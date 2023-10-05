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помощь (7420) Словакия (909)

Словакия объяснила, почему "придерживает" военную помощь Украине

чапутова

У президента Словакии Зузаны Чапутовой объяснили слова ее спикера о том, что она не поддержала передачу нового пакета военной помощи Украине из-за смены правительства, которое, вероятно, будет выступать против оказания помощи Украине. В настоящее время Чапутова проводит консультации.

Об этом советница президента Словакии по внешней политике Яна Кобзова заявила в комментарии Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уходящее в отставку нынешнее словацкое правительство имеет конституционно ограниченные полномочия. Политические партии, которые сейчас ведут переговоры о возможном формировании правительства, выступают против предоставления военной помощи Украине", - сказала она.

Читайте: После выборов Словакия отложила предоставление военной помощи Украине, - СМИ

Поэтому, по мнению президента Чапутовой, одобрение уходящего в отставку пакета военной помощи нынешним правительством создаст рискованный прецедент для смены власти после любых предстоящих выборов, подчеркнула спикер.

"Президент Чапутова проводит консультации со всеми политическими лидерами по формированию будущего правительства и будет продолжать поддерживать предоставление военной помощи Украине любым правительством, которое будет иметь полные полномочия", - отметила Кобзова.

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При этом она подчеркнула, что военная помощь, оказанная Словакией Украине, является самой большой, которую страна когда-либо оказывала, а в пересчете на душу населения - одной из самых больших, предоставленных любой другой страной.

"Президент Чапутова с самого начала была решительной сторонницей такой помощи и общалась с правительством относительно ее поддержки, в том числе после недавнего визита президента Зеленского в Словакию в июле", - отметила Кобзова.

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Ранее словацкие СМИ сообщили, что Министерство обороны страны рассматривает возможность предоставления Украине очередного пакета военной помощи. Ее могли бы передать еще во время председательства технократического правительства Людовита Одора, но президент Чапутова выступила против такого плана.
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Топ комментарии
+18
Головне - щоб в Кошіце працювать не припиняли! Лінії вже запущені на виробництво, а те, що вони вироблять почали, словацькій армії все одно не підходить
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05.10.2023 12:21
+7
за хрусткі долари все буде працювати як треба. Навіть "братушки-сєрби" і ті не гребують))
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05.10.2023 12:24
+5
Читаю коменти і розумію, що у людей просто немає совісті. Словаччина і так дуже багато допомогла. Вона повинна все віддати, що має, за ради того, щоб ви тут продовжували в інтернеті вболівати за ЗСУ? Робіть щось самі, а не звинувачуйте інших!
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05.10.2023 13:23
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Гітлер чапут!
)))
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05.10.2023 12:18 Ответить
Головне - щоб в Кошіце працювать не припиняли! Лінії вже запущені на виробництво, а те, що вони вироблять почали, словацькій армії все одно не підходить
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05.10.2023 12:21 Ответить
за хрусткі долари все буде працювати як треба. Навіть "братушки-сєрби" і ті не гребують))
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05.10.2023 12:24 Ответить
І я - про це саме!
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05.10.2023 12:25 Ответить
Якщо з-за поребрика запропонують більше, щоб не працювало?
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05.10.2023 12:42 Ответить
гроші від Кремля підуть комусь в кишеню, а працюючий завод це сотні робочих місць і великий електоральний плюс на виборах. В Європі не все так просто
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05.10.2023 13:49 Ответить
Наш ЛАЗ вони розвалили (його перекупив росіянин та обанкрутив, а завод успішно працював). Сподіватимемось, що у Словаччині це не вдасться.
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05.10.2023 13:54 Ответить
Країни, які вальсують з Х.... (венгри,словаки,австрійці ) до 1914 року були однією імперією. І завжди провокували Балканські війни, так що з сербами їм не по дорозі. А у Чапутової є дела поважнєє. Деь буде харчєваться після президентства ?
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05.10.2023 12:52 Ответить
бовдуре, а до кого належало Закарпаття із Прикарпаттям?
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05.10.2023 13:38 Ответить
чого ти лише на 100 років назад **********? Копни на 1000 та видай ще якись геніальний логічний ланцюжок!
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05.10.2023 14:01 Ответить
Чому??, бо касапи у голові завелися...
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05.10.2023 12:22 Ответить
Дуже відверто потягнуло сморідом агентури з московії в Словаччині!!

