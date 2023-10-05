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Кабмін (13943) Міноборони (7010) призначення (2240)

Кабмін призначив Гаврилюка, Гайдера та Кліменкова заступниками міністра оборони

міноборони

Кабінет міністрів призначив ще трьох нових заступників міністра оборони України.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України:

Призначено:

- Гаврилюка Івана Юрійовича заступником Міністра оборони України;

- Гайдера Станіслава Мечеславовича заступником Міністра оборони України;

- Кліменкова Дмитра Олеговича заступником Міністра оборони України", - йдеться в повідомленні.

Кабмін призначив Гаврилюка, Гайдера та Кліменкова заступниками міністра оборони 01

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк від початку російської агресії працював у Генштабі ЗСУ. З квітня 2015 року по березень 2018-го очолював Тил Збройних сил.

Станіслав Гайдер був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції.

Дмитро Кліменков з вересня 2022 обіймав посаду першого заступника голови Фонду держмайна України. Перед тим понад 15 років працював на керівних посадах в інфраструктурних і транспортних компаніях, зокрема в МАУ та Ericsson.

Нагадаємо, раніше Кабмін призначив Джигира, Калмикову та Черногоренко заступниками міністра оборони.

Читайте: Якісні зміни відчують насамперед воїни, - Умєров про кадрові призначення у Міноборони

Автор: 
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Топ коментарі
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Через кілька тижнів після призначення Умерова на посаду керівника ФДМУ Кабінет міністрів https://biz.censor.net/news/3370202/********************************************************************************************** йому нового першого заступника - розпорядженням від 27 вересня ним став Дмитро Клименков.

Водночас звільнена з посади першого заступника голови ФДМУ Ольга Батова була переведена на посаду радника голови Фонду.

Батова https://biz.censor.net/news/3356556/********************************************************** про відставку ще в липні, після того як за кілька днів до цього зробила резонансну заява про те що Фонд держмайна не може відновити контроль над "Тернопільобленерго". Державі в обленерго належить 50,99% акцій, проте підприємство контролюється олігархом Ігорем Коломойським.

Всі державні пакети акцій обленерго були передані Фондом державного майна в управління Міністерства енергетики, окрім Тернопільобленерго.

Батова тоді пояснила, що така ситуація склалася, оскільки акції цього обленерго не переведені в бездокументарну форму акції, реєстр акціонерів знаходиться у компанії, яка не видає його. В результаті технічно Міненерго не може забрати в управління "Тернопільобленерго" без акцій та реєстру акціонерів.

Пряма цитата колишньої в.о. ФДМУ: "Обленерго контролюється одним відомим олігархом (прізвище вона не назвала, але йшлося про Коломойського - БЦ), в якого там юридично немає навіть 1 акції… юридично держава є мажоритарним акціонером, а фактично - взагалі контролю не має над підприємством, навіть звільнити керівника неможливо, тому що це повноваження наглядової ради, яку неможливо призначити, так як неможливо призначити загальні збори через відсутність реєстру акціонерів, а на підприємстві хтось "заробляє" в цей час".

Після цієї заяви вона пообіцяла зібрати ЗМІ і розповісти все детально, однак згодом передумала. Через два місяці вона була звільнена і переведена в ранг радника керівника ФДМУ.

Водночас її місце зайняв Дмитро Клименков.

Новопризначений перший заступник голови Фонду держмайна останні десять років працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) Ігоря Коломойського, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.

Тобто колишній топ менеджер компанії олігарха був призначений на посаду першого заступника голови ФДМУ, яку до цього обіймала чиновниця, яка публічно заявила про фактичне захоплення держпідприємства цим олігархом.
Джерело: https://biz.censor.net/r3371046
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05.10.2023 10:57
+12
Клименков. З МАУ. В МОУ. Через ФДМУ. Це пздц
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05.10.2023 11:20
+11
МАУ (це не кишенька бородатої бабусі?)
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05.10.2023 11:10
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Клименко + репресії + пристосуванство = Кліменков. Такі справи.
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05.10.2023 10:29 Відповісти
І тут той фонд держмайна...
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05.10.2023 10:34 Відповісти
у них достатньо перевірені родовід, послужний список...
чи знову вкрадуть, втечуть, підуть на повишеніє
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05.10.2023 10:34 Відповісти
Я Думаю 10 заступників дуже забагато ,це моя особиста думка
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05.10.2023 10:38 Відповісти
Не много, тем более во время войны и одновременного реформирования. Лишь бы заместители были нормальными.
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05.10.2023 15:23 Відповісти
Через кілька тижнів після призначення Умерова на посаду керівника ФДМУ Кабінет міністрів https://biz.censor.net/news/3370202/********************************************************************************************** йому нового першого заступника - розпорядженням від 27 вересня ним став Дмитро Клименков.

