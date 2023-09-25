В суде Киева рассматривают апелляцию на меру пресечения Коломойскому. ВИДЕО

В Апелляционном суде Киева начинается рассмотрение жалобы олигарха Игоря Коломойского на избрание ему меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Журналистам Коломойский сказал, что ждет суда "справедливости" и добавил, что его держат в "нормальных условиях".

Корреспондентка Радио Свобода заявила, что в зал заседания пришли работники 1+1 - Мосейчук, Горбунов и экс-министр культуры и информационной политики Ткаченко.

По данным Центра противодействия коррупции, в Киевский апелляционный суд "прибыл целый десант из 1+1".

"Группа поддержки Коломойского: Александр Ткаченко, Александр Дубинский, Наталья Мосийчук, Алла Мазур, Юрий Горбунов, Игорь Цыганик и другие", - отметили в ЦПК.

2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.

В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.

15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.

16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.

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