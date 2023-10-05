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Абхазія (99) Чорноморський флот рф (618) Чорне море (1620)

Росія планує сховати кораблі Чорноморського флоту на базі в окупованій Абхазії, - росЗМІ

флот

Росія розмістить залишки Чорноморського флоту на новій постійній базі на узбережжі Чорного моря на окупованій території Грузії - в Абхазії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "голова" окупаційної російської адміністрації Аслан Бжанія в інтерв'ю російському виданню "Известия".

За його словами, відповідні угоди між РФ та окупованим регіоном Грузії вже підписано.

"Ми підписали угоду, і найближчим часом в Очамчирському районі буде пункт постійного базування Військово-морського флоту РФ", - заявив Бжанія.

Він додав, що взаємодія в плані військово-технічного співробітництва спрямована на "підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ перекинула до Новоросійська 14 кораблів Чорноморського флоту, - дані супутника. ФОТО

Зазначимо, що РФ оголосила Абхазію та інший грузинський регіон, Південну Осетію, "незалежними державами" у 2008 році після вторгнення російської армії до Грузії.

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Топ коментарі
+16
Та затопіть його краще, по славним традиціям "рускага флота".
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05.10.2023 11:58
+10
Навєрна шота случілась-а нє всьо ідьот па плану ета проста план бил такой...
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05.10.2023 11:57
+10
Вялікая срана з вялікім флотом пряче його від країни, в якої, де-факто, флоту немає
Вялічіє - воно таке: його треба ховати і берегти!
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05.10.2023 12:02
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Навєрна шота случілась-а нє всьо ідьот па плану ета проста план бил такой...
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05.10.2023 11:57 Відповісти
Та затопіть його краще, по славним традиціям "рускага флота".
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05.10.2023 11:58 Відповісти
Там їх теж можна досягнути !
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05.10.2023 11:58 Відповісти
З Грузії, наприклад...
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05.10.2023 12:09 Відповісти
там презідент під імпічменом прорашистів, хто дозволить
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05.10.2023 12:46 Відповісти
Мабуть у гори потягнуть..
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05.10.2023 11:59 Відповісти
Вялікая срана з вялікім флотом пряче його від країни, в якої, де-факто, флоту немає
Вялічіє - воно таке: його треба ховати і берегти!
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05.10.2023 12:02 Відповісти
Флоту в нас нема, але якщо треба то можемо в..бати
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05.10.2023 12:43 Відповісти
И не боятся, шо абхазские морские разбойники гребные винты с кораблей украдут на цветной металлолом...
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05.10.2023 12:02 Відповісти
Бжанія - рятівник вєлікого і могучєго срусского флота!
Довоювались. Ховають свої корита в портах невизнаної держави від держави, що навіть не має власного флоту.
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05.10.2023 12:03 Відповісти
Плянь по планю. Дед Чорногор.
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05.10.2023 12:08 Відповісти
у грузинів з'являється непоганий шанс помститися за 2008-й рік.
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05.10.2023 12:20 Відповісти
З Абхазією теж обхезаєтесь!
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05.10.2023 12:21 Відповісти
Мало кацапи грузинів побили раз вони з кацапами ''якшаються''.
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05.10.2023 12:26 Відповісти
Единственное место в ЧМ где можно спрятать корабли так чтоб не достали - это дно
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05.10.2023 12:26 Відповісти
Взагалі то кацапи в 2008 році й замутили це в Грузії. Це планувалось на випадок, а вдруг єслі шо то пойддьйот не так.
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05.10.2023 12:34 Відповісти
абхазякам приготуватися
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05.10.2023 12:40 Відповісти
Вчерашняя встреча Путина (или человека, его напоминающего) с абхазским руководителем была посвящена очень даже практическому вопросу. Формально была достигнута договоренность о создании места базирования Черноморского флота в Очамчирской бухте на побережье Абхазии.

Собственно, абхазский президент прилетел на эту встречу исключительно для мебели, так как решение было принято и доведено ранее. Но так как Абхазия по мнению России независимое государство, то нужно соблюсти какой-никакой, но политес.

Причина, в общем-то, налицо: Черноморский флот в Крыму стал мишенью, и теперь вопрос времени, когда эту мишень собьют. Поэтому флот постепенно перемещается - в Новороссийск и частично в Феодосию. Но Феодосия - это Крым, а Новороссийск слишком мал, да и проблемен с точки зрения полноценной военно-морской базы для всего флота. Плюс знаменитая новороссийская бора, когда стоковый или тем более массивный поток холодного воздуха перекатывается с Маркотхского перевала и способен на пару дней наморозить до нескольких метров льда в акватории на всех выступающих поверхностях. Бывали случаи опрокидывания судов. В общем, не самое комфортное место, а уж для базирования боевых кораблей так тем более. А вдруг враг, а у нас три метра льда на грозной боевой машине?

Поэтому нужны дополнительные места базирования. На Черноморском побережье их не так уж и много, а чтобы как можно дальше от Украины - так и совсем раз-два. (с)
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05.10.2023 12:46 Відповісти
Пицундская бухта - самое место!
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05.10.2023 13:20 Відповісти
Там тої бухти(якщо бухта)з *гулькин нос*
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05.10.2023 14:17 Відповісти
 
 