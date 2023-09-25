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С темы экспорта украинского зерна в Европу убираем эмоции, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 сентября в своем видеообращении к украинцам заявил, что с темы экспорта зерна нужно убрать эмоции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Он отметил: "Провел совещания с чиновниками и офисом по поводу нашего зернового экспорта, скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты. Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна. Это вполне рационально".

"Второе - постепенно убираем эмоции относительно этой темы по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать конструктивной. И Украина все для этого делает", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил благодарность "тем нашим партнерам, которые не допустили нарушений торговых правил Евросоюза и соглашения об ассоциации. Такую же конструктивную совместную работу, как и с Болгарией и Румынией, мы ожидаем от других стран-соседей. Евросоюз - это пространство для взаимопонимания и сотрудничества" .

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Автор: 

зерно (1070) Польша (8407) экспорт (876) зерновые (99)


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Топ комментарии
+23
своє зелене бидлячество і бикування для почятку прибери - не на сцені в квн і в бані на мацкві з кривлялом...
гидко дивитися на цю 95ту "діпломатію".
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25.09.2023 23:12
+19
З теми українського зерна, як і з усього іншого українського, треба прибрати монобільшість. І мільярди на тєлємарафон не треба бути з бюджету витрачати, і з нормальними сусідами сратися перестанемо.
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25.09.2023 23:03
+15
на четвертому з половиною році кловунярства-"президенства",
лозунг "дайте йому щє 100 днів" і намагатися запустити мозок,
якого нема, вже не діє.
перепрошую...
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25.09.2023 23:36
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З теми українського зерна, як і з усього іншого українського, треба прибрати монобільшість. І мільярди на тєлємарафон не треба бути з бюджету витрачати, і з нормальними сусідами сратися перестанемо.
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25.09.2023 23:03 Ответить
Цікаво, яка маржа у виробника і у "трейдера"? Хто вони? Скільки податків сплачено державі? Хто поніс покарання за вивіз неоподаткованих мільйонів тон зерна?
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26.09.2023 00:10 Ответить


Ти ідіот, євросоюз повністю відмінив розмитнення для усіх українських товарів ще у минулому році. Тому ніякого оподаткування не потрібно
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26.09.2023 07:15 Ответить
ложечки нашлись емоции убрались, а осадочек остался
Земразота ! Зыпсував выдносини з найближчим партнером
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26.09.2023 00:40 Ответить
Якби польща не заборонила, всупереч договору про вільний ринок Україна-ЄС, ввезення усієї агропродукції з України, то ніякого зіпсування відносин не відбулося
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26.09.2023 07:24 Ответить
Якби в тебе були мізки , то сиділо б у куточку тихенько чи, принаймні, стидалося б своєї тупості.
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26.09.2023 07:40 Ответить
Зараз власну тупість показуєш ти, а не я.
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26.09.2023 07:52 Ответить
Та йди вже сватів дивитися, не відволікайся .
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26.09.2023 08:00 Ответить
Судячи з рівня твого інтелекту, свати і тєлємарафон - це те що ти дивився останні 15 місяців.
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26.09.2023 09:06 Ответить
хтось таки надовав по макітрі!
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25.09.2023 23:08 Ответить
своє зелене бидлячество і бикування для почятку прибери - не на сцені в квн і в бані на мацкві з кривлялом...
гидко дивитися на цю 95ту "діпломатію".
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25.09.2023 23:12 Ответить
він вчить тексти , а пишуть йому ПРовокатор. А питання до нього - ВІН КОЛИ БУДЕ МІЗКИ ВТИКАТИ ЗУБРЯЧИ ТЕКСТИ ? ЧИ НАВМИСНЕ ПРОВОКУЄ ВІДДАЛЕНЯ ПЕРЕМОГИ? Тоді він стає для українців ZEленським !
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25.09.2023 23:28 Ответить
на четвертому з половиною році кловунярства-"президенства",
лозунг "дайте йому щє 100 днів" і намагатися запустити мозок,
якого нема, вже не діє.
перепрошую...
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25.09.2023 23:36 Ответить
Віслюк лишається віслюком, хоч зірками його обсип. Неможливо вімкнути те, яого немає.
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26.09.2023 07:49 Ответить
В криницю наплювали привладні, а Українців, які п'ють щодня з неї воду, привладні умовляють не хвилюватися!!
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25.09.2023 23:15 Ответить
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25.09.2023 23:18 Ответить
Саме так це й виглядає. У блазня мізків на інше не вистачає.
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26.09.2023 07:42 Ответить
Ми більше уваги звертаємо на дії президента, ніж Московії, тому що шкоди він завдає не менше.
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26.09.2023 08:09 Ответить
Сначала наломал дров с Польшей, а теперь всем убрать эмоции?
Выгоднее тебя было бы убрать.
И армия не была бы нищей, современное вооружение (ракеты, танки и др.) были бы свои современные и с соседями не ссорились бы.
И пуйло боялось бы высунуть нос из кремля и не посылал бы на Киев свой ОМОН с парадной формой и дубинками, зная что в Киеве их кто-то уже ждет.
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25.09.2023 23:20 Ответить
Давай без емоцій і подивимося правді у очі - згідно договору про вільну торгівлю Україна-ЄС, який (сюрприз!) лобіювала польща, польща зобов'язана відкрити свій ринок для українських товарів. Однак на календарі кінець вересня, а польща досі не зняла заборону на ввезення усієї української агропродукції. То дрова наламали якраз польські провладні клоуни які займаються виборчими перегонами за рахунок України
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26.09.2023 07:22 Ответить
Та йди вже дивитися марахфон . Чи "долю малую" відробляєш, подоляче?)
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26.09.2023 07:44 Ответить
Судячи з рівня твого інтелектуального розвитку, у квітні 2019-го ти сходив на вибори по-приколу
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26.09.2023 07:54 Ответить
Яка ж вона нікчемна мямля.
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25.09.2023 23:28 Ответить
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25.09.2023 23:44 Ответить
Є..лану дійшло, чи ще ні?
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26.09.2023 00:30 Ответить
Ще ні. Дійшло тількі до гландів, до мозоку ще не дійшло.
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26.09.2023 08:34 Ответить
Із теми експорту українського зерна в Європу прибираємо емоції, - Зеленський емоції прибрати можна,а сморід від "зеленого антиукраїнського лайна" не так то просто буде прибрати
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26.09.2023 00:31 Ответить
Це бомба повільної дії. Побачимо що буде коли треба буде вступати в ЄС !
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26.09.2023 08:07 Ответить
Бомба повільної дії - це коли польща не виконує узяті на себе зобов'язання у рамках ЄС. Для європейського права - це прецедент, який матиме катастрофічні результати у майбутньому
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26.09.2023 09:08 Ответить
Огидний зелений поц, за все будеш відповідати!
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26.09.2023 04:56 Ответить
мама Ріма, ну папа саня оторваний нкаверешний припіздок,
чому за ваш перепіх має страдати вся Україна?
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26.09.2023 05:29 Ответить
Дурість, емоції, словесний понос, манери гопника, чи просто тупої зверхності... взагалі лишній компонент не тільки в міжособистому спілкуванні
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26.09.2023 06:38 Ответить
Кому цікаво що тебе "крючит"? Марахфону менше дивись, може попустить .
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26.09.2023 07:53 Ответить
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились !
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26.09.2023 08:05 Ответить
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26.09.2023 08:13 Ответить
Навіщо ж ти істерило до цього?
Керувати державою це не з Лєнкою бити посуд на кухні з будь-якого приводу.
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26.09.2023 09:10 Ответить
 
 