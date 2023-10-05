Россия планирует разместить корабли Черноморского флота на базе в оккупированной Абхазии, - росСМИ
Россия разместит остатки Черноморского флота на новой постоянной базе на побережье Черного моря на оккупированной территории Грузии – в Абхазии.
Как информиурет Цензор.НЕТ, об этом сообщил "председатель" оккупационной российской администрации Аслан Бжания в интервью российскому изданию "Известия".
По его словам, соответствующие соглашения между РФ и оккупированным регионом Грузии уже подписаны.
"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ", – заявил Бжания.
Он добавил, что взаимодействие в плане военно-технического сотрудничества направлено на "повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии".
Отметим, что РФ объявила Абхазию и другой грузинский регион, Южную Осетию, "независимыми государствами" в 2008 году после вторжения российской армии в Грузию.
Пожалуйста, подождите...
Вялічіє - воно таке: його треба ховати і берегти!
Довоювались. Ховають свої корита в портах невизнаної держави від держави, що навіть не має власного флоту.
Собственно, абхазский президент прилетел на эту встречу исключительно для мебели, так как решение было принято и доведено ранее. Но так как Абхазия по мнению России независимое государство, то нужно соблюсти какой-никакой, но политес.
Причина, в общем-то, налицо: Черноморский флот в Крыму стал мишенью, и теперь вопрос времени, когда эту мишень собьют. Поэтому флот постепенно перемещается - в Новороссийск и частично в Феодосию. Но Феодосия - это Крым, а Новороссийск слишком мал, да и проблемен с точки зрения полноценной военно-морской базы для всего флота. Плюс знаменитая новороссийская бора, когда стоковый или тем более массивный поток холодного воздуха перекатывается с Маркотхского перевала и способен на пару дней наморозить до нескольких метров льда в акватории на всех выступающих поверхностях. Бывали случаи опрокидывания судов. В общем, не самое комфортное место, а уж для базирования боевых кораблей так тем более. А вдруг враг, а у нас три метра льда на грозной боевой машине?
Поэтому нужны дополнительные места базирования. На Черноморском побережье их не так уж и много, а чтобы как можно дальше от Украины - так и совсем раз-два. (с)