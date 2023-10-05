Кабмин назначил Гаврилюка, Гайдера и Клименкова заместителями министра обороны
Кабинет Министров назначил еще троих новых заместителей министра обороны Украины.
Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Кабинетом Министров Украины:
назначены:
– Гаврилюк Иван Юрьевич заместителем Министра обороны Украины;
– Гайдер Станислав Мечеславович заместителем Министра обороны Украины;
– Клименков Дмитрий Олегович заместителем Министра обороны Украины", – говорится в сообщении.
Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк с начала российской агрессии работал в Генштабе ВСУ. С апреля 2015 по март 2018-го возглавлял Тыл Вооруженных сил.
Станислав Гайдер был руководителем цифровой трансформации Национального агентства по предотвращению коррупции.
Дмитрий Клименков с сентября 2022 года занимал должность первого заместителя председателя Фонда госимущества Украины. До этого более 15 лет работал на руководящих должностях в инфраструктурных и транспортных компаниях, в частности в МАУ и Ericsson.
Напомним, ранее Кабмин назначил Джигира, Калмыкову и Черногоренко заместителями министра обороны.
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чи знову вкрадуть, втечуть, підуть на повишеніє
Водночас звільнена з посади першого заступника голови ФДМУ Ольга Батова була переведена на посаду радника голови Фонду.
Батова https://biz.censor.net/news/3356556/********************************************************** про відставку ще в липні, після того як за кілька днів до цього зробила резонансну заява про те що Фонд держмайна не може відновити контроль над "Тернопільобленерго". Державі в обленерго належить 50,99% акцій, проте підприємство контролюється олігархом Ігорем Коломойським.
Всі державні пакети акцій обленерго були передані Фондом державного майна в управління Міністерства енергетики, окрім Тернопільобленерго.
Батова тоді пояснила, що така ситуація склалася, оскільки акції цього обленерго не переведені в бездокументарну форму акції, реєстр акціонерів знаходиться у компанії, яка не видає його. В результаті технічно Міненерго не може забрати в управління "Тернопільобленерго" без акцій та реєстру акціонерів.
Пряма цитата колишньої в.о. ФДМУ: "Обленерго контролюється одним відомим олігархом (прізвище вона не назвала, але йшлося про Коломойського - БЦ), в якого там юридично немає навіть 1 акції… юридично держава є мажоритарним акціонером, а фактично - взагалі контролю не має над підприємством, навіть звільнити керівника неможливо, тому що це повноваження наглядової ради, яку неможливо призначити, так як неможливо призначити загальні збори через відсутність реєстру акціонерів, а на підприємстві хтось "заробляє" в цей час".
Після цієї заяви вона пообіцяла зібрати ЗМІ і розповісти все детально, однак згодом передумала. Через два місяці вона була звільнена і переведена в ранг радника керівника ФДМУ.
Водночас її місце зайняв Дмитро Клименков.
Новопризначений перший заступник голови Фонду держмайна останні десять років працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) Ігоря Коломойського, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.
Тобто колишній топ менеджер компанії олігарха був призначений на посаду першого заступника голови ФДМУ, яку до цього обіймала чиновниця, яка публічно заявила про фактичне захоплення держпідприємства цим олігархом.
Джерело: https://biz.censor.net/r3371046
До цього призначення він 9 років працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.
Джерело: https://biz.censor.net/n3407899
«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-predlagaet-otvernutsya-ot-zapada-i-snova-druzhit-s-rossiej должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
Джерело: https://biz.censor.net/n3130720