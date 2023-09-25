В суде Киева рассматривают апелляцию на меру пресечения Коломойскому. ВИДЕО
В Апелляционном суде Киева начинается рассмотрение жалобы олигарха Игоря Коломойского на избрание ему меры пресечения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Журналистам Коломойский сказал, что ждет суда "справедливости" и добавил, что его держат в "нормальных условиях".
Корреспондентка Радио Свобода заявила, что в зал заседания пришли работники 1+1 - Мосейчук, Горбунов и экс-министр культуры и информационной политики Ткаченко.
По данным Центра противодействия коррупции, в Киевский апелляционный суд "прибыл целый десант из 1+1".
"Группа поддержки Коломойского: Александр Ткаченко, Александр Дубинский, Наталья Мосийчук, Алла Мазур, Юрий Горбунов, Игорь Цыганик и другие", - отметили в ЦПК.
2 сентября, СБУ и БЭБ сообщили Коломойскому о подозрении в мошенничестве и легализации имущества по другому делу. В этом случае речь идет о легализации более 500 млн грн нелегальных доходов через "Приватбанк" в 2013-2020 годах.
В тот же день Шевченковский районный суд Киева избрал бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 млн грн. В настоящее время он находится в СИЗО.
15 сентября СБУ и БЭБ сообщили еще об одном подозрении Коломойскому о завладении средствами "ПриватБанка" на общую сумму 5,8 млрд грн в период с 2013 по 2014 годы.
16 сентября суд переизбрал меру пресечения Коломойскому - сумма залога увеличена до 3 млрд 891 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, а шо - шоу відпрацювали, ЗЕбіл в Штати з'їздив, пістони вже всі отримав, заросшим ******* поторгував - всё, все свободны, можно расходиЦЦа!
Одне його так зване «українське громадянство» чого варте. Взагалі створюється враження, що ми не живемо реальним життям, не творимо своє сьогодення й майбутнє, а під гіпнозом професійних лицедіїв перебуваємо в химерному світі героїв Кафки, вихід з якого навіть не проглядається.
- Алла Мазур
- Наталя Мосейчук
- Ігор Циганик
- Юрій Горбунов.
Прийшов екс-міністр культури і екс-генпродюсер 1+1 - Олександр Ткаченко.
бо релігія ім не дозволить 😡
Пильнуймо привладних СЦЕНАРИСТІВ з ОПУ
Інакше, це не зупинити!
Своїм все, а остальним - закон.
"Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин. Активи Ігоря Коломойського тепер можна продати або переписати, стверджують в організації.
Суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко 21 вересня відмовив прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) в арешті активів олігарха Ігоря Коломойського. Про це https://antac.org.ua/news/suddia-vaks-tkachenko-vidmovyv-v-areshti-aktyviv-ihoria-kolomoyskoho/ повідомила громадська організація Центр протидії корупції (ЦПК).
"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Тимчасовий арешт на майно діяв лише 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більш як 10 днів і відмовився його навіть розглядати", - написав голова правління ЦПК Віталій Шабунін.
Будут переносить, переносить. Если его выпустить, то США начнут требовать его выдачи.
Беня спонсор Зе. И там же беня первый пошел под суд.
И там же: в Украине 2-3 сотни олигархов.
И только один бегал в 2014г. по воинским частям и совал по 500 тысяч, чтобы начали стрелять.
Приват -- единственный банк, из первых, на плаву, а остальные банкиры сидят в Монако
И нарид утерся.
2. список олигархов готовился под Пороха, но попадают туда слуги. Потому пока про список забыли, до момента, когда все будет припрятано
3. Про остальное - не совсем понятно.
это и есть украинский суд
и когда ты туда сходил десяток-другой раз
это не серьезно
а когда 150-200 раз, тогда и посмеёшься
Это пытки, просто пытки.
И к слову, остальное ворье пока с попкорном ложе рады...
А если ты упакован - вопрос только суммы, а не количества хождений.
Побежали частники.
Дружи с головой.
"Скажу без жодних оцінок чи осуду. До апеляційного суду підтримати олігарха прийшли: головна медіа-... Наталія Мосейчук та гауляйтер від безкультур'я Ткаченко, ще бачили там актора Горбунова. Може потім камери ще когось вихоплять.
До речі, коли ці особи на суді в Коломойського, це цілком природно й навіть правильно. Не Червінського ж це паскудство мало підтримувати - вони живуть в іншому, протилежному до нас світі. Мене якраз навпаки, дико обурює, коли ці персони починають фальшиво щось патріотичне говорити чи ніби підтримувати, бо тим самим опоганюють усе, до чого торкаються.
А підтримка Коломойського? Тут цікаво інше. Вони ж тваринки кон'юнктурні, схильні до пристосування. Або вірять, що олігарх відкрутиться й знають, на чиїй стороні справді симпатії влади, або вже й так настільки загрузли в його грошах і скандалах, що відмиватися запізно."
видачі ,
але Зе повернувся із турне , отож можна натиснути на карманних суддів
щоби Беню звільнили і відправили під домашній арешт ,
от вам і весь сценарій
95- го кварталу 😠
страшенно хворий і перерахував всі :
Цироз печінки (це смертельний діагноз)
Діабет
Коліт
Гастрит і все що може бути у людини