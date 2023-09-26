Россияне обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии
Российские войска обстреляли Никополь на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии и наносили удары дронами-камикадзе.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня весь день российские захватчики терроризировали Никополь. Оккупанты четыре раза били из тяжелой артиллерии. А между этим - еще и целили "дронами-камикадзе". По городу ударили три БПЛА", - говорится в сообщении.
По его словам, в результате обстрелов повреждены два частных дома, инфраструктурный объект и коммунальное предприятие. Кроме того, уничтожено хозяйственное сооружение и еще одно – изуродовано. Последствия атак уточняются.
Лысак добавил, что раненых и погибших нет.
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