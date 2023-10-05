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Кабмин (13507) Минобороны (9033) назначение (2143)

Кабмин назначил Гаврилюка, Гайдера и Клименкова заместителями министра обороны

минобороны

Кабинет Министров назначил еще троих новых заместителей министра обороны Украины.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Кабинетом Министров Украины:

назначены:

– Гаврилюк Иван Юрьевич заместителем Министра обороны Украины;

– Гайдер Станислав Мечеславович заместителем Министра обороны Украины;

– Клименков Дмитрий Олегович заместителем Министра обороны Украины", – говорится в сообщении.

Кабмин назначил Гаврилюка, Гайдера и Клименкова заместителями министра обороны 01

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк с начала российской агрессии работал в Генштабе ВСУ. С апреля 2015 по март 2018-го возглавлял Тыл Вооруженных сил.

Станислав Гайдер был руководителем цифровой трансформации Национального агентства по предотвращению коррупции.

Дмитрий Клименков с сентября 2022 года занимал должность первого заместителя председателя Фонда госимущества Украины. До этого более 15 лет работал на руководящих должностях в инфраструктурных и транспортных компаниях, в частности в МАУ и Ericsson.

Напомним, ранее Кабмин назначил Джигира, Калмыкову и Черногоренко заместителями министра обороны.

Также читайте: Наталья Калмыкова заменила Маляр в должности заместителя министра обороны
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Топ комментарии
+12
Через кілька тижнів після призначення Умерова на посаду керівника ФДМУ Кабінет міністрів https://biz.censor.net/news/3370202/********************************************************************************************** йому нового першого заступника - розпорядженням від 27 вересня ним став Дмитро Клименков.

Водночас звільнена з посади першого заступника голови ФДМУ Ольга Батова була переведена на посаду радника голови Фонду.

Батова https://biz.censor.net/news/3356556/********************************************************** про відставку ще в липні, після того як за кілька днів до цього зробила резонансну заява про те що Фонд держмайна не може відновити контроль над "Тернопільобленерго". Державі в обленерго належить 50,99% акцій, проте підприємство контролюється олігархом Ігорем Коломойським.

Всі державні пакети акцій обленерго були передані Фондом державного майна в управління Міністерства енергетики, окрім Тернопільобленерго.

Батова тоді пояснила, що така ситуація склалася, оскільки акції цього обленерго не переведені в бездокументарну форму акції, реєстр акціонерів знаходиться у компанії, яка не видає його. В результаті технічно Міненерго не може забрати в управління "Тернопільобленерго" без акцій та реєстру акціонерів.

Пряма цитата колишньої в.о. ФДМУ: "Обленерго контролюється одним відомим олігархом (прізвище вона не назвала, але йшлося про Коломойського - БЦ), в якого там юридично немає навіть 1 акції… юридично держава є мажоритарним акціонером, а фактично - взагалі контролю не має над підприємством, навіть звільнити керівника неможливо, тому що це повноваження наглядової ради, яку неможливо призначити, так як неможливо призначити загальні збори через відсутність реєстру акціонерів, а на підприємстві хтось "заробляє" в цей час".

Після цієї заяви вона пообіцяла зібрати ЗМІ і розповісти все детально, однак згодом передумала. Через два місяці вона була звільнена і переведена в ранг радника керівника ФДМУ.

Водночас її місце зайняв Дмитро Клименков.

Новопризначений перший заступник голови Фонду держмайна останні десять років працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) Ігоря Коломойського, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.

Тобто колишній топ менеджер компанії олігарха був призначений на посаду першого заступника голови ФДМУ, яку до цього обіймала чиновниця, яка публічно заявила про фактичне захоплення держпідприємства цим олігархом.
Джерело: https://biz.censor.net/r3371046
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05.10.2023 10:57
+12
Клименков. З МАУ. В МОУ. Через ФДМУ. Це пздц
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05.10.2023 11:20
+11
МАУ (це не кишенька бородатої бабусі?)
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05.10.2023 11:10
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Клименко + репресії + пристосуванство = Кліменков. Такі справи.
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05.10.2023 10:29 Ответить
І тут той фонд держмайна...
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05.10.2023 10:34 Ответить
у них достатньо перевірені родовід, послужний список...
чи знову вкрадуть, втечуть, підуть на повишеніє
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05.10.2023 10:34 Ответить
Я Думаю 10 заступників дуже забагато ,це моя особиста думка
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05.10.2023 10:38 Ответить
Не много, тем более во время войны и одновременного реформирования. Лишь бы заместители были нормальными.
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05.10.2023 15:23 Ответить
Через кілька тижнів після призначення Умерова на посаду керівника ФДМУ Кабінет міністрів https://biz.censor.net/news/3370202/********************************************************************************************** йому нового першого заступника - розпорядженням від 27 вересня ним став Дмитро Клименков.

