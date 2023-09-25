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В суде Киева рассматривают апелляцию на меру пресечения Коломойскому. ВИДЕО

В Апелляционном суде Киева начинается рассмотрение жалобы олигарха Игоря Коломойского на избрание ему меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналистам Коломойский сказал, что ждет суда "справедливости" и добавил, что его держат в "нормальных условиях".

Корреспондентка Радио Свобода заявила, что в зал заседания пришли работники 1+1 - Мосейчук, Горбунов и экс-министр культуры и информационной политики Ткаченко.

По данным Центра противодействия коррупции, в Киевский апелляционный суд "прибыл целый десант из 1+1".

"Группа поддержки Коломойского: Александр Ткаченко, Александр Дубинский, Наталья Мосийчук, Алла Мазур, Юрий Горбунов, Игорь Цыганик и другие", - отметили в ЦПК.

В суде Киева рассматривают апелляцию на меру пресечения Коломойскому 01

2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.

Также читайте: Дело Коломойского: подозрение получил экс-руководитель столичного филиала Приватбанка

Автор: 

апелляция (628) Коломойский Игорь (1791) суд (25090)


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Топ комментарии
+30
Турне цирку до США скінчилось, потрібно випускати.
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25.09.2023 13:27
+24
Підтримати Ігоря Валерійовича прийшли повії 1+1
- Алла Мазур
- Наталя Мосейчук
- Ігор Циганик
- Юрій Горбунов.
Прийшов екс-міністр культури і екс-генпродюсер 1+1 - Олександр Ткаченко.
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25.09.2023 13:27
+20
Всі кєнти Янелоха. Сам же Янелох поки поляну накриває - зустрічати сідєльца
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25.09.2023 13:29
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Правила форума Совет форумчан
Випустяться під особисте зобов'язання. Бєня ще й Україну за це зешапіто на бабки виставить
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25.09.2023 13:23 Ответить
Та 100пудово! Он на фото - він вже либиться!
Ну, а шо - шоу відпрацювали, ЗЕбіл в Штати з'їздив, пістони вже всі отримав, заросшим ******* поторгував - всё, все свободны, можно расходиЦЦа!
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25.09.2023 13:27 Ответить
А звинувачують його в чому, а це правда, що він ******* у українського народу більше 5млрд.$??А США взагалі виставляють 350 млд.$??? А у нас же ж Війна!!?А якщо це правда і він злиняє...? А віддавати буде група підтримки, а що ж вони підтримують 5 чи 350...? Ну ті... , а ткаченко, міністр "культури", державний " діяч"?? Господи Боже ж Ти наш , за що караєш...?
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25.09.2023 16:32 Ответить
група підтримки з елітних кріпаків Нєхілого Бєні відробляє "ікру з хлібом"
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25.09.2023 13:24 Ответить
Парад - Алле
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25.09.2023 13:31 Ответить
Лярва Мосейчук зіграла роль співчуваючоїз группи підтримки - а виглядає як гівном обмазана
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25.09.2023 16:23 Ответить
Горбунов, Мосейчук і Ткаченко- усі хто отримував або чорний кеш, або як Ткаченко на офшори від Приватбанку.
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25.09.2023 13:25 Ответить
Да прекратите. Она на работе. Собирает изобличающие материалы. Мазур, Горбунов и Ткаченко помогают. Страшно представить, что будет в вечерних новостях.
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25.09.2023 13:44 Ответить
Доведена до цілковитого абсурду система держуправління зеленої влади особливо проявила себе в процесі над Коломойським.

