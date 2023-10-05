Росія планує сховати кораблі Чорноморського флоту на базі в окупованій Абхазії, - росЗМІ

Росія розмістить залишки Чорноморського флоту на новій постійній базі на узбережжі Чорного моря на окупованій території Грузії - в Абхазії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "голова" окупаційної російської адміністрації Аслан Бжанія в інтерв'ю російському виданню "Известия".

За його словами, відповідні угоди між РФ та окупованим регіоном Грузії вже підписано.

"Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування Військово-морського флоту РФ", - заявив Бжанія.

Він додав, що взаємодія в плані військово-технічного співробітництва спрямована на "підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії".

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Зазначимо, що РФ оголосила Абхазію та інший грузинський регіон, Південну Осетію, "незалежними державами" у 2008 році після вторгнення російської армії до Грузії.