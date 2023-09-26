В Кривом Роге прогремел взрыв
Утром 26 сентября в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - отметил он.
Больше информации об обстановке в городе пока неизвестно.
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