Одне його так зване «українське громадянство» чого варте. Взагалі створюється враження, що ми не живемо реальним життям, не творимо своє сьогодення й майбутнє, а під гіпнозом професійних лицедіїв перебуваємо в химерному світі героїв Кафки, вихід з якого навіть не проглядається.
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25.09.2023 13:25 Ответить
Підтримати Ігоря Валерійовича прийшли повії 1+1
- Алла Мазур
- Наталя Мосейчук
- Ігор Циганик
- Юрій Горбунов.
Прийшов екс-міністр культури і екс-генпродюсер 1+1 - Олександр Ткаченко.
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25.09.2023 13:27 Ответить
Всі кєнти Янелоха. Сам же Янелох поки поляну накриває - зустрічати сідєльца
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25.09.2023 13:29 Ответить
миє крісла у гелікоптері. рейс на буковель
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25.09.2023 13:30 Ответить
як варіант, бо на саму поляну Моніку Зєлупу можуть і не запросити, хіба що під кінець шановні люди захочуть ****** визвати
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25.09.2023 13:33 Ответить
танок дуже маленьких леблдяєй
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25.09.2023 13:35 Ответить
Провладна Раєвська прийшла підтимати олігарха, який у розшуку ФБР....яка несподівана і потужна блротьба з олігархами...
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25.09.2023 13:40 Ответить
готують репортаж про вбивство брата порошенком прямо з залу суду.
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25.09.2023 13:42 Ответить
КАК ВЫ МЛЯТЬ ОСТО -ИЗДИЛИ, НИКАК НЕ ПОЙМЕТЕ- НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ
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25.09.2023 14:10 Ответить
все я зрозумів, підор рашистській. тому пішла *****, болотна хйня
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25.09.2023 14:12 Ответить
падлюча і повійська підтримка !!!!!
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25.09.2023 14:11 Ответить
кофє йшли пити, й подумали, чому б не зайти...
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25.09.2023 15:54 Ответить
коломойського, виявляється, можна на хліб намазати
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25.09.2023 15:59 Ответить
Підтримати в суді Романа Червінського ця мразота із Г+ Г не прийде ,
бо релігія ім не дозволить 😡
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25.09.2023 18:15 Ответить
Турне цирку до США скінчилось, потрібно випускати.
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25.09.2023 13:27 Ответить
Якщо випустять, а мені здається таки випустять, дядько Байден повинен при нагоді відпи#здити найвеличнішого ногами, а під фініш обісцяти
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25.09.2023 13:31 Ответить
Ага, арешт з майна вже зняли. Тепер ще лишилося зняти всі звинувачення, і вільний і чистий. Шоу для ЗЕбидла продовжується.
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25.09.2023 13:29 Ответить
навіть не накладали, якщо я правильно запам'ятав
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25.09.2023 13:37 Ответить
Тобто наші правоохоронні органи свідомо дають йомуможливість переписати майно
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25.09.2023 13:39 Ответить
портновсько-татарівських підарів нашими можна вважати тільки формально
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25.09.2023 13:41 Ответить
Вибори треба оплачувати! Диму, як сморід від підгорівшого монолайна, напустили привладні немало…
Пильнуймо привладних СЦЕНАРИСТІВ з ОПУ
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25.09.2023 13:30 Ответить
"Кофе идешь пить?"
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25.09.2023 13:33 Ответить
Якщо хтось обікрав країну на мільярди, то сидіти повинен, до кінця життя!
Інакше, це не зупинити!
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25.09.2023 13:34 Ответить
Буратина вернулся, пора папу Карло отпускать и награждать.
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25.09.2023 13:39 Ответить
Тепер до стадо дішло на кого працювала скарабєєва-мусійчук,міністр гопоти ткаченко,бидлан горбунков і чия обізянка сидить у креслі президента.
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25.09.2023 13:41 Ответить
Нікому нічого не доходить. Продовжують кричати "Слава найвелинішому боневтік"
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25.09.2023 14:45 Ответить
Беги, негр, беги!
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25.09.2023 13:47 Ответить
справедливість зараз прийде
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25.09.2023 13:49 Ответить
США вимагали його арешту, перед візитом зеленського до США коломойшу прикрили, а тепер випустять? а потім знову будуть казки розповідати, що погані партнери допомоги не дають???
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25.09.2023 13:49 Ответить


Своїм все, а остальним - закон.
"Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин. Активи Ігоря Коломойського тепер можна продати або переписати, стверджують в організації.

Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського. Про це https://antac.org.ua/news/suddia-vaks-tkachenko-vidmovyv-v-areshti-aktyviv-ihoria-kolomoyskoho/ повідомила громадська організація Центр протидії корупції (ЦПК).

