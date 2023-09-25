"Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что американские танки Abrams уже прибыли в Украину, о чем ранее писали СМИ.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Ежедневная синхронизация по основным направлениям безопасности. Доклад министра Клименко. Ликвидация последствий обстрелов Одессы, других населенных пунктов. Помощь пострадавшим. Прикрытие Одесщины - приоритет на всех моих переговорах по ПВО.
Подготовка к зиме. Премьер-министр Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и "Пунктов несокрушимости". Готовим решение, чтобы их поиск был максимально прост и быстр.
Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - говорится в сообщении.
Также были заслушаны доклады по военной ситуации главнокомандующего ВСУ Залужного, Службы внешней разведки, ГУР МО и СБУ.
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Зе шмаркля зараз буде гордовито ходити як півень і розказувати що це його заслуга, що дали Абрамси, бо просив наполегливо.
Але нащі хєнєрали можуть знову відпороти херню як навесні - на мінні поля випустити Челенджери союзників, притирені. Звісно це не ідея Залужного, він за всім логічно услідкувати не може і не повинен. Але факт залишається фактом - з десяток Бредлі і два Леопарди без бою угробили на дешевих кацапських мінах на самому початку наступу.
Кацапи від скрєпної радості срали на стелю
а там діло і до ядерних бомб дійде.....
ну до тих, які Україна віддала свого часу за просто так.
вот тогда будет реальное усиление наступательных возможностей ВСУ.
Ремонтної, відновлюваної, замістної функції немає.
Хто каже за суттеве підсилення ЗСУ - ви це серйозно?