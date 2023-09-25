С темы экспорта украинского зерна в Европу убираем эмоции, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 сентября в своем видеообращении к украинцам заявил, что с темы экспорта зерна нужно убрать эмоции.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.
Он отметил: "Провел совещания с чиновниками и офисом по поводу нашего зернового экспорта, скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты. Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна. Это вполне рационально".
"Второе - постепенно убираем эмоции относительно этой темы по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать конструктивной. И Украина все для этого делает", - подчеркнул Зеленский.
Он выразил благодарность "тем нашим партнерам, которые не допустили нарушений торговых правил Евросоюза и соглашения об ассоциации. Такую же конструктивную совместную работу, как и с Болгарией и Румынией, мы ожидаем от других стран-соседей. Евросоюз - это пространство для взаимопонимания и сотрудничества" .
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Ти ідіот, євросоюз повністю відмінив розмитнення для усіх українських товарів ще у минулому році. Тому ніякого оподаткування не потрібно
ложечки нашлисьемоции убрались, а осадочек остался
Земразота ! Зыпсував выдносини з найближчим партнером
гидко дивитися на цю 95ту "діпломатію".
лозунг "дайте йому щє 100 днів" і намагатися запустити мозок,
якого нема, вже не діє.
перепрошую...
Выгоднее тебя было бы убрать.
И армия не была бы нищей, современное вооружение (ракеты, танки и др.) были бы свои современные и с соседями не ссорились бы.
И пуйло боялось бы высунуть нос из кремля и не посылал бы на Киев свой ОМОН с парадной формой и дубинками, зная что в Киеве их кто-то уже ждет.
чому за ваш перепіх має страдати вся Україна?
Керувати державою це не з Лєнкою бити посуд на кухні з будь-якого приводу.