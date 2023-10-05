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Зеленский (19029) США (24820)

"Я уверен в Америке", - Зеленский

зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет двухпалатную поддержку США.

Об этом глава государства заявил на саммите Европейского политического сообщества в Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я уверен в Америке. Уверен. Это сильные люди, сильное общество, сильные институты, сильная энергия демократии. Недавно я был в Вашингтоне. Общался с президентом Байденом. Общался с конгрессменами - обе партии, обе палаты. Они абсолютно поддерживают защиту свободы и понимают, что Россия и другие враги нашего с вами образа жизни хотят воспользоваться последствиями политических штормов", - сказал президент.

"И мы в Европе должны быть готовы. Америка помогала нам, помогала Европе выстоять. И теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, а быть вместе в это неспокойное время – работать вместе, защищать наши ценности и наше общее с США пространство свободы", - добавил Зеленский.

По словам президента, "именно в такой взаимоподдержке – и в спокойные времена, и во время вызовов и турбулентности безопасности – заключается реальный смысл трансатлантического партнерства".

Также читайте: Европа не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины, - Боррель
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Топ комментарии
+25
Так віддай їм коломойшу.
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05.10.2023 14:39
+20
А чи впевнена Америка в тобі?
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05.10.2023 14:39
+18
Ми теж впевнені в ЗСУ і Америці!....
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05.10.2023 14:38
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05.10.2023 14:36 Ответить
А Америка ?
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05.10.2023 14:39 Ответить
США з Україною- це так.

Але і «влада « повинна робити кроки на зустріч.

Украіна отримала « рекомендації США « для реформ України. Це « новий план Маршала».

Що робить ОП та Шмигаль? А практично нічого нового!

Висунула свою «концепцію реформ» де розтанула усі реформи до 2027 року.
Хоча США навела строки 3-12 місяців!

Виглядає як Саботаж?

Зміст «концепції» Шмигаля викладений на 7 аркушах, та е простим переліком окремих пунктів/задач. А не змістовною «Концепціею».

Тож уряд осоромився навіть з папірцем! Показавши усему світу тупість та обмеженість « бачення влади».

І це ще вони не приступали до дій. Тільки наміри, які вони не в змозі покласти на бумагам.

Чи « Усе пропало!»? (С) Джуля Тімошенко.

Ні. Влада нікуди не дінеться від Народа!
Доведено двома Майданами.
Суспільство буде тиснути на «монобільшість».

Тиснути на « владу». І « влада» піде за народом. Неохоче, не так швидко як хотілось, але Піде!!!
Бо « влада» без підтримки Суспільства- ніщо. Слабка, боягузлива та керована.

Суспільство розуміе як це робити. Особливо під час війни, яка потребує високої відповідальності.

Перемога над рф та унутренний тиск на владу це завдання народу України.
Тиск повинен бути завжди.
Тиск повинен бути міцний.
Але без шкоди до Перемоги.

Без різких рухів, як « вибори» під час війни, тощо.

Слава Україні! Героям Слава!
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05.10.2023 15:07 Ответить
Ми теж впевнені в ЗСУ і Америці!....
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05.10.2023 14:38 Ответить
Він впевнений!
І навіщо я це читав...
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05.10.2023 14:39 Ответить
Так віддай їм коломойшу.
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05.10.2023 14:39 Ответить
він впевнений, шо тоді коломойша сяде і здасть його
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05.10.2023 14:59 Ответить
А чи впевнена Америка в тобі?
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05.10.2023 14:39 Ответить
Правильно, будь уверен, что и Америка о тебе еще вспомнит. И припомнит. А заодно и напомнит.
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05.10.2023 14:40 Ответить
нажаль в Америці вже ніхто не впевнений. те, що там відбувається...нащадки демократії виродилися повністю. два десятки покидьків-трампістів, які стоять на службі у ***** й навіть не приховують цього, здатні паралізувати повністю всю країну, бувшу ще зовсім недавно світовим гегемоном. і ніхто з цим нічого не може зробити. демократія дійшла до ручки.
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05.10.2023 14:40 Ответить
********...
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05.10.2023 14:41 Ответить
Америка в тобі не впевнена...
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05.10.2023 14:43 Ответить
Бла бла, одягнись як людина в костюм або натягни каску і так ходи
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05.10.2023 14:44 Ответить
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05.10.2023 14:46 Ответить
забув продовжити
і не впевнений в україні
бо влада гавно...
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05.10.2023 14:49 Ответить
Я не зрозумів останнього голосування за звільнення спікера Палати представників. Якщо цього хотіли трампісти, то для чого демократи голосували за звільнення? Власне, їхніми голосами це все відбулося.
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05.10.2023 14:50 Ответить
Подивіться випуск з цього приводу Швеця https://www.youtube.com/watch?v=ERK7oQ1klIc (5) Переворот в конгрессе США / Что будет с помощью Украине? // №576 - Юрий Швец - YouTube
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05.10.2023 14:59 Ответить
Швець - майстер товкти воду в сутпі
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05.10.2023 15:39 Ответить
Швець балабол, який вже десятки раз обсирався в своїх прогнозах, аналізах і путався в показах.
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05.10.2023 16:10 Ответить
А Америка начинает сомневаться во втором Черчилле.
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05.10.2023 14:50 Ответить
не паплюжте благородне ім'я сера вінстона згадкою про совка-членограя...
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05.10.2023 14:55 Ответить
Володимир Зеленський заявив Україна має двопалатну підтримку від США

