Варшава впервые получила систему ПРО "Висла" на основе Patriot, - Блащак
Польские военные впервые над Варшавой развернут систему противоракетной обороны "Висла" на основе системы Patriot.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter (X) Министерства обороны Польши.
Как уточнили в минобороны, первое боевое дежурство системы начнется в пятницу, 6 октября.
Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал это "историческим и новаторским событием".
"Варшава впервые получает противоракетную оборону на основе системы Patriot. С завтрашнего дня солдаты приступят к дежурству с элементами этой современной системы", - говорится в сообщении.
Польский министр сегодня в варшавском аэропорту Бемово посетил военных, которые в составе огневой группы 37-й эскадрильи зенитно-ракетных средств будут управлять пусковыми установками, купленными страной у Соединенных Штатов Америки.
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