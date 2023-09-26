Стефанчук подписал законопроект о возобновлении е-декларирования во время военного положения с предложениями Зеленского

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект о возобновлении электронного декларирования в условиях военного положения, повторно принятый с предложениями Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Так, в разделе "даты и состояние прохождения" говорится, что Председатель ВР подписал документ 26 сентября. Законодательный акт направлен на подпись главе украинского государства.

"Законопроект #9534 о возобновлении е-декларирования был сегодня подписан Председателем Парламента и отправлен на улицу Банковую на последнюю подпись Президента)", - отметил нардеп Ярослав Железняк.

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Напомним, 20 сентября Рада проголосовала за публичное открытие е-деклараций.

Верховная Рада приняла 5 сентября законопроект №9587-д "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления". Депутаты возобновили электронное декларирование для чиновников, однако правка необходимая для открытия деклараций не набрала голоса. Группа депутатов Европарламента призвала Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, который на год откладывает открытие реестра деклараций, ведь он окажет негативное влияние на антикоррупционную деятельность.

Была создана ответная петиция, которая за сутки набрала беспрецедентные более 78 тыс. голосов.

12 сентября Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон о возобновлении электронного декларирования.