В Кривом Роге прогремел взрыв

Утром 26 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отметил он.

Больше информации об обстановке в городе пока неизвестно.

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