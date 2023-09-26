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Норвегия направит еще более $90 миллионов на гуманитарную помощь Украине

норвегія

Норвежское правительство выделит 1 миллиард крон (92 миллиона долларов) на гуманитарную помощь Украине в рамках Программы поддержки Нансена для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.

"Гражданское население Украины очень пострадало в результате жестокой войны России. Усилия украинского народа, направленные на борьбу с ежедневными нападениями на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, являются героическими. Они нуждаются в нашей помощи, чтобы пережить еще одну зиму войны", - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Уитфельд.

Средства будут направлены на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения, детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам, включающим обеспечение доступа к жилью, пище, воде, образованию, здравоохранению и психосоциальной поддержке, а также защите от сексуального и гендерного насилия.

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Помощь будет распределена через существующие программы для Украины, созданные ООН и Красным Крестом.

Напомним, по данным ООН, в Украине 18 миллионов человек сейчас нуждаются в гуманитарной помощи.

Автор: 

Норвегия (697) гуманитарная помощь (1261)


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директору рава руській верещуцькій не давайте бо збудує наступній шатл та розмінує ще щось, зеленоока клептоманка
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26.09.2023 22:01 Ответить
... а скільки ще заманять
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26.09.2023 23:56 Ответить
 
 