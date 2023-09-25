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Новости Поддержка Украине
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Усталости от Украины нет, - Бербок

бербок

Большинство немцев понимают, что на месте украинцев могли бы быть они, усталости от войны нет.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью ведущей CNN Криштин Аманпур, сообщает Цензор.НЕТ.

На вопрос, ощущается ли в Германии внутренняя "усталость от Украины" на фоне экономических неурядиц, она ответила, что нет.

"Мы – демократическая страна, поэтому каждый имеет свой собственный взгляд на вещи в мире. Но изначально подавляющее большинство немцев, европейцев вполне понимали, что на их (украинцев. – Ред.) месте могли бы быть мы", – пояснила она.

Бербок признала, что в Германии, как и сейчас во всем мире, наблюдается высокая инфляция, а немецкая экономика, к тому же, была крайне зависима от российской нефти и газа.

"В такие времена вы должны принять правильное решение, чтобы поддержать Украину, мир. Но вы должны объяснить людям, почему мы должны это делать. И вы также должны работать с другими социальными программами, чтобы противодействовать негативным последствиям для обычных людей и семей. И это то, что мы пытаемся делать", – подытожила она.

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Автор: 

Германия (6946) помощь и поддержка (868) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+3
Ну й велика подяка, що Україну не сприймають, як ОПУбордель з БанковоЇ !
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25.09.2023 23:42
+3
Анналена не квочка-меркеліха ні разу.
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25.09.2023 23:45
+3
цензор, ви коли пишите заголовки, хоч перечитуйте!
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25.09.2023 23:56
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Ну й велика подяка, що Україну не сприймають, як ОПУбордель з БанковоЇ !
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25.09.2023 23:42 Ответить
Анналена не квочка-меркеліха ні разу.
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25.09.2023 23:45 Ответить
"втомИв від України немає" це на якій мові???? питання до кацапорилих редахтароф цЄнзАрЯ!!!! Ну їдьте вже на кацапску родіну, і не мучте себе і читачів!!!! Українська мова, як і держава для вас - ЧУЖА!!!!
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25.09.2023 23:50 Ответить
я, коли роблю коментарії у твітері, просто читаю те, що переводять, і міркую..:дебіли чи просто недорозвинуті.., всі слова так перекручують, ще гірше за програму Т-9..
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25.09.2023 23:59 Ответить
Згоден з Вами..такий ресур серйозний,а ляпи часто.Редактори не доробляють
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26.09.2023 00:01 Ответить
думаю, тут не в кацапсячій справа, просто втиснули зайву літеру "в"
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26.09.2023 00:03 Ответить
цензор, ви коли пишите заголовки, хоч перечитуйте!
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25.09.2023 23:56 Ответить
кожного дня такі описки.., що їх і описками назвати складно..Але і на друкарські помилки тех "не тягне"..
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26.09.2023 00:02 Ответить
свого часу займавя виданичою справою, це було у 2000-х, розробляв і дизайн, верстав, статті писав, вичитував по декілька разів все, буває тут в коментарях роблю іноді механічні помилки, але це ж не коли ти працюєш над статтею, чи щось готуєш до друку...
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26.09.2023 00:41 Ответить
"Багато українців" у Німеччині - це просто благо у порівнянні з "нереальним натовпом арабів"
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26.09.2023 00:01 Ответить
Може ну його нахєр, може не буфер, нехай ваше всрате Нато виконує ту роботу для чого створювалось. Не з ослами Талібану, да й ті наваляли.
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26.09.2023 00:26 Ответить
це НАТО на Україну напало?
чи НАТО розмінувало Чонгар?
чи НАТО вибрало в Україні клована?
чим саме тобі НАТО в штани надзюркало? ))
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26.09.2023 00:54 Ответить
оЯкщо підрашка нападе Польшу - польшу викинуть за нато, на шо ти надіеся?
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26.09.2023 01:01 Ответить
саме тому коли мені півні співають всі дівчята однакові? - я розумію шо маю діло з тим, від кого дівчята як від холери.
ну така в нйого сама для себе пво...
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26.09.2023 05:17 Ответить
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26.09.2023 06:36 Ответить
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26.09.2023 07:19 Ответить
 
 