"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більш як 10 днів і відмовився його навіть розглядати", - написав голова правління ЦПК Віталій Шабунін.
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25.09.2023 13:53 Ответить
То він же не мопєд вкрав , що б десять років отримать?!
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25.09.2023 14:01 Ответить
Чергова серія 95 кварталу знімається - ЛОХторат бігом до телевізорів попкорн не забудьте!!!
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25.09.2023 14:02 Ответить
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25.09.2023 14:04 Ответить
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25.09.2023 14:09 Ответить
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25.09.2023 14:10 Ответить
судді капці вже зняли?
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25.09.2023 14:14 Ответить
"Чифир идешь пить?"
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25.09.2023 14:21 Ответить
Де гроші і підлабузництво там і раєвська
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25.09.2023 14:21 Ответить
Его подержат под стражей еще какое-то время. Не дошло что-ли? Его прячут от выдачи США.
Будут переносить, переносить. Если его выпустить, то США начнут требовать его выдачи.
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25.09.2023 14:22 Ответить
Если США захотят, то Коломойский через час будет стоять на польской границе с вещами.
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25.09.2023 14:55 Ответить
Зеля его не отдаст ни при каких обстоятельствах. Если беня заговорит, то компромата на зелю будет вагон и телега. Не рассказывай тут байки про фуфайки.
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25.09.2023 15:00 Ответить
Зеля может быть и против выдачи Коломойского, только его не спросят об этом, если США будет нужна бородатая бабушка.
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25.09.2023 15:03 Ответить
Хорошо. В чем тогда логика "закрытия" бени? В Украине и без бени есть кого пожурить на публику.
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25.09.2023 15:10 Ответить
Не ищи логики в цирке, это представление рассчитанное на эмоции.
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25.09.2023 15:22 Ответить
как оно в одной голове у нарида помещается:
Беня спонсор Зе. И там же беня первый пошел под суд.
И там же: в Украине 2-3 сотни олигархов.
И только один бегал в 2014г. по воинским частям и совал по 500 тысяч, чтобы начали стрелять.
Приват -- единственный банк, из первых, на плаву, а остальные банкиры сидят в Монако
И нарид утерся.
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25.09.2023 14:31 Ответить
1. под какой суд беня пошел? под этот? это суд?
2. список олигархов готовился под Пороха, но попадают туда слуги. Потому пока про список забыли, до момента, когда все будет припрятано
3. Про остальное - не совсем понятно.
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25.09.2023 15:00 Ответить
Я тебе открою страшную тайну
это и есть украинский суд
и когда ты туда сходил десяток-другой раз
это не серьезно
а когда 150-200 раз, тогда и посмеёшься
Это пытки, просто пытки.
И к слову, остальное ворье пока с попкорном ложе рады...
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25.09.2023 15:10 Ответить
Это не суд, а деловое предложения от оп Коломойскому, от которого сложно отказаться
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25.09.2023 15:26 Ответить
Такой суд - для простых граждан.
А если ты упакован - вопрос только суммы, а не количества хождений.
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25.09.2023 16:23 Ответить
Приват -гос.банк, а не частный.
Побежали частники.
Дружи с головой.
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25.09.2023 16:21 Ответить
Я так понимаю, что арест на имущество не наложили, потому как арестованным сложно делиться?
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25.09.2023 14:57 Ответить
голобородько часть 2 для отупевших зелеДрочеров .....
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25.09.2023 15:10 Ответить
Бєню Карабаса прийшли підртимати його ляльки... Найулуюбеніша гнусава лялька Карабаса досі грає для "мудрова наріда" роль Буратіно. Ублюдочне "офісне полє чудєс" триватиме доти, доки будуть мільйони недоумків, які вірять що можна закопати найдорожче в землю, сказати "рекс-пекс-фекс" і раптом заколоситься мільярд дерев, є-бабусі з айфонами, учітєль станєт жить, как прєЗЕдєнт, а прєЗЕ дєнт, как учітєль і що вже на ранок наступить "канєц епохі бєднасті". А щоб це здійснилося, треба лише відмовитися від Армії (скоротити її, припинити озброювати та оснащувати навіть самим необхідним - броніками та касками) Мови (спробувати переглянути мовний закон за допомогою монобидла "слуг" та союзників з ОПЗЖ у ВР) Віри (ставити палки в колеса процесу переходу парафій з УПЦ МП в ПЦУ)... І тоді всім лялькам Бєні Карабаса буде щастя...
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25.09.2023 15:13 Ответить
Структури Коломойського продовжують процедуру виведення активів Коломойського. Арешт активів відсутній.
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25.09.2023 15:31 Ответить
Там Мосєйчук і Мазур вже хочуть на поруки Бєню брати...
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25.09.2023 15:32 Ответить
Юрій Горбунов став лауреатом престижної телевізійної премії "Ріммінг-2023 Awards"
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25.09.2023 16:08 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/16506 Тарас Чорновіл :

"Скажу без жодних оцінок чи осуду. До апеляційного суду підтримати олігарха прийшли: головна медіа-... Наталія Мосейчук та гауляйтер від безкультур'я Ткаченко, ще бачили там актора Горбунова. Може потім камери ще когось вихоплять.

До речі, коли ці особи на суді в Коломойського, це цілком природно й навіть правильно. Не Червінського ж це паскудство мало підтримувати - вони живуть в іншому, протилежному до нас світі. Мене якраз навпаки, дико обурює, коли ці персони починають фальшиво щось патріотичне говорити чи ніби підтримувати, бо тим самим опоганюють усе, до чого торкаються.

А підтримка Коломойського? Тут цікаво інше. Вони ж тваринки кон'юнктурні, схильні до пристосування. Або вірять, що олігарх відкрутиться й знають, на чиїй стороні справді симпатії влади, або вже й так настільки загрузли в його грошах і скандалах, що відмиватися запізно."
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25.09.2023 16:22 Ответить
Вірні королівські коргі: Горбунов, Мазур і Мосейчук "Ріммінг-2023 Awards"
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25.09.2023 16:25 Ответить
Такими темпами скоро Бене присвоят звание Героя Украины
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25.09.2023 16:26 Ответить
и народного артиста в придачу
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25.09.2023 17:44 Ответить
👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
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25.09.2023 18:00 Ответить
Потерпілий Беня - великий махінатор і жулік , якого США вимагає його
видачі ,
але Зе повернувся із турне , отож можна натиснути на карманних суддів
щоби Беню звільнили і відправили під домашній арешт ,
от вам і весь сценарій
95- го кварталу 😠
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25.09.2023 18:08 Ответить
Адвокат , цього відвертого щахрая Бені , повідомив ,що Коломойський
страшенно хворий і перерахував всі :
Цироз печінки (це смертельний діагноз)
Діабет
Коліт
Гастрит і все що може бути у людини
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25.09.2023 18:24 Ответить
Відправте до США там вилікують бо в нас з медициною самі знаєте навіть діагнос поставити складно.
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25.09.2023 18:36 Ответить
 
 