В Кривом Роге "прилет" по предприятию
На Днепропетровщине утро началось со взрыва в Кривом Роге. Зафиксирован "прилет".
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Прилет" произошел по одному из предприятий города. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
Он также отмечает, что ночью агрессор трижды обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии. Под удар попали районный центр, Мировская и Красногригорьевская громады.
Повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Разбиты 40 солнечных панелей. Изуродованное не эксплуатируемое здание и линии электропередач.
Люди не пострадали.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что утром 26 сентября в Кривом Роге на Днепропетровщине прогримел взрыв.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії. Іншу мову Пуйло не розуміє.