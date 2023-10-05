Росія планує сховати кораблі Чорноморського флоту на базі в окупованій Абхазії, - росЗМІ
Росія розмістить залишки Чорноморського флоту на новій постійній базі на узбережжі Чорного моря на окупованій території Грузії - в Абхазії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "голова" окупаційної російської адміністрації Аслан Бжанія в інтерв'ю російському виданню "Известия".
За його словами, відповідні угоди між РФ та окупованим регіоном Грузії вже підписано.
"Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування Військово-морського флоту РФ", - заявив Бжанія.
Він додав, що взаємодія в плані військово-технічного співробітництва спрямована на "підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії".
Зазначимо, що РФ оголосила Абхазію та інший грузинський регіон, Південну Осетію, "незалежними державами" у 2008 році після вторгнення російської армії до Грузії.
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Вялічіє - воно таке: його треба ховати і берегти!
Довоювались. Ховають свої корита в портах невизнаної держави від держави, що навіть не має власного флоту.
Собственно, абхазский президент прилетел на эту встречу исключительно для мебели, так как решение было принято и доведено ранее. Но так как Абхазия по мнению России независимое государство, то нужно соблюсти какой-никакой, но политес.
Причина, в общем-то, налицо: Черноморский флот в Крыму стал мишенью, и теперь вопрос времени, когда эту мишень собьют. Поэтому флот постепенно перемещается - в Новороссийск и частично в Феодосию. Но Феодосия - это Крым, а Новороссийск слишком мал, да и проблемен с точки зрения полноценной военно-морской базы для всего флота. Плюс знаменитая новороссийская бора, когда стоковый или тем более массивный поток холодного воздуха перекатывается с Маркотхского перевала и способен на пару дней наморозить до нескольких метров льда в акватории на всех выступающих поверхностях. Бывали случаи опрокидывания судов. В общем, не самое комфортное место, а уж для базирования боевых кораблей так тем более. А вдруг враг, а у нас три метра льда на грозной боевой машине?
Поэтому нужны дополнительные места базирования. На Черноморском побережье их не так уж и много, а чтобы как можно дальше от Украины - так и совсем раз-два. (с)