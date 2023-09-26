Враг атаковал Одесчину "Шахедами", - Воздушные силы

В ночь на 26 сентября враг снова атаковал Юг Украины. В этот раз для удара вражеские войска использовали дроны-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

"Внимание! Юг Одесчины - группа вражеских БпЛА из Черного моря! "Шахеды" заходят в устье Дуная, двигаются в западном направлении. Измаил, Рени - несколько групп "Шахедов" приближаются с востока! Срочно в укрытие! Измаил, Рени - оставайтесь в укрытиях! Атака "Шахедов" продолжается", - информировали в течение ночи Воздушные силы.

Позже был объявлен отбой угрозы.

Телеграм-каналы сообщали о взрывах в Одесской области, впрочем, информации о последствиях атаки "Шахедов" пока нет.

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