гроші з газпрьому…
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05.10.2023 12:23 Ответить
з ОПи не тягне?
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05.10.2023 12:39 Ответить
Ви ж пам'ятаєте вислів- Він, покидбок, але це наш покидьок. - Так що мусимо ніс заткнути.
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05.10.2023 12:55 Ответить
а якщо кацапський
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05.10.2023 13:00 Ответить
Зараз чекати що хтось скаже правду, це просто наївність. Нажаль світом давно править брехня, всі брешуть іншим та собі.
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05.10.2023 12:23 Ответить
Не даєте сьогодні - завтра самі будете воювати.
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05.10.2023 12:25 Ответить
Не будуть. Вони "даґаваряцца".
Москва Дуб прибере, ЧеКа залишить...
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05.10.2023 12:32 Ответить
Відмазка така собі..
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05.10.2023 12:28 Ответить
відповідь тут проста: в ЕС ще деякі вважають, що рублі - це досі гроші і за них можна продаватися.
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05.10.2023 12:29 Ответить
Думаю, що грязьпром все ж таки розраховується валютою. Але робить це з відразою.
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05.10.2023 12:37 Ответить
Шкода, що Словаччина не має кордону з московією
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05.10.2023 12:32 Ответить
дарма так пишете, хоча б за це: військова допомога, надана Словаччиною Україні, є найбільшою, яку країна коли-небудь надавала, а в перерахунку на душу населення - однією з найбільших, наданих будь-якою іншою країною. Джерело:
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05.10.2023 13:41 Ответить
не допомагати Україні - злочинна бедіяльність на користь х..лу, припиняти допомогу - подвійна
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05.10.2023 15:35 Ответить
ставлю на те, що будете перепрошувати... Пляшка Миргородської чи Моршинської, підійде?
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06.10.2023 00:03 Ответить
Мати спільний кордон зпідарахою, такій маленькій країні як Словаччина не можна ні заяких обставин.
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05.10.2023 12:38 Ответить
І не те щоб так, і не те щоб ні. Якось так.
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05.10.2023 12:38 Ответить
Це ще один з результатів "успішної" європейської поїздки ЗЕбуїна і Ко.
Ми ще довго будемо відхаркувати кров'ю наслідки вУмної політики ЗЕрмаків.
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05.10.2023 12:49 Ответить
Ні, Україна - вся, буде відхаркувати наслідки його президентства
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05.10.2023 14:18 Ответить
В Словакии срашатудей пашет 24/7, там самый высокий процент полезных идиотов уверенных, шо войну начала Украина.
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05.10.2023 12:56 Ответить
Цікава особливість міжнародної діяльності зеленого спадкоємця слави Черчілля, як він себе позиціонує: та країна, куди він здійснює візит, через деякий час у України ускладнюються відносини з цією країною.
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05.10.2023 12:57 Ответить
воно працює 28годин на добу 9днів на тиждень із замиленою ОПою.
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05.10.2023 13:43 Ответить
Cоветница президента Словакии по внешней политике Я на Кобзона
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05.10.2023 12:58 Ответить
Спільне виробництво вони вже, ймовірніше, не припинять. Так буде найкраще - поставки готової техніки і озброєнь тільки атрофує і каструє наш оборонний комплекс. Самим треба виробляти і мати своє.
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05.10.2023 12:59 Ответить
Де?
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05.10.2023 13:23 Ответить
А своє пошукайте під асфальтом "великого гоівництва"!
Цікавий факт. Під Бахмутом всушніки кірками ріють окопи,а за 5 км від них кладуть асфальт і міняють бордюри!
От таких керувальників обрали у 2019!
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05.10.2023 14:34 Ответить
Вот вам реальная парламентско-президентская республика - кабмин формирует парламент...
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05.10.2023 13:01 Ответить
Читаю коменти і розумію, що у людей просто немає совісті. Словаччина і так дуже багато допомогла. Вона повинна все віддати, що має, за ради того, щоб ви тут продовжували в інтернеті вболівати за ЗСУ? Робіть щось самі, а не звинувачуйте інших!
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05.10.2023 13:23 Ответить
ну, не можуть стримати потік свого лайна диванні експерДи...ну, не заснуть не висравшись
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05.10.2023 14:04 Ответить
просто дивно і ганебно що Україна, з її величезним потенціалом в усіх сферах, у якихось питаннях залежить від такої країни як Словаччина...
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05.10.2023 14:03 Ответить
А пані Чапутова, однако, сикуха (сявка...)
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05.10.2023 15:59 Ответить
 
 