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Варшава вперше отримала систему ПРО "Вісла" на основі Patriot, - Блащак

патріот

Польські військові вперше над Варшавою розгорнуть систему протиракетної оборони "Вісла" на основі системи Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter (X) Міністерства оборони Польщі.

Як уточнили в Міноборони, перше бойове чергування системи розпочнеться у п'ятницю, 6 жовтня.

Глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак назвав це "історичною та новаторською подією".

"Варшава вперше отримує протиракетну оборону на основі системи Patriot. Із завтрашнього дня солдати розпочнуть чергування з елементами цієї сучасної системи", - йдеться у повідомленні.

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Польський міністр сьогодні на варшавському аеропорту Бемово відвідав військових, які у складі вогневої групи 37-ї ескадрильї зенітно-ракетних засобів управлятимуть пусковими установками, купленими країною у Сполучених Штатів Америки.

Варшава вперше отримала систему ПРО Вісла на основі Patriot, - Блащак 01

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"глупые Поляки" ставят про над городами, не знают что в первую очередь, нужно асфальт в пятый слой уложить, остальное потом
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05.10.2023 13:47 Відповісти
Ээээ.... С асфальтом там все путем. Уложили еще 10 лет назад.
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05.10.2023 13:50 Відповісти
В Киеве поверх РОВНОГО асфальта, накидывают новый слой и меняют РАБОЧИЕ светофоры, так что всегда есть куда пилить
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05.10.2023 13:52 Відповісти
Вітаємо наших сусідів з Польщі! Це добре діло зроблене Польською владою ЗАВЧАСНО!! В України, на жаль, усе навпаки…, чекаємо, з голими руками на асфальті та шатлами на Крим, війська московських орків *****
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05.10.2023 13:51 Відповісти
Разница в том, шо у них при власти ПОЛЯКИ.
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05.10.2023 13:58 Відповісти
так, і у нас про це ніхто не думає, нажаль
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05.10.2023 15:09 Відповісти
Треба було у Свій Час, не пройопувати, як аже люся,(,щоб на зараз Туди з "шатлами"не йти!(, а Полякі "молодці", Все роблять своєчасно, включаючи кидалово, із зерном! (,
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05.10.2023 14:02 Відповісти
Перед тим як встановлювати на чергування, треба провести випробування в Україні, чи вона насправді добра!!!!
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05.10.2023 15:16 Відповісти
 
 