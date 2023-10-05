Кабмин назначил Гаврилюка, Гайдера и Клименкова заместителями министра обороны

Кабинет Министров назначил еще троих новых заместителей министра обороны Украины.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины:

назначены:

– Гаврилюк Иван Юрьевич заместителем Министра обороны Украины;

– Гайдер Станислав Мечеславович заместителем Министра обороны Украины;

– Клименков Дмитрий Олегович заместителем Министра обороны Украины", – говорится в сообщении.

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк с начала российской агрессии работал в Генштабе ВСУ. С апреля 2015 по март 2018-го возглавлял Тыл Вооруженных сил.

Станислав Гайдер был руководителем цифровой трансформации Национального агентства по предотвращению коррупции.

Дмитрий Клименков с сентября 2022 года занимал должность первого заместителя председателя Фонда госимущества Украины. До этого более 15 лет работал на руководящих должностях в инфраструктурных и транспортных компаниях, в частности в МАУ и Ericsson.

Напомним, ранее Кабмин назначил Джигира, Калмыкову и Черногоренко заместителями министра обороны.

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