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В Кривом Роге "прилет" по предприятию

кривий,ріг

На Днепропетровщине утро началось со взрыва в Кривом Роге. Зафиксирован "прилет".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Он также отмечает, что ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская громады.

Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Изуродованное не эксплуатируемое здание и линии электропередач.

Читайте: Ракетный удар по Кривому Рогу: поврежден детский сад, школа и 20 домов

Люди не пострадали.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 26 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине прогримел взрыв.

Автор: 

Кривой Рог (1402) обстрел (27043) Днепропетровская область (3928)


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Якась падлюка навела. Але чому тут дивуватися, поки в Україні буде діяти церква-російська секта ФСБ, то цих потвор буде постійно багато. Не розумію, чому Верховна Рада, яка повністю підконтрольна Президенту не забогроняє цю секту.
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26.09.2023 08:25 Ответить
Бойки, Шуфричи и вся перекрасившаяся ОПЗЖешная мразота в верховной Раде... Этого мало? Попы мацковские в придачу.
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26.09.2023 09:40 Ответить
КрРіг 120 км завдовжки! Й кілометрів 30 завширшки! Навмання бабахнули: кудись-то влучать!
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26.09.2023 10:50 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії. Іншу мову Пуйло не розуміє.
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26.09.2023 09:57 Ответить
Не варіант!!! Рофи з своїх мертвяків ТААКИИХ нещасних жертв пороблять, що й ми по ним заплачемо... Та й дітей рофівських справді жалко буде...
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26.09.2023 10:55 Ответить
"Та й дітей рофівських справді жалко буде..." - це цитата. Якби Пуйло прочитав твої слова, по його небритій щоці покотилася б скупа чоловіча сльоза
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26.09.2023 13:16 Ответить
 
 