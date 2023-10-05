На Лимано-Купянском направлении враг интенсивно использует авиацию, пытается штурмовать Макеевку, - Силы обороны

За минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении ликвидировано 122 оккупанта и уничтожено 13 единиц техники россиян, в частности - автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск" и радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, информирует Цензор.НЕТ.

"На Лимано-Купянском направлении противник интенсивно использует свои самолеты Су-25 и Су-35, а также вертолеты Ка-52 и Ми-8. Там враг выбрал новую цель для штурма - около Макеевки", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки на этом участке фронта ликвидировано 122 оккупанта и уничтожено 13 единиц техники россиян. Это, в частности, два танка Т-72, пять боевых бронированных машин и два автомобиля. А еще поражены автоматизированный комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск" и радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

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"В общей сложности, там у захватчиков сосредоточено около 1 085 танков, почти 2 000 боевых бронированных машин, более 700 артиллерийских систем и 500 реактивных систем залпового огня", - проинформировал Евлаш.