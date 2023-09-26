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Евросоюз признал соцсеть X крупнейшим источником российской дезинформации

twitter

Вице-президент Европейской комиссии Вера Йоурова призвала социальные сети усилить бдительность в контексте борьбы против российской дезинформации накануне выборов в странах ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg.

Такое заявление Йоурова сделала на фоне опубликованных отчетов ЕС о борьбе с фейками крупных технологических компаний, таких как Meta, Google и TikTok.

"Это оружие массовых манипуляций, которое стоит много миллионов евро и направлено как против россиян, так и против европейцев и остального мира. Наибольшие платформы должны учитывать этот риск. Тем более что следует ожидать активизации Кремля и других перед европейскими выборами", - заявила Йоурова .

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Как отмечается, большинство крупных платформ согласились работать с ЕС над добровольным кодексом поведения, целью которого является установка стандартов для проверки фактов. Компании также реализовали пилотный проект для оценки масштабов проблемы.

"X, бывший Twitter, больше не подпадающий под действие кодекса, является платформой с наибольшей долей постов с ложной информацией или дезинформацией... Поэтому мое послание к Twitter: вы должны соблюдать жесткое законодательство, и мы следим за тем, что вы делаете" , – заявила Йоурова.

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По ее словам, некоторые платформы уже приступили к борьбе с российской дезинформацией. К примеру, компания Google заявила, что за четыре месяца закрыла более 400 каналов, причастных к операциям российского влияния. В то же время Meta расширила партнерство по проверке фактов на 22 языках в ЕС.

Вице-президент ЕК также отметила, что приток российской дезинформации сейчас особенно остро ощущается в Словакии, где в субботу состоятся выборы.

"Словакия была избрана как страна с благоприятной почвой для успеха российских прокремлевских, провоенных нарративов", - сказала она.

Автор: 

дезинформация (342) россия (95454) Twitter (134)


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Топ комментарии
+20
Гарна була соцмережа. Прикінчив її прихвостень чубатого рудого.
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26.09.2023 18:04
+18
Добру річ "Х" не назвуть
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26.09.2023 18:06
+10
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26.09.2023 18:25
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Правила форума Совет форумчан
Гарна була соцмережа. Прикінчив її прихвостень чубатого рудого.
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26.09.2023 18:04 Ответить
Чому його за одне місце взяти не можуть? Ну от Генрі Форд на старості теж свого часу дурню говорив, антисемітські заяви робив, намагався якось Гітлера виправдовувати, але після початку війни його заткнули і змусили пахати на країну - робити джипи, танки, авіадвигуни і тд...
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26.09.2023 18:14 Ответить
Ну ось... Ned Stark - проспівав стандартну пісню. Чувак, ти хоч ідіш вивчив?
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26.09.2023 18:31 Ответить
Що саме не так? Генрі Форд був толковим винахідником, створив чудові умови для персоналу (найвища зарплата в галузі, відпустки, безкоштовні школи для дітей, пільгові кредити на машини Форд), але при цьому на старості поїхав кукухою і видав цілу книгу "Міжнародне єврейство"...
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26.09.2023 18:39 Ответить
30 июля 1938 года, в день 75-летия, Генри Форд был официально награждён Орденом Заслуг германского орла (Железный крест) - высшим орденом Третьего рейха, который вручали иностранным гражданам.

