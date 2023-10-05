Россия планирует разместить корабли Черноморского флота на базе в оккупированной Абхазии, - росСМИ

Россия разместит остатки Черноморского флота на новой постоянной базе на побережье Черного моря на оккупированной территории Грузии – в Абхазии.

Как информиурет Цензор.НЕТ, об этом сообщил "председатель" оккупационной российской администрации Аслан Бжания в интервью российскому изданию "Известия".

По его словам, соответствующие соглашения между РФ и оккупированным регионом Грузии уже подписаны.

"Мы подписали соглашение, и в ближайшее время в Очамчирском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ", – заявил Бжания.

Он добавил, что взаимодействие в плане военно-технического сотрудничества направлено на "повышение уровня обороноспособности как России, так и Абхазии".

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Отметим, что РФ объявила Абхазию и другой грузинский регион, Южную Осетию, "независимыми государствами" в 2008 году после вторжения российской армии в Грузию.