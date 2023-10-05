Россияне продолжают запускать "шахеды" группами, этой ночью они летели парами, - Игнат

Этой ночью россияне запустили 29 беспилотников, фактически разделившихся на 15 групп.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"К сожалению, типичные ночи у нас, типичные удары. "Шахеды" летят фактически из тех же локаций, откуда их запускают. Это Чауда, Приморско-Ахтарск. Сегодня же, как и в предыдущий раз, была Чауда", - сказал он.

Россияне во время сегодняшней атаки дронов не меняли тактику. "Шахеды" запускали группами, а дроны летели парами.

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"Можно представить, что по одному-по два они двигались. В частности, в сторону Николаевской области, Очакова, дальше пошли на север. Ну и возле Кропивницкого крутились и, собственно, уничтожались противовоздушной обороной по этому направлению", - добавил Игнат.