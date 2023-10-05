РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12505 посетителей онлайн
Новости
4 539 20
Абхазия (292) Черноморский флот РФ (1554) Черное море (1436)

Россия планирует разместить корабли Черноморского флота на базе в оккупированной Абхазии, - росСМИ

флот

Россия разместит остатки Черноморского флота на новой постоянной базе на побережье Черного моря на оккупированной территории Грузии – в Абхазии.

Как информиурет Цензор.НЕТ, об этом сообщил "председатель" оккупационной российской администрации Аслан Бжания в интервью российскому изданию "Известия".

По его словам, соответствующие соглашения между РФ и оккупированным регионом Грузии уже подписаны.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ", – заявил Бжания.

Он добавил, что взаимодействие в плане военно-технического сотрудничества направлено на "повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии".

Также читайте: РФ перебросила в Новороссийск 14 кораблей Черноморского флота, - данные спутника. ФОТО

Отметим, что РФ объявила Абхазию и другой грузинский регион, Южную Осетию, "независимыми государствами" в 2008 году после вторжения российской армии в Грузию.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Та затопіть його краще, по славним традиціям "рускага флота".
показать весь комментарий
05.10.2023 11:58
+10
Навєрна шота случілась-а нє всьо ідьот па плану ета проста план бил такой...
показать весь комментарий
05.10.2023 11:57
+10
Вялікая срана з вялікім флотом пряче його від країни, в якої, де-факто, флоту немає
Вялічіє - воно таке: його треба ховати і берегти!
показать весь комментарий
05.10.2023 12:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навєрна шота случілась-а нє всьо ідьот па плану ета проста план бил такой...
показать весь комментарий
05.10.2023 11:57 Ответить
Та затопіть його краще, по славним традиціям "рускага флота".
показать весь комментарий
05.10.2023 11:58 Ответить
Там їх теж можна досягнути !
показать весь комментарий
05.10.2023 11:58 Ответить
З Грузії, наприклад...
показать весь комментарий
05.10.2023 12:09 Ответить
там презідент під імпічменом прорашистів, хто дозволить
показать весь комментарий
05.10.2023 12:46 Ответить
Мабуть у гори потягнуть..
показать весь комментарий
05.10.2023 11:59 Ответить
Вялікая срана з вялікім флотом пряче його від країни, в якої, де-факто, флоту немає
Вялічіє - воно таке: його треба ховати і берегти!
показать весь комментарий
05.10.2023 12:02 Ответить
Флоту в нас нема, але якщо треба то можемо в..бати
показать весь комментарий
05.10.2023 12:43 Ответить
И не боятся, шо абхазские морские разбойники гребные винты с кораблей украдут на цветной металлолом...
показать весь комментарий
05.10.2023 12:02 Ответить
Бжанія - рятівник вєлікого і могучєго срусского флота!
Довоювались. Ховають свої корита в портах невизнаної держави від держави, що навіть не має власного флоту.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:03 Ответить
Плянь по планю. Дед Чорногор.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:08 Ответить
у грузинів з'являється непоганий шанс помститися за 2008-й рік.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:20 Ответить
З Абхазією теж обхезаєтесь!
показать весь комментарий
05.10.2023 12:21 Ответить
Мало кацапи грузинів побили раз вони з кацапами ''якшаються''.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:26 Ответить
Единственное место в ЧМ где можно спрятать корабли так чтоб не достали - это дно
показать весь комментарий
05.10.2023 12:26 Ответить
Взагалі то кацапи в 2008 році й замутили це в Грузії. Це планувалось на випадок, а вдруг єслі шо то пойддьйот не так.
показать весь комментарий
05.10.2023 12:34 Ответить
абхазякам приготуватися
показать весь комментарий
05.10.2023 12:40 Ответить
Вчерашняя встреча Путина (или человека, его напоминающего) с абхазским руководителем была посвящена очень даже практическому вопросу. Формально была достигнута договоренность о создании места базирования Черноморского флота в Очамчирской бухте на побережье Абхазии.

Собственно, абхазский президент прилетел на эту встречу исключительно для мебели, так как решение было принято и доведено ранее. Но так как Абхазия по мнению России независимое государство, то нужно соблюсти какой-никакой, но политес.

Причина, в общем-то, налицо: Черноморский флот в Крыму стал мишенью, и теперь вопрос времени, когда эту мишень собьют. Поэтому флот постепенно перемещается - в Новороссийск и частично в Феодосию. Но Феодосия - это Крым, а Новороссийск слишком мал, да и проблемен с точки зрения полноценной военно-морской базы для всего флота. Плюс знаменитая новороссийская бора, когда стоковый или тем более массивный поток холодного воздуха перекатывается с Маркотхского перевала и способен на пару дней наморозить до нескольких метров льда в акватории на всех выступающих поверхностях. Бывали случаи опрокидывания судов. В общем, не самое комфортное место, а уж для базирования боевых кораблей так тем более. А вдруг враг, а у нас три метра льда на грозной боевой машине?

Поэтому нужны дополнительные места базирования. На Черноморском побережье их не так уж и много, а чтобы как можно дальше от Украины - так и совсем раз-два. (с)
показать весь комментарий
05.10.2023 12:46 Ответить
Пицундская бухта - самое место!
показать весь комментарий
05.10.2023 13:20 Ответить
Там тої бухти(якщо бухта)з *гулькин нос*
показать весь комментарий
05.10.2023 14:17 Ответить
 
 