Водночас звільнена з посади першого заступника голови ФДМУ Ольга Батова була переведена на посаду радника голови Фонду.

Батова https://biz.censor.net/news/3356556/********************************************************** про відставку ще в липні, після того як за кілька днів до цього зробила резонансну заява про те що Фонд держмайна не може відновити контроль над "Тернопільобленерго". Державі в обленерго належить 50,99% акцій, проте підприємство контролюється олігархом Ігорем Коломойським.

Всі державні пакети акцій обленерго були передані Фондом державного майна в управління Міністерства енергетики, окрім Тернопільобленерго.

Батова тоді пояснила, що така ситуація склалася, оскільки акції цього обленерго не переведені в бездокументарну форму акції, реєстр акціонерів знаходиться у компанії, яка не видає його. В результаті технічно Міненерго не може забрати в управління "Тернопільобленерго" без акцій та реєстру акціонерів.

Пряма цитата колишньої в.о. ФДМУ: "Обленерго контролюється одним відомим олігархом (прізвище вона не назвала, але йшлося про Коломойського - БЦ), в якого там юридично немає навіть 1 акції… юридично держава є мажоритарним акціонером, а фактично - взагалі контролю не має над підприємством, навіть звільнити керівника неможливо, тому що це повноваження наглядової ради, яку неможливо призначити, так як неможливо призначити загальні збори через відсутність реєстру акціонерів, а на підприємстві хтось "заробляє" в цей час".

Після цієї заяви вона пообіцяла зібрати ЗМІ і розповісти все детально, однак згодом передумала. Через два місяці вона була звільнена і переведена в ранг радника керівника ФДМУ.

Водночас її місце зайняв Дмитро Клименков.

Новопризначений перший заступник голови Фонду держмайна останні десять років працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) Ігоря Коломойського, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.

Тобто колишній топ менеджер компанії олігарха був призначений на посаду першого заступника голови ФДМУ, яку до цього обіймала чиновниця, яка публічно заявила про фактичне захоплення держпідприємства цим олігархом.
Джерело: https://biz.censor.net/r3371046
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05.10.2023 10:57 Ответить
МАУ (це не кишенька бородатої бабусі?)
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05.10.2023 11:10 Ответить
Його авіалінії
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05.10.2023 14:42 Ответить
Клименков. З МАУ. В МОУ. Через ФДМУ. Це пздц
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05.10.2023 11:20 Ответить
новиє ліца. а шо ти хотів
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05.10.2023 13:57 Ответить
КліменкоВ Завждиз предосторогою відношусь до людей з переробленими українськими прізвищами зазвичай так робить цапня і різні малороси які пристосовуються для життя в х.лостані, та і його послужний список підсилює мої підозри.
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05.10.2023 11:36 Ответить
Держмайновец и борец с коррупцией - это очень подозрительные назначения.
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05.10.2023 11:43 Ответить
Хто такі?
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05.10.2023 12:23 Ответить
Кабмін призначив призначив Дмитра Кліменкова першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМУ)https://biz.censor.net/n3370202 звільнивши з цієї посади Ольгу Батову. У Фонді держмайна Кліменков мав займатися питаннями відновлення роботи найбільших державних підприємств та впровадження ******** корпоративних стандартів управління.

До цього призначення він 9 років працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.
Джерело: https://biz.censor.net/n3407899
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05.10.2023 12:59 Ответить
И чем вас всех достал Коломойский ? Ну да, соратники президента, и соратники соратников - усе ну если не пушистые, то точно белые.
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05.10.2023 15:27 Ответить
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.

«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.

Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-predlagaet-otvernutsya-ot-zapada-i-snova-druzhit-s-rossiej должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.

«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
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05.10.2023 16:18 Ответить
Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"
Джерело: https://biz.censor.net/n3130720
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05.10.2023 16:19 Ответить
Екс-ДерСекретар з купою замів, відзвітувалися за свої «посередницькі» дії та «консультаційні послуги»…, там десятки млн грошей дивним чином ЗНИКАЮТЬ!
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05.10.2023 12:53 Ответить
Чучмєров пристроїв ще двох підарасів особливо сподобався оцей шке
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05.10.2023 16:44 Ответить
 
 