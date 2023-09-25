Усталости от Украины нет, - Бербок
Большинство немцев понимают, что на месте украинцев могли бы быть они, усталости от войны нет.
Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью ведущей CNN Криштин Аманпур, сообщает Цензор.НЕТ.
На вопрос, ощущается ли в Германии внутренняя "усталость от Украины" на фоне экономических неурядиц, она ответила, что нет.
"Мы – демократическая страна, поэтому каждый имеет свой собственный взгляд на вещи в мире. Но изначально подавляющее большинство немцев, европейцев вполне понимали, что на их (украинцев. – Ред.) месте могли бы быть мы", – пояснила она.
Бербок признала, что в Германии, как и сейчас во всем мире, наблюдается высокая инфляция, а немецкая экономика, к тому же, была крайне зависима от российской нефти и газа.
"В такие времена вы должны принять правильное решение, чтобы поддержать Украину, мир. Но вы должны объяснить людям, почему мы должны это делать. И вы также должны работать с другими социальными программами, чтобы противодействовать негативным последствиям для обычных людей и семей. И это то, что мы пытаемся делать", – подытожила она.
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чи НАТО розмінувало Чонгар?
чи НАТО вибрало в Україні клована?
чим саме тобі НАТО в штани надзюркало? ))
ну така в нйого сама для себе пво...