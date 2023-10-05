Кабмін призначив Гаврилюка, Гайдера та Кліменкова заступниками міністра оборони

Кабінет міністрів призначив ще трьох нових заступників міністра оборони України.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінетом Міністрів України:



Призначено:



- Гаврилюка Івана Юрійовича заступником Міністра оборони України;



- Гайдера Станіслава Мечеславовича заступником Міністра оборони України;



- Кліменкова Дмитра Олеговича заступником Міністра оборони України", - йдеться в повідомленні.

Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк від початку російської агресії працював у Генштабі ЗСУ. З квітня 2015 року по березень 2018-го очолював Тил Збройних сил.

Станіслав Гайдер був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції.

Дмитро Кліменков з вересня 2022 обіймав посаду першого заступника голови Фонду держмайна України. Перед тим понад 15 років працював на керівних посадах в інфраструктурних і транспортних компаніях, зокрема в МАУ та Ericsson.

Нагадаємо, раніше Кабмін призначив Джигира, Калмикову та Черногоренко заступниками міністра оборони.

Читайте: Якісні зміни відчують насамперед воїни, - Умєров про кадрові призначення у Міноборони