Норвегия направит еще более $90 миллионов на гуманитарную помощь Украине
Норвежское правительство выделит 1 миллиард крон (92 миллиона долларов) на гуманитарную помощь Украине в рамках Программы поддержки Нансена для Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу норвежского правительства.
"Гражданское население Украины очень пострадало в результате жестокой войны России. Усилия украинского народа, направленные на борьбу с ежедневными нападениями на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, являются героическими. Они нуждаются в нашей помощи, чтобы пережить еще одну зиму войны", - заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Уитфельд.
Средства будут направлены на оказание помощи наиболее уязвимым слоям населения, детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам, включающим обеспечение доступа к жилью, пище, воде, образованию, здравоохранению и психосоциальной поддержке, а также защите от сексуального и гендерного насилия.
Помощь будет распределена через существующие программы для Украины, созданные ООН и Красным Крестом.
Напомним, по данным ООН, в Украине 18 миллионов человек сейчас нуждаются в гуманитарной помощи.
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