Кабмін призначив Гаврилюка, Гайдера та Кліменкова заступниками міністра оборони
Кабінет міністрів призначив ще трьох нових заступників міністра оборони України.
Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Кабінетом Міністрів України:
Призначено:
- Гаврилюка Івана Юрійовича заступником Міністра оборони України;
- Гайдера Станіслава Мечеславовича заступником Міністра оборони України;
- Кліменкова Дмитра Олеговича заступником Міністра оборони України", - йдеться в повідомленні.
Генерал-лейтенант Іван Гаврилюк від початку російської агресії працював у Генштабі ЗСУ. З квітня 2015 року по березень 2018-го очолював Тил Збройних сил.
Станіслав Гайдер був керівником цифрової трансформації Національного агентства з питань запобігання корупції.
Дмитро Кліменков з вересня 2022 обіймав посаду першого заступника голови Фонду держмайна України. Перед тим понад 15 років працював на керівних посадах в інфраструктурних і транспортних компаніях, зокрема в МАУ та Ericsson.
Нагадаємо, раніше Кабмін призначив Джигира, Калмикову та Черногоренко заступниками міністра оборони.
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чи знову вкрадуть, втечуть, підуть на повишеніє
Водночас звільнена з посади першого заступника голови ФДМУ Ольга Батова була переведена на посаду радника голови Фонду.
Батова https://biz.censor.net/news/3356556/********************************************************** про відставку ще в липні, після того як за кілька днів до цього зробила резонансну заява про те що Фонд держмайна не може відновити контроль над "Тернопільобленерго". Державі в обленерго належить 50,99% акцій, проте підприємство контролюється олігархом Ігорем Коломойським.
Всі державні пакети акцій обленерго були передані Фондом державного майна в управління Міністерства енергетики, окрім Тернопільобленерго.
Батова тоді пояснила, що така ситуація склалася, оскільки акції цього обленерго не переведені в бездокументарну форму акції, реєстр акціонерів знаходиться у компанії, яка не видає його. В результаті технічно Міненерго не може забрати в управління "Тернопільобленерго" без акцій та реєстру акціонерів.
Пряма цитата колишньої в.о. ФДМУ: "Обленерго контролюється одним відомим олігархом (прізвище вона не назвала, але йшлося про Коломойського - БЦ), в якого там юридично немає навіть 1 акції… юридично держава є мажоритарним акціонером, а фактично - взагалі контролю не має над підприємством, навіть звільнити керівника неможливо, тому що це повноваження наглядової ради, яку неможливо призначити, так як неможливо призначити загальні збори через відсутність реєстру акціонерів, а на підприємстві хтось "заробляє" в цей час".
Після цієї заяви вона пообіцяла зібрати ЗМІ і розповісти все детально, однак згодом передумала. Через два місяці вона була звільнена і переведена в ранг радника керівника ФДМУ.
Водночас її місце зайняв Дмитро Клименков.
Новопризначений перший заступник голови Фонду держмайна останні десять років працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) Ігоря Коломойського, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.
Тобто колишній топ менеджер компанії олігарха був призначений на посаду першого заступника голови ФДМУ, яку до цього обіймала чиновниця, яка публічно заявила про фактичне захоплення держпідприємства цим олігархом.
Джерело: https://biz.censor.net/r3371046
До цього призначення він 9 років працював в компанії "Міжнародні Авіалінії України" Ігоря Коломойського та партнерів, де очолював напрямок інфраструктури та логістики.
Джерело: https://biz.censor.net/n3407899
«Российские танки будут размещены около Кракова и Варшавы. Ваше НАТО испачкает штаны и будут покупать памперсы», - сказал он.
Напомним, в этом же интервью Коломойский заявил, что Украина https://hromadske.ua/ru/posts/kolomojskij-predlagaet-otvernutsya-ot-zapada-i-snova-druzhit-s-rossiej должна отвернуться от Запада и снова дружить с Россией.
«Дайте 5, 10 лет, и кровь будет забыта», - сказал Коломойский.
Джерело: https://biz.censor.net/n3130720