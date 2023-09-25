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Новости Война
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"Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады, - Зеленский

абрамс,abrams

Президент Владимир Зеленский сообщил, что американские танки Abrams уже прибыли в Украину, о чем ранее писали СМИ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневная синхронизация по основным направлениям безопасности. Доклад министра Клименко. Ликвидация последствий обстрелов Одессы, других населенных пунктов. Помощь пострадавшим. Прикрытие Одесщины - приоритет на всех моих переговорах по ПВО.

Подготовка к зиме. Премьер-министр Шмыгаль рассказал о защите критической инфраструктуры, подготовке укрытий и "Пунктов несокрушимости". Готовим решение, чтобы их поиск был максимально прост и быстр.

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Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за исполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - говорится в сообщении.

Также были заслушаны доклады по военной ситуации главнокомандующего ВСУ Залужного, Службы внешней разведки, ГУР МО и СБУ.

Автор: 

Зеленский Владимир (20301) ВСУ (6574)


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Топ комментарии
+25
Оплоти і Булати збирайте довбні зелені. Ці танки більш придатні для нас! І вони реально дадуть за щоку, будь якому танку. Налагоджуйте свою промисловість! Тим паче все своє для цього є і ресурс і технологи. А не кляньчите безкорисне лайно, по 3 штуки в рік.
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25.09.2023 14:43
+23
Абрамсы в Украине это хорошая новость. Плохая новость что зеленая шобла до сих пор в депутатах и в ОПе, а не на нарах.
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25.09.2023 14:51
+12
Дуже багато піару приділяється їм. По факту звичайний розхідник на гусеницях.
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25.09.2023 14:43
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Нажаль на кожен абрамс кацапи виставлять десяток весільних дронів ланцетів і це без звичайних фпв дронів, а клоуну головне попіаритись перед 72% ідіотами, отак воно печально все...
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25.09.2023 21:51 Ответить
Проти Абрамсів вони взагалі кинуть все, що в них є. Якщо розумно це використати, можна купу їхніх Ка-52 назбивати і безліч птуристів по посадках забаранити касетами.
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25.09.2023 23:53 Ответить
В ВСУ вже воює чималенько Леопардів. Багато з них вразили дронами?
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26.09.2023 09:54 Ответить
Не пройшло і півтора роки війни.
Зе шмаркля зараз буде гордовито ходити як півень і розказувати що це його заслуга, що дали Абрамси, бо просив наполегливо.
Але нащі хєнєрали можуть знову відпороти херню як навесні - на мінні поля випустити Челенджери союзників, притирені. Звісно це не ідея Залужного, він за всім логічно услідкувати не може і не повинен. Але факт залишається фактом - з десяток Бредлі і два Леопарди без бою угробили на дешевих кацапських мінах на самому початку наступу.
Кацапи від скрєпної радості срали на стелю
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25.09.2023 22:15 Ответить
Між ротом та мозком зв'язок відсутній.Мені сумно від такої "перемоги" - 30 машин на 1000км фронта!Там ще відшукати іх не можна буде
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26.09.2023 09:11 Ответить
правильною дорогою рухаємось!
а там діло і до ядерних бомб дійде.....
ну до тих, які Україна віддала свого часу за просто так.
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26.09.2023 10:49 Ответить
США не дозволять вже ніяку ЯЗ
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26.09.2023 10:52 Ответить
А роздмухують ніби їх 1000
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26.09.2023 10:51 Ответить
Нужно не 30 абрамсов, а 330 :

вот тогда будет реальное усиление наступательных возможностей ВСУ.
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26.09.2023 11:28 Ответить
31 Абрамс усього, приїхало зараз менше половини.
Ремонтної, відновлюваної, замістної функції немає.
Хто каже за суттеве підсилення ЗСУ - ви це серйозно?
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26.09.2023 14:14 Ответить
Хоч би не було з ними корупційного скандалу ... Може й не з самими танками, а там оплату за доставку десь накрутять в три рази, чи з пальним намухлюють - там же двигун багатопаливний, чи не перефарбують або взагалі на фарбі якісь мутні одноразові фірми вдесятеро здеруть, тобто може десь вилізти в найнесподіванішому місці, судячи з досвіду нашої корупційної влади.
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02.10.2023 07:33 Ответить
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