 10:38 Ответить
Обтікай, кацап.
показать весь комментарий
25.09.2023 12:57 Ответить
Та побільше щоденних звуків, різних, всіляких
показать весь комментарий
25.09.2023 10:38 Ответить
Good morning, Krym.
показать весь комментарий
25.09.2023 10:40 Ответить
Співайте гімн, вчить Українську - Україна їде..
показать весь комментарий
25.09.2023 10:41 Ответить
Газову трубу болгаркою різали при розборі завалів чи покурили вдало?))
показать весь комментарий
25.09.2023 10:46 Ответить
Кацапи в аху......Такий вой на болотах))))КАк так то....у нас севастопаль прикрыт как масква как так то...хахлы штаб разбамбили.......)))Там реально жопа....дохера видно старших ахфыцеров мёртвые савсем.
показать весь комментарий
25.09.2023 10:47 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2023 10:53 Ответить
Шо, опять???
показать весь комментарий
25.09.2023 10:59 Ответить
...та да
показать весь комментарий
25.09.2023 11:15 Ответить
Демонтували разом з керівним складом штабу
показать весь комментарий
25.09.2023 11:05 Ответить
Чем сбили? Штабом, ГСМ, кораблем?
показать весь комментарий
25.09.2023 11:09 Ответить
Усьо по плану.Расходимся, товарисчи.👍🐐
показать весь комментарий
25.09.2023 11:14 Ответить
Доламують те що не розбомбили. Хай як , а незнаючим отой вибух по нервам добряче ''бемкнув''.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:21 Ответить
ришистскьий мер замітає сліди - тепер меле про "знищення конструкцій" разом з недобитими орками.
показать весь комментарий
25.09.2023 11:26 Ответить
Грохнуло те що "заплановано" обвалилось!
показать весь комментарий
25.09.2023 12:24 Ответить
Разбор завалов мiнiстєрства iдьот в строгом соотвєтствii с графiком. По плану.
Главний планiровщiк в. )(уйло.
показать весь комментарий
25.09.2023 12:28 Ответить
ОК, розбір завалів… а дим від чого?
показать весь комментарий
25.09.2023 12:58 Ответить
Перекур.
показать весь комментарий
25.09.2023 13:20 Ответить
Сами себя бомбят.
показать весь комментарий
25.09.2023 13:41 Ответить
 
 