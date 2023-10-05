Словакия объяснила, почему "придерживает" военную помощь Украине

У президента Словакии Зузаны Чапутовой объяснили слова ее спикера о том, что она не поддержала передачу нового пакета военной помощи Украине из-за смены правительства, которое, вероятно, будет выступать против оказания помощи Украине. В настоящее время Чапутова проводит консультации.

Об этом советница президента Словакии по внешней политике Яна Кобзова заявила в комментарии Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уходящее в отставку нынешнее словацкое правительство имеет конституционно ограниченные полномочия. Политические партии, которые сейчас ведут переговоры о возможном формировании правительства, выступают против предоставления военной помощи Украине", - сказала она.

Читайте: После выборов Словакия отложила предоставление военной помощи Украине, - СМИ

Поэтому, по мнению президента Чапутовой, одобрение уходящего в отставку пакета военной помощи нынешним правительством создаст рискованный прецедент для смены власти после любых предстоящих выборов, подчеркнула спикер.

"Президент Чапутова проводит консультации со всеми политическими лидерами по формированию будущего правительства и будет продолжать поддерживать предоставление военной помощи Украине любым правительством, которое будет иметь полные полномочия", - отметила Кобзова.

Также читайте: МИД Словакии обвинил РФ во вмешательстве в выборы

При этом она подчеркнула, что военная помощь, оказанная Словакией Украине, является самой большой, которую страна когда-либо оказывала, а в пересчете на душу населения - одной из самых больших, предоставленных любой другой страной.

"Президент Чапутова с самого начала была решительной сторонницей такой помощи и общалась с правительством относительно ее поддержки, в том числе после недавнего визита президента Зеленского в Словакию в июле", - отметила Кобзова.

Читайте также: В Великобритании закончилось оружие, которое она могло бы передать Украине, - СМИ

Ранее словацкие СМИ сообщили, что Министерство обороны страны рассматривает возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Ее могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президент Чапутова выступила против такого плана.