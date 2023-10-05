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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни продовжують запускати "шахеди" групами, цієї ночі вони летіли парами, - Ігнат

шахед,шахєд

Цієї ночі росіяни запустили 29 безпілотників, які фактично розділили на 15 груп.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрі Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  РБК-Україна.

"На жаль, типові ночі у нас, типові удари. "Шахеди" летять фактично з тих самих локацій звідки запускають їх. Це Чауда, Приморсько-Ахтарськ. Сьогодні ж, як і попередній раз, була Чауда", - сказав він.

Росіяни під час сьогоднішньої атаки дронів не змінювали тактику. "Шахеди" запускали групами, а дрони летіли парами.

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"Можна уявити, що по одному-двох вони рухалися. Зокрема вони рухалися у бік Миколаївської області, Очакова, далі пішли на північ. Ну і біля Кропивницького крутилися і власне знищувалися протиповітряною обороною по цьому напрямку", - додав Ігнат.

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