Водночас звільнена з посади першого заступника голови ФДМУ Ольга Батова була переведена на посаду радника голови Фонду.

Батова https://biz.censor.net/news/3356556/********************************************************** про відставку ще в липні, після того як за кілька днів до цього зробила резонансну заява про те що Фонд держмайна не може відновити контроль над "Тернопільобленерго". Державі в обленерго належить 50,99% акцій, проте підприємство контролюється олігархом Ігорем Коломойським.

Всі державні пакети акцій обленерго були передані Фондом державного майна в управління Міністерства енергетики, окрім Тернопільобленерго.

Батова тоді пояснила, що така ситуація склалася, оскільки акції цього обленерго не переведені в бездокументарну форму акції, реєстр акціонерів знаходиться у компанії, яка не видає його. В результаті технічно Міненерго не може забрати в управління "Тернопільобленерго" без акцій та реєстру акціонерів.

Пряма цитата колишньої в.о. ФДМУ: "Обленерго контролюється одним відомим олігархом (прізвище вона не назвала, але йшлося про Коломойського - БЦ), в якого там юридично немає навіть 1 акції… юридично держава є мажоритарним акціонером, а фактично - взагалі контролю не має над підприємством, навіть звільнити керівника неможливо, тому що це повноваження наглядової ради, яку неможливо призначити, так як неможливо призначити загальні збори через відсутність реєстру акціонерів, а на підприємстві хтось "заробляє" в цей час".

Після цієї заяви вона пообіцяла зібрати ЗМІ і розповісти все детально, однак згодом передумала. Через два місяці вона була звільнена і переведена в ранг радника керівника ФДМУ.

Водночас її місце зайняв Дмитро Клименков.

Новопризначений перший заступник голови Фонду держмайна останні десять років працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) Ігоря Коломойського, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.

Тобто колишній топ менеджер компанії олігарха був призначений на посаду першого заступника голови ФДМУ, яку до цього обіймала чиновниця, яка публічно заявила про фактичне захоплення держпідприємства цим олігархом.
Джерело: https://biz.censor.net/r3371046
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05.10.2023 10:57 Відповісти
МАУ (це не кишенька бородатої бабусі?)
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05.10.2023 11:10 Відповісти
Його авіалінії
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05.10.2023 14:42 Відповісти
Клименков. З МАУ. В МОУ. Через ФДМУ. Це пздц
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05.10.2023 11:20 Відповісти
новиє ліца. а шо ти хотів
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05.10.2023 13:57 Відповісти
КліменкоВ Завждиз предосторогою відношусь до людей з переробленими українськими прізвищами зазвичай так робить цапня і різні малороси які пристосовуються для життя в х.лостані, та і його послужний список підсилює мої підозри.
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05.10.2023 11:36 Відповісти
Держмайновец и борец с коррупцией - это очень подозрительные назначения.
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05.10.2023 11:43 Відповісти
Хто такі?
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05.10.2023 12:23 Відповісти
Кабмін призначив призначив Дмитра Кліменкова першим заступником голови Фонду державного майна (ФДМУ)https://biz.censor.net/n3370202 звільнивши з цієї посади Ольгу Батову. У Фонді держмайна Кліменков мав займатися питаннями відновлення роботи найбільших державних підприємств та впровадження ******** корпоративних стандартів управління.

До цього призначення він 9 років працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.
Джерело: https://biz.censor.net/n3407899
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05.10.2023 12:59 Відповісти
И чем вас всех достал Коломойский ? Ну да, соратники президента, и соратники соратников - усе ну если не пушистые, то точно белые.
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05.10.2023 15:27 Відповісти
«Мы возьмем 100 млрд долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать нам их сейчас. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», - сказал олигарх.

«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.

Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-predlagaet-otvernutsya-ot-zapada-i-snova-druzhit-s-rossiej должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.

«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
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05.10.2023 16:18 Відповісти
Коломойский и Боголюбов провели через счета на Кипре $470 миллиардов, - иск "Приватбанка"
Джерело: https://biz.censor.net/n3130720
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05.10.2023 16:19 Відповісти
Екс-ДерСекретар з купою замів, відзвітувалися за свої «посередницькі» дії та «консультаційні послуги»…, там десятки млн грошей дивним чином ЗНИКАЮТЬ!
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05.10.2023 12:53 Відповісти
Чучмєров пристроїв ще двох підарасів особливо сподобався оцей шке
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05.10.2023 16:44 Відповісти
 
 