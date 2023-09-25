В центре оккупированного Севастополя раздался громкий взрыв
В центральной части Севастополя раздался громкий звук, похожий на взрыв.
Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии (Радио Свобода), передает Цензор.НЕТ.
Местные сообщают, что в районе штаба ЧФ РФ виден дым.
В то же время, российский глава города Развожаев заявил, что этот звук – следствие "запланированного демонтажа части аварийных конструкций на штабе ЧФ".
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