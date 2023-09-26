Норвегия направит еще более $90 миллионов на гуманитарную помощь Украине

Норвежское правительство выделит 1 миллиард крон (92 миллиона долларов) на гуманитарную помощь Украине в рамках Программы поддержки Нансена для Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.

"Гражданское население Украины очень пострадало в результате жестокой войны России. Усилия украинского народа, направленные на борьбу с ежедневными нападениями на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, являются героическими. Они нуждаются в нашей помощи, чтобы пережить еще одну зиму войны", - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Уитфельд.

Средства будут направлены на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения, детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам, включающим обеспечение доступа к жилью, пище, воде, образованию, здравоохранению и психосоциальной поддержке, а также защите от сексуального и гендерного насилия.

Читайте также: Норвегия передает Украине около 50 гусеничных грузовиков, - Минобороны

Помощь будет распределена через существующие программы для Украины, созданные ООН и Красным Крестом.

Напомним, по данным ООН, в Украине 18 миллионов человек сейчас нуждаются в гуманитарной помощи.