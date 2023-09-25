С темы экспорта украинского зерна в Европу убираем эмоции, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 25 сентября в своем видеообращении к украинцам заявил, что с темы экспорта зерна нужно убрать эмоции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.

Он отметил: "Провел совещания с чиновниками и офисом по поводу нашего зернового экспорта, скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты. Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна. Это вполне рационально".

"Второе - постепенно убираем эмоции относительно этой темы по большинству вопросов. Работа с соседями может и должна стать конструктивной. И Украина все для этого делает", - подчеркнул Зеленский.

Он выразил благодарность "тем нашим партнерам, которые не допустили нарушений торговых правил Евросоюза и соглашения об ассоциации. Такую же конструктивную совместную работу, как и с Болгарией и Румынией, мы ожидаем от других стран-соседей. Евросоюз - это пространство для взаимопонимания и сотрудничества" .

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