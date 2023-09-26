Вышеградская группа просит Украину отозвать иск в ВТО

Министры сельского хозяйства стран Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия, просят Украину отозвать иск во Всемирную торговую организацию относительно запрета группы на экспорт украинской агропродукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

"С большим удивлением и беспокойством мы восприняли решение Украины подать жалобу во Всемирную торговую организацию на нашу страну, и мы ожидаем, что Украина отзовет ее", – заявил заместитель министра сельского хозяйства Польши Ришард Бартосик после переговоров в чешском городе Зноймо.

Он подчеркнул, что Польша стремится к диалогу с Украиной, и отзыв жалобы будет способствовать дальнейшим переговорам.

На встрече присутствовал министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский.

"На мой вопрос, будет ли Украина отзывать жалобу, ответа не было. Министр (Сольский. - Ред) сказал, что это не ключевой вопрос, но это ключевой вопрос для нас. Это очень важно. Это создало бы хороший климат, и мы бы избежали многомесячных разбирательств", - подчеркнул Бартосик.

Он отметил, что в пользу эмбарго говорит тот факт, что "объемы транзита увеличиваются с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем. Поэтому непонятно, почему Европейский Союз не продлил свой запрет".

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Важнейший вывод встречи, добавил Бартосик, состоит в том, что зерно из Украины должно идти туда, где оно нужно, и не должно создавать сложностей на рынках соседних стран.

Министр сельского хозяйства Чехии Марек Выборный, подытоживая переговоры, сообщил, что страны Вышеградской группы призвали Еврокомиссию контролировать коридоры солидарности, по которым украинское зерно должно поступать в третьи страны.

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Как сообщалось, в отношениях между Украиной и Польшей продолжается так называемый зерновой кризис. С 16 сентября Польша в одностороннем порядке вопреки позиции Еврокомиссии бессрочно заблокировала импорт украинского зерна (пшеница, кукуруза, подсолнечник, рапс) на внутренний рынок, сохраняя при этом транзит этих культур через территорию страны.

В ответ Украина подала на Польшу, а также Венгрию, которая поступила похожим образом, жалобу в ВТО.