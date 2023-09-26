Взрыв в Николаеве: попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города
Вчера, около 21:00, Николаев подвергся ракетным обстрелам. Попадание в объект инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Сенкевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Имеем попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города. Сейчас работники администрации района обследуют территорию. В случае обнаружения повреждений жилых домов сообщу дополнительно", - говорится в сообщении.
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