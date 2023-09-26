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Вышеградская группа просит Украину отозвать иск в ВТО

зерно,українське,зернові

Министры сельского хозяйства стран Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия, просят Украину отозвать иск во Всемирную торговую организацию относительно запрета группы на экспорт украинской агропродукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

"С большим удивлением и беспокойством мы восприняли решение Украины подать жалобу во Всемирную торговую организацию на нашу страну, и мы ожидаем, что Украина отзовет ее", – заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Ришард Бартосик после переговоров в чешском городе Зноймо.

Он подчеркнул, что Польша стремится к диалогу с Украиной, и отзыв жалобы будет способствовать дальнейшим переговорам.

На встрече присутствовал министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский.

"На мой вопрос, будет ли Украина отзывать жалобу, ответа не было. Министр (Сольский. - Ред) сказал, что это не ключевой вопрос, но это ключевой вопрос для нас. Это очень важно. Это создало бы хороший климат, и мы бы избежали многомесячных разбирательств", - подчеркнул Бартосик.

Он отметил, что в пользу эмбарго говорит тот факт, что "объемы транзита увеличиваются с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем. Поэтому непонятно, почему Европейский Союз не продлил свой запрет".

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Важнейший вывод встречи, добавил Бартосик, состоит в том, что зерно из Украины должно идти туда, где оно нужно, и не должно создавать сложностей на рынках соседних стран.

Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный, подытоживая переговоры, сообщил, что страны Вышеградской группы призвали Еврокомиссию контролировать коридоры солидарности, по которым украинское зерно должно поступать в третьи страны.

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Как сообщалось, в отношениях между Украиной и Польшей продолжается так называемый зерновой кризис. С 16 сентября Польша в одностороннем порядке вопреки позиции Еврокомиссии бессрочно заблокировала импорт украинского зерна (пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс) на внутренний рынок, сохраняя при этом транзит этих культур через территорию страны.

В ответ Украина подала на Польшу, а также Венгрию, которая поступила похожим образом, жалобу в ВТО.

Автор: 

ВТО (460) запрет (1706) зерно (1070) Вышеградская четверка (85)


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Топ комментарии
+38
Всі члени СОТ, в тому числі Польща дуже добре знають правила членів СОТ.
Будь-хто не має права їх порушувати, з повагою до Польського Народу хочу зазначити чиновникам Польщі, не треба крутити хвостом!
Виконуйте правила СОТ та правила і рішення ЄС- і проблем не має!
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26.09.2023 17:04
+31
Тобто, розуміють, що вчинили не по правилам СОТ? Інакше чому б їм непокоїтись
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26.09.2023 17:03
+17
Відчували б за собою правоту - не просили б відкликати позов.

Зверніть увагу - просять не тому, що вважають цей позов безперспективним, а тому, що "...Це створило б хороший клімат, і ми б уникнули багатомісячних розглядів...", тобто виключно для свого комфорту!
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26.09.2023 17:08
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Страница 2 из 2
Так але цей позов усьому світу покаже, що з польщею краще не мати справу, бо вона єдина у ЄС не виконує внутрішнє законодавство співтовариства. Репутаційні ризики в данному випадку дуже високі.
До речі, чехія повністю задоволена українською агропродукцією. Тому твоя "вимога" - це лише твоя вимога, а договори ЄС підлягають обов'язковому виконанню усіма членами. Про це вже багато казали і в Брюсселі, і в Парижі, і Берліні.
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26.09.2023 21:00 Ответить
Нажаль, Польща попала конкретно.
Посварилася з Німеччиною, США - а це серйозно.
Встряла наймасштабніший корупційний скандал в ЄС.
А тут ще й правила СОТ порушує.

Нажаль. Але, думаю, що це виправити можна.
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26.09.2023 21:11 Ответить
Якщо просите, то звісно, що боїтеся.
10 років? То Вам тільки здається.
України не буде - не буде й Польщі. Це аксіома.
Але Україна переможе, можете спати спокійно. У нас найсильніша армія. По житловим будинкам Польщі москальня стріляти не зможе - ми їй цього не дозволимо, бо ми їх знищимо.

З "вимогою" не пересмикуйте, це вже смішно.

Польська влада багато чого наговорила за останні дні, поки з-за океану не гаркнули так, що пан Дуда почав виправдовуватися, що Польщу не так зрозуміли та слова висмикнули з контексту.
Можуть гаркнути ще сильніше. Так що, живіть по законам.
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26.09.2023 21:08 Ответить
Ваші хлопці тоді виявилися кицьками.

Гугел-перекладач знову підводить кацапа
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26.09.2023 21:25 Ответить
Де наша влада не ганьбилась ! Нехай *********** до кінця !
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26.09.2023 19:32 Ответить
зелені ще ті ....., але в випадку з зерном мутняк накрутила влада Польщі.
А зараз, ой, не треба позиватися до суду.
Суд - це цивілізоване вирішування проблем, якщо йде спор. Чого його боятися, якщо ти правий?
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26.09.2023 20:11 Ответить
В тому що провладна польська партія обісралася перед виборами, винні, звісно, що зелені. Ахахах
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26.09.2023 21:01 Ответить
Не кажіть пане гоп, поки не перескочили. Час покаже, хто обісрався Дуда чи Боневтік. На мій погляд не потрібно було свариттися з друзями поляками, але ми це зробили. І не потрібно виправдовувати дію нашого Президента з трибуни ООН, допомога потрібна не полякам, а нам, війна в нас, а ми тут все про..бали і ще нав'язуємо своє іншим.
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26.09.2023 21:17 Ответить
Ти дурень, ніхто з твоїми панами не сварився! польща мала б виконувати зобов'язання ЄС, а не вийопуватися.
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26.09.2023 21:39 Ответить
Куди нам братися до таких вумних зелених чмонь. Ще раз нагадую зеленому трутню, що Польща пишеться з великої букви, бо там мільйони наших громадян на їх забезпечені і транзит зброї та всього необідного для фронту, а росія пишеться з маленької букви, бо звідти до нас йдуть смерть, голод, муки і сьози. Практика і час показали, що ви можете тільки проводити "великі крадівництва" і тирити, тирити і тихо йти в ліс у той ліс, де підростають мільярдні дерева і прогуляються вчителі із зарплатами по 4 тисячі доларів, та пенсіонери з подареними смартфонами, де всі навчаються в новому універнситеті президента, а поляки ломаються через кордон до нас на роботу, бо тут все вільно і можна заробити... Кінець епохи бідності тільки накивав пятками, де гривня скоадається із 60 копійон західних грошей, де є і польська частка, а українська складова тільки 40 копійок... А це називається - дохазяйнувалися. Ви про це?
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27.09.2023 07:31 Ответить
Годі вже комизитись, Польща налагодила транзитний коридор через свою територію.
У відповідь логічно відкликати позов.
Як малі діти ...
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26.09.2023 19:55 Ответить
Логічно і правильно.
Про висловлювання Дуди забудемо. Дуда осоромився конкретно.
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26.09.2023 20:35 Ответить
питання не в транзиті, а в тому, що українське зерно потрапило на внутрішній ринок Польщі і за ціною значно нижчою ніж у польських виробників, через що й виник скандал, бо фермери несуть збитки, і бюджет недоотримує податки.
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27.09.2023 08:13 Ответить
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