Дволопатну підтримку...
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05.10.2023 14:51 Ответить
пане! як Ви відноситесь до влади зе???
у нас коло садочка зняли асфальт та бордюри,
кладуть нові та тротуарну плитку
я все сказав......
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05.10.2023 14:52 Ответить
Батьку Зеленського, який є науковцем, призначили довічну стипендію
-----------------------------------------------------------------------------------

Ну Муся, Мусичка, еще капельку...
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05.10.2023 14:52 Ответить
Ну і х&р з ним! Та його ствпендіею!

В Україні багато науковців «високого рівня»- академіків, член-кори, чиновників від НАНУ мають « стипендії».

Справа ні в цему! Головне це Перемога.
Ху&ло вже розвернув усю рф на Довгу Війну.
Мова йде про зруйнування усіеіі держави Україна!

А ви, пищите про « стипендії»!?
Не буде нічого та нікого! Якщо Україна не Переможе.

Думвюай-те. Що ви робите своїм коментарем?
Як допомогаете країні?
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05.10.2023 15:26 Ответить
Николай второй, который Романов, был расстрелян в чине полковника, Указ был подписан папенькой. До революции указы о присвоении званий выше полковников подписывал царь.
Этот Николай не повысил себе военного звания. Лох.
А стипендия папе миллионера, ну и хер с ним.
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05.10.2023 22:41 Ответить
Опечатка указ был подписан при папеньке.
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05.10.2023 22:43 Ответить
Давай, Вован, жгі, зіграй на протиставленні ЄС та США, як тобі радять твої кремлідвські радники з ОПи, щоб посварити нас ще й з Європою... Британію ти вже облив лайном, Бен Воллес не дасть збрехати, Польщу теж, давай, курва москальська, зруйнуй "оптом" відносини з ЄС, тобі "кремлівські" ще й оптові знижки зроблять, коли виплачиватимуть 30 оманських *********..
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05.10.2023 14:52 Ответить
А слідом за цим "віслючком апокаліпсису" їдуть поважні люди (як от, наприклад, Порошенко) і намагаються виправити все те, що найвеличніший намолов язиком. Іноді робляться запобіжні заходи, але, як правило, ОПа туди потрібних людей не випускає (не дає команду Коливану підписати відрядження).
Але і в Європі, і за океаном всі вже добре розуміють хто такий боневтік і хто такий дєрьмак. Вони ж там, на Заході, "єдиний марафєт" не дивляться
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05.10.2023 14:52 Ответить
Презедент впевнений в Америці,заявив прес-секретар Зеленського.
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05.10.2023 14:55 Ответить
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05.10.2023 14:59 Ответить
На цензорі в повідомленнях постійно стоїть запах кислої капусти.
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05.10.2023 14:56 Ответить
***** - зашурупте йому корону трьома шурупами....
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05.10.2023 15:06 Ответить
замкнуте коло - з цим піздюком нам не перемогти,
а під час війни ******* не перезбрати...
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05.10.2023 15:17 Ответить
Україна і не таких Президентові посилала лісом

Якщо буде треба, піде як « маленький».

Бо він дуже лякається « Чарівного Пенделя» від Народа України.
З любовью…
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05.10.2023 15:31 Ответить
Серожа, США « выгодно» підтримувати Україну. А не парашу.

Бо Україна довела що вона хоче бути цівілізованною демократичною країною.
Як США, Велика Брітания та інші.

Украіна довела, що вона готова битися за свою свободу.
Украіна довела що вона вже е частиною « свобідного миру».

Тому інші країни світу сприймають Україну як « свою». Та підтримують її тому що це е і їхня безпека.

Так зрозуміло, москалику?
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05.10.2023 15:52 Ответить
"Я впевнений в Америці", - Зеленський Джерело:
А ОТ АМЕРИКА В ТОБІ НЕВПЕВНЕНА І ВЖЕ ДАВНО.
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05.10.2023 15:55 Ответить
"Не кому не верь,мне