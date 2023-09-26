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Стефанчук подписал законопроект о возобновлении е-декларирования во время военного положения с предложениями Зеленского

декларування

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект о возобновлении электронного декларирования в условиях военного положения, повторно принятый с предложениями Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

Так, в разделе "даты и состояние прохождения" говорится, что Председатель ВР подписал документ 26 сентября. Законодательный акт направлен на подпись главе украинского государства.

"Законопроект #9534 о возобновлении е-декларирования был сегодня подписан Председателем Парламента и отправлен на улицу Банковую на последнюю подпись Президента)", - отметил нардеп Ярослав Железняк. 

Стефанчук подписал законопроект о возобновлении е-декларирования во время военного положения с предложениями Зеленского 01

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Напомним, 20 сентября Рада проголосовала за публичное открытие е-деклараций.

Верховная Рада приняла 5 сентября законопроект №9587-д "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов Украины об усовершенствовании порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления". Депутаты возобновили электронное декларирование для чиновников, однако правка необходимая для открытия деклараций не набрала голоса. Группа депутатов Европарламента призвала Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, который на год откладывает открытие реестра деклараций, ведь он окажет негативное влияние на антикоррупционную деятельность.

Была создана ответная петиция, которая за сутки набрала беспрецедентные более 78 тыс. голосов.

12 сентября Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон о возобновлении электронного декларирования.

Автор: 

законопроект (3221) электронное декларирование (1025) Стефанчук Руслан (656)


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Топ комментарии
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Зеленському треба частіше вивозити Дєрьмака за кордон та не проводити СТАВКУ Верховного - доки вони були в США й там "відтерміновували" поставку аткамс- перші поставки вже розміщалися в Україні .
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26.09.2023 10:58
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Зеленському треба частіше вивозити Дєрьмака за кордон та не проводити СТАВКУ Верховного - доки вони були в США й там "відтерміновували" поставку аткамс- перші поставки вже розміщалися в Україні .
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26.09.2023 10:58 Ответить
Яку ж треба мати ЧЕСТЬ та СОВІСТЬ, щоб так перевзуватися перед Українцями і Західними Партнерами!!
Хто ж ЗАБОРОНИВ голові ВРУ це зробити з першого разу!?
Так і Україну зрадить, як литвин підписував Харківські зради!!
Які ж стефанчук та литвин, одинакові в ************ !!!
Чому ми не в НАТО? Бо до параду,деякі, готувалися… за три дні…
Ця особа, числиться на посаді у ВРУ… А Українці життя кладуть за СВОБОДУ та Інтереси України!!
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26.09.2023 12:31 Ответить
Ви про що?
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26.09.2023 12:56 Ответить
Ну та, почекаємо. Якийсь шабунін, вірогідно, знайде там дрібничку/кому що усе нівелює. Заразом отримає порцію "зради" у свій адрес.
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26.09.2023 13:18 Ответить
 
 