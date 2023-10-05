Словаччина пояснила, чому "притримує" військову допомогу Україні

У президентки Словаччини Зузани Чапутової пояснили слова її речника про те, що вона не підтримала передачу нового пакету військової допомоги Україні через зміну уряду, який ймовірно виступатиме проти надання допомоги Україні. Наразі Чапутова проводить консультації.

Про це радниця президентки Словаччини з питань зовнішньої політики Яна Кобзова заявила у коментарі Європейській правді, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нинішній словацький уряд, що йде у відставку, має конституційно обмежені повноваження. Політичні партії, які наразі ведуть переговори про можливе формування уряду, виступають проти надання військової допомоги Україні", - сказала вона.

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Тому, на думку президентки Чапутової, схвалення пакета військової допомоги нинішнім урядом, що йде у відставку, створить ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів, підкреслила речниця.

"Президентка Чапутова проводить консультації з усіма політичними лідерами щодо формування майбутнього уряду і продовжуватиме підтримувати надання військової допомоги Україні будь-яким урядом, який матиме повні повноваження", - зазначила Кобзова.

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При цьому вона наголосила, що військова допомога, надана Словаччиною Україні, є найбільшою, яку країна коли-небудь надавала, а в перерахунку на душу населення - однією з найбільших, наданих будь-якою іншою країною.

"Президентка Чапутова з самого початку була рішучою прихильницею такої допомоги і спілкувалася з урядом щодо її підтримки, в тому числі після нещодавнього візиту президента Зеленського до Словаччини в липні", - зауважила Кобзова.

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Раніше словацькі ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони країни розглядає можливість надання Україні чергового пакета військової допомоги. Її могли б передати ще під час головування технократичного уряду Людовіта Одора, але президентка Чапутова виступила проти такого плану.