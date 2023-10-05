УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11727 відвідувачів онлайн
Новини
9 098 42
допомога (7871) Словаччина (1020)

Словаччина пояснила, чому "притримує" військову допомогу Україні

чапутова

У президентки Словаччини Зузани Чапутової пояснили слова її речника про те, що вона не підтримала передачу нового пакету військової допомоги Україні через зміну уряду, який ймовірно виступатиме проти надання допомоги Україні. Наразі Чапутова проводить консультації.

Про це радниця президентки Словаччини з питань зовнішньої політики Яна Кобзова заявила у коментарі Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нинішній словацький уряд, що йде у відставку, має конституційно обмежені повноваження. Політичні партії, які наразі ведуть переговори про можливе формування уряду, виступають проти надання військової допомоги Україні", - сказала вона.

Читайте: Після виборів Словаччина відклала надання військової допомоги Україні, - ЗМІ

Тому, на думку президентки Чапутової, схвалення пакета військової допомоги нинішнім урядом, що йде у відставку, створить ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів, підкреслила речниця.

"Президентка Чапутова проводить консультації з усіма політичними лідерами щодо формування майбутнього уряду і продовжуватиме підтримувати надання військової допомоги Україні будь-яким урядом, який матиме повні повноваження", - зазначила Кобзова.

Також читайте: Відвернутися від подальшої підтримки України було б великою помилкою, - Білий дім

При цьому вона наголосила, що військова допомога, надана Словаччиною Україні, є найбільшою, яку країна коли-небудь надавала, а в перерахунку на душу населення - однією з найбільших, наданих будь-якою іншою країною.

"Президентка Чапутова з самого початку була рішучою прихильницею такої допомоги і спілкувалася з урядом щодо її підтримки, в тому числі після нещодавнього візиту президента Зеленського до Словаччини в липні", - зауважила Кобзова.

Читайте: Міноборони Великої Британії: Виснаження запасів не повинне заважати допомозі ЗСУ

Раніше словацькі ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони країни розглядає можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Чапутова виступила проти такого плану.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Головне - щоб в Кошіце працювать не припиняли! Лінії вже запущені на виробництво, а те, що вони вироблять почали, словацькій армії все одно не підходить
показати весь коментар
05.10.2023 12:21
+7
за хрусткі долари все буде працювати як треба. Навіть "братушки-сєрби" і ті не гребують))
показати весь коментар
05.10.2023 12:24
+5
Читаю коменти і розумію, що у людей просто немає совісті. Словаччина і так дуже багато допомогла. Вона повинна все віддати, що має, за ради того, щоб ви тут продовжували в інтернеті вболівати за ЗСУ? Робіть щось самі, а не звинувачуйте інших!
показати весь коментар
05.10.2023 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гітлер чапут!
)))
показати весь коментар
05.10.2023 12:18 Відповісти
Головне - щоб в Кошіце працювать не припиняли! Лінії вже запущені на виробництво, а те, що вони вироблять почали, словацькій армії все одно не підходить
показати весь коментар
05.10.2023 12:21 Відповісти
за хрусткі долари все буде працювати як треба. Навіть "братушки-сєрби" і ті не гребують))
показати весь коментар
05.10.2023 12:24 Відповісти
І я - про це саме!
показати весь коментар
05.10.2023 12:25 Відповісти
Якщо з-за поребрика запропонують більше, щоб не працювало?
показати весь коментар
05.10.2023 12:42 Відповісти
гроші від Кремля підуть комусь в кишеню, а працюючий завод це сотні робочих місць і великий електоральний плюс на виборах. В Європі не все так просто
показати весь коментар
05.10.2023 13:49 Відповісти
Наш ЛАЗ вони розвалили (його перекупив росіянин та обанкрутив, а завод успішно працював). Сподіватимемось, що у Словаччині це не вдасться.
показати весь коментар
05.10.2023 13:54 Відповісти
Країни, які вальсують з Х.... (венгри,словаки,австрійці ) до 1914 року були однією імперією. І завжди провокували Балканські війни, так що з сербами їм не по дорозі. А у Чапутової є дела поважнєє. Деь буде харчєваться після президентства ?
показати весь коментар
05.10.2023 12:52 Відповісти
бовдуре, а до кого належало Закарпаття із Прикарпаттям?
показати весь коментар
05.10.2023 13:38 Відповісти
чого ти лише на 100 років назад **********? Копни на 1000 та видай ще якись геніальний логічний ланцюжок!
показати весь коментар
05.10.2023 14:01 Відповісти
Чому??, бо касапи у голові завелися...
показати весь коментар
05.10.2023 12:22 Відповісти
Дуже відверто потягнуло сморідом агентури з московії в Словаччині!!

