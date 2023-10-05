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Варшава впервые получила систему ПРО "Висла" на основе Patriot, - Блащак

патриот

Польские военные впервые над Варшавой развернут систему противоракетной обороны "Висла" на основе системы Patriot.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны Польши.

Как уточнили в минобороны, первое боевое дежурство системы начнется в пятницу, 6 октября.

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал это "историческим и новаторским событием".

"Варшава впервые получает противоракетную оборону на основе системы Patriot. С завтрашнего дня солдаты приступят к дежурству с элементами этой современной системы", - говорится в сообщении.

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Польский министр сегодня в варшавском аэропорту Бемово посетил военных, которые в составе огневой группы 37-й эскадрильи зенитно-ракетных средств будут управлять пусковыми установками, купленными страной у Соединенных Штатов Америки.

Варшава впервые получила систему ПРО Висла на основе Patriot, - Блащак 01
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"глупые Поляки" ставят про над городами, не знают что в первую очередь, нужно асфальт в пятый слой уложить, остальное потом
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05.10.2023 13:47 Ответить
Ээээ.... С асфальтом там все путем. Уложили еще 10 лет назад.
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05.10.2023 13:50 Ответить
В Киеве поверх РОВНОГО асфальта, накидывают новый слой и меняют РАБОЧИЕ светофоры, так что всегда есть куда пилить
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05.10.2023 13:52 Ответить
Вітаємо наших сусідів з Польщі! Це добре діло зроблене Польською владою ЗАВЧАСНО!! В України, на жаль, усе навпаки…, чекаємо, з голими руками на асфальті та шатлами на Крим, війська московських орків *****
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05.10.2023 13:51 Ответить
Разница в том, шо у них при власти ПОЛЯКИ.
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05.10.2023 13:58 Ответить
так, і у нас про це ніхто не думає, нажаль
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05.10.2023 15:09 Ответить
Треба було у Свій Час, не пройопувати, як аже люся,(,щоб на зараз Туди з "шатлами"не йти!(, а Полякі "молодці", Все роблять своєчасно, включаючи кидалово, із зерном! (,
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05.10.2023 14:02 Ответить
Перед тим як встановлювати на чергування, треба провести випробування в Україні, чи вона насправді добра!!!!
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05.10.2023 15:16 Ответить
 
 