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26.09.2023 18:42 Ответить
Форд был сторонником национал-социализма и врагом интернационал-социализма который был в СССР.
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26.09.2023 19:04 Ответить
Однак і те, і те - соціалізм... До речі, якраз соціалізм Форд не пітримував ні у якому виді - він профспілки навіть не давав на заводах у себе створювати!
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26.09.2023 19:47 Ответить
"Международное еврейство" не книга, а брошюрка, читал её, там он в основном против возможного большевизма в США, в котором он обвинял евреев
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26.09.2023 19:00 Ответить
Можна любити євреїв чи ні, але вірити в дурний кацапський фейк "протоколи сіонських мудреців" нормальна людина не може.
Взагалі, віра в будь-які конспірологічні теорії (про євреїв, інопланетян, рептилоїдів, мікрочіпи, плооску Землю) - - це одна із перших ознак, що дах їде!
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26.09.2023 18:49 Ответить
Так он в Мексиці інопланетні тіла досліджують і офіційно слухання в конгресі США були.
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26.09.2023 19:29 Ответить
Я не кажу, що їх не існує, я кажу, що не треба вірити в конспірологічні теорії про рептилоїдів чи про те, що уряди 100 років співпрацюють з інопланетянами...
До речі, мене цікавить просте питання: чому в Мексиці ніхто аналіз ДНК в цих тіл не взяв?
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26.09.2023 19:46 Ответить
Конспірологія існує.Ті ж дуже багаті,знають дуже багато і є ще дуже багато чого секретного в світі і країнах.А рептилоїди і пласкі землі,придумали або дегенерати,або просто щоб було про що говорити і забивати голови дурницями.

