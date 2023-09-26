В Кривом Роге "прилет" по предприятию

На Днепропетровщине утро началось со взрыва в Кривом Роге. Зафиксирован "прилет".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Он также отмечает, что ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская громады.

Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Изуродованное не эксплуатируемое здание и линии электропередач.

Читайте: Ракетный удар по Кривому Рогу: поврежден детский сад, школа и 20 домов

Люди не пострадали.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 26 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине прогримел взрыв.