гроші з газпрьому…
показати весь коментар
05.10.2023 12:23 Відповісти
з ОПи не тягне?
показати весь коментар
05.10.2023 12:39 Відповісти
Ви ж пам'ятаєте вислів- Він, покидбок, але це наш покидьок. - Так що мусимо ніс заткнути.
показати весь коментар
05.10.2023 12:55 Відповісти
а якщо кацапський
показати весь коментар
05.10.2023 13:00 Відповісти
Зараз чекати що хтось скаже правду, це просто наївність. Нажаль світом давно править брехня, всі брешуть іншим та собі.
показати весь коментар
05.10.2023 12:23 Відповісти
Не даєте сьогодні - завтра самі будете воювати.
показати весь коментар
05.10.2023 12:25 Відповісти
Не будуть. Вони "даґаваряцца".
Москва Дуб прибере, ЧеКа залишить...
показати весь коментар
05.10.2023 12:32 Відповісти
Відмазка така собі..
показати весь коментар
05.10.2023 12:28 Відповісти
відповідь тут проста: в ЕС ще деякі вважають, що рублі - це досі гроші і за них можна продаватися.
показати весь коментар
05.10.2023 12:29 Відповісти
Думаю, що грязьпром все ж таки розраховується валютою. Але робить це з відразою.
показати весь коментар
05.10.2023 12:37 Відповісти
Шкода, що Словаччина не має кордону з московією
показати весь коментар
05.10.2023 12:32 Відповісти
дарма так пишете, хоча б за це: військова допомога, надана Словаччиною Україні, є найбільшою, яку країна коли-небудь надавала, а в перерахунку на душу населення - однією з найбільших, наданих будь-якою іншою країною. Джерело:
показати весь коментар
05.10.2023 13:41 Відповісти
не допомагати Україні - злочинна бедіяльність на користь х..лу, припиняти допомогу - подвійна
показати весь коментар
05.10.2023 15:35 Відповісти
ставлю на те, що будете перепрошувати... Пляшка Миргородської чи Моршинської, підійде?
показати весь коментар
06.10.2023 00:03 Відповісти
Мати спільний кордон зпідарахою, такій маленькій країні як Словаччина не можна ні заяких обставин.
показати весь коментар
05.10.2023 12:38 Відповісти
І не те щоб так, і не те щоб ні. Якось так.
показати весь коментар
05.10.2023 12:38 Відповісти
Це ще один з результатів "успішної" європейської поїздки ЗЕбуїна і Ко.
Ми ще довго будемо відхаркувати кров'ю наслідки вУмної політики ЗЕрмаків.
показати весь коментар
05.10.2023 12:49 Відповісти
Ні, Україна - вся, буде відхаркувати наслідки його президентства
показати весь коментар
05.10.2023 14:18 Відповісти
В Словакии срашатудей пашет 24/7, там самый высокий процент полезных идиотов уверенных, шо войну начала Украина.
показати весь коментар
05.10.2023 12:56 Відповісти
Цікава особливість міжнародної діяльності зеленого спадкоємця слави Черчілля, як він себе позиціонує: та країна, куди він здійснює візит, через деякий час у України ускладнюються відносини з цією країною.
показати весь коментар
05.10.2023 12:57 Відповісти
воно працює 28годин на добу 9днів на тиждень із замиленою ОПою.
показати весь коментар
05.10.2023 13:43 Відповісти
Cоветница президента Словакии по внешней политике Я на Кобзона
показати весь коментар
05.10.2023 12:58 Відповісти
Спільне виробництво вони вже, ймовірніше, не припинять. Так буде найкраще - поставки готової техніки і озброєнь тільки атрофує і каструє наш оборонний комплекс. Самим треба виробляти і мати своє.
показати весь коментар
05.10.2023 12:59 Відповісти
Де?
показати весь коментар
05.10.2023 13:23 Відповісти
А своє пошукайте під асфальтом "великого гоівництва"!
Цікавий факт. Під Бахмутом всушніки кірками ріють окопи,а за 5 км від них кладуть асфальт і міняють бордюри!
От таких керувальників обрали у 2019!
показати весь коментар
05.10.2023 14:34 Відповісти
Вот вам реальная парламентско-президентская республика - кабмин формирует парламент...
показати весь коментар
05.10.2023 13:01 Відповісти
Читаю коменти і розумію, що у людей просто немає совісті. Словаччина і так дуже багато допомогла. Вона повинна все віддати, що має, за ради того, щоб ви тут продовжували в інтернеті вболівати за ЗСУ? Робіть щось самі, а не звинувачуйте інших!
показати весь коментар
05.10.2023 13:23 Відповісти
ну, не можуть стримати потік свого лайна диванні експерДи...ну, не заснуть не висравшись
показати весь коментар
05.10.2023 14:04 Відповісти
просто дивно і ганебно що Україна, з її величезним потенціалом в усіх сферах, у якихось питаннях залежить від такої країни як Словаччина...
показати весь коментар
05.10.2023 14:03 Відповісти
А пані Чапутова, однако, сикуха (сявка...)
показати весь коментар
05.10.2023 15:59 Відповісти
 
 