А ті тіла вже досліджують.Але я скептично до цього ставлюся.
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26.09.2023 20:29 Ответить
Ну наша планета не пласка - а вважати шо ми єдині розумні в Всесвіті дурня повна ( а рептилоїди ше не найгірший варіант - ось подумайте прилетять до нас тараканоїди і вони в тирнеті побачать шо ми робили з тарганами отоді нам може прийти ГАПЛИЧИЩЕ ).
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26.09.2023 20:40 Ответить
Поки що доказів існування позаземного життя не знайдено.Звісно з точки зору логіки,розумне життя має бути десь у космосі.Але життя може дуже сильно відрізнятися від того,що є на Землі.
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26.09.2023 20:44 Ответить
Більше десяти років назад прочитав шо плазма може утворювати стійкі структури - а тепер включимо трохи режим фантазії ( звісно приправлений трохи здоровим глузом - режим фантазії) і задамо собі запитання , де в нашій зоряній системі найбільше скупчення плазми і енергії в одному флаконі ?
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26.09.2023 21:03 Ответить
Сонце.В багатьох культурах,Сонце це божество.
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26.09.2023 21:06 Ответить
Отож бо - але більшість учених шо працюють по тематиці позаземного життя "вуглецеві шовіністи" ( тобто по їхньому життя може базуватися виключно на вуглецевій основі з присутністью води як обовязкового компоненту - стоп то виходить вони ше і "алкаші водяні").
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26.09.2023 21:12 Ответить
Ну то на вуглецевій формі,ми можемо хоч якось взаємодіяти.Саме тому і шукають подібне.
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26.09.2023 21:58 Ответить
Ну тоді учені себе обмежують - бо якшо так як ви пишете поступали до прикладу астрономи то наші знання про Всесвіт були би обмежені ( я мав на увазі якби астрономи дотепер користувалися в своїх дослідженнях виключно діапазоном фотонів яке розрізняє людське око - бо з ним набагато легше працювати ).
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26.09.2023 22:05 Ответить
напишіть національність Коломойського
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26.09.2023 20:00 Ответить
Ну єврей, що далі? І Фірташ єврей, а Ахметов татарин, а Жеваго москаль...
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26.09.2023 20:04 Ответить
нічого. просто факт.
а президента нашого національність напишіть будь ласка
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26.09.2023 20:07 Ответить
криворiзьке бидло))
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26.09.2023 20:21 Ответить
Чувак, ти не читав ні Форда, ні "Протоколів", ні всіх інших талмудів-галах. І просто так триндиш.
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27.09.2023 07:25 Ответить
У нас теж вистачає ідіотів Є така штука в в Інтернет - "Кримський бандерівець" В перші роки виникнення на сайт "протовпиться" було важко А потім там зайнялися "самоїдством" - розбираться між собою - "хто більший патріот?" І "вишиватники" найгорластішими виявилися Та ще й "хазяїн" туди "вплівся" В результаті на сайті залишилося "півтори каліки" які просто викладають інформацію з інших джерел - своїх думок там уже кілька років немає Був хороший канал і сам "хазяїн його загубив
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26.09.2023 19:34 Ответить
Добру річ "Х" не назвуть
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26.09.2023 18:06 Ответить
Х на весь екран. На щось натякають?
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26.09.2023 18:09 Ответить
Маск трохи мудак...
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26.09.2023 18:10 Ответить
Хорошу мережу на "Х" не назвуть.
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26.09.2023 18:16 Ответить
уй...
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26.09.2023 18:17 Ответить
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26.09.2023 18:21 Ответить
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26.09.2023 18:25 Ответить
Читал не давно, что там плату за пользование собираются сделать, типа для борьбы с ботами.
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26.09.2023 18:35 Ответить
СЕРЕДА, 26 ВЕРЕСНЯ 2018
Проклятий барига закликав ООН ввести миротворчу місію на Донбасі.
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26.09.2023 18:39 Ответить
Ще скільки зашкварів має статися від Маска, щоб нарешті не дуже свідомим людям дійшло, що воно закуйловець. Навіть якщо він одноосібно Теслу придумав та вручну закидає супутники на орбіту.
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26.09.2023 18:41 Ответить
ви теж розумієте, що через його старлінки інфа може потрапляти кацапам?
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27.09.2023 08:19 Ответить
Інфа може потряпляти через що завгодно. Але коли ти користуєшся девайсами прихильника пуйла, то вірогідність попадання інформації до ворога різко збільшується.
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27.09.2023 08:35 Ответить
Так, треба відмовитися від старлінків
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27.09.2023 09:31 Ответить
Пришел вонючий трампист к успеху
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26.09.2023 18:44 Ответить
в мене не було аккаунта в твітері ну а в якійст "Х" тим більш не буде)))
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26.09.2023 18:58 Ответить
Тоді чого на Цензор не можна увійти через Фейсбук, а через Твіттер будь ласка...
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26.09.2023 19:04 Ответить
Не знаю, чи саме ця всрата "мережа ікс", чи хоч з рашистською Z в кінці, є основним джерело поширення кремлепропаганди. Але до сЦукербергового Пейс-бука їм далеко. Та й Ютуб не пасе задніх. Зайдіть в коменти на будь-яке викладене відео українського телеканалу, де розповідається чи то про поранених українських воїнів, чи про несення служби підрозділами ППО, чи то викладено близький бій з нашоломної екшн-камери штурмовика - всюди будуть огидні коменти кремлеботів чи просто їбанутих кацапів про "вайну нато с расією до паслєднєва украінца", 8-лєтнєє дамблєніє бамбаса, і т.д.
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26.09.2023 19:08 Ответить
Google не відстає. На Yotube каналі Царград відбірний тероризм та релігійний екстремізм
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26.09.2023 19:09 Ответить
Не дивіться.
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26.09.2023 20:40 Ответить
Та його всім миром блокувати треба, масово писати скарги, піднімати питання на державному рівні, подавати позови до судів, влаштоувати демонстрації напрости офісу Гугл. Не можна дозовлити найбільшій у світі інтернет-платформі так нахабно на весь світи вести пропаганду тероризм
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26.09.2023 20:49 Ответить
Хер это клон Херня, шо тут удивительно.
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26.09.2023 19:20 Ответить
Давно пора позачиняти соціальні помийки. Особливо Х-ерню консерві Маска. Алеж на тому бабло робиться, тож дурні продовжать лобизати цей продукт. Бон апетіт.
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26.09.2023 19:21 Ответить
В Фейсбук в раді директорів москалі є.А до Ілона Маска москалі постійно банили українські аккаунти.
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26.09.2023 19:27 Ответить
Маск хуже ***** и он себя еще проявит...
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26.09.2023 19:29 Ответить
ілонка хоче підлизатися до х@йла щоб той дозволив збудувати новий завод на параші
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26.09.2023 19:34 Ответить
Поставьте уже илону маску клеймо paшиcтского агента
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26.09.2023 19:56 Ответить
Само собою !

А "Телеграмм" Дурова, який напряму фінансують російські олігархи - джерело правди і об'єктивності
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26.09.2023 21:45 Ответить
Ось вам V Z X... усі останні літери
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27.09.2023 00:21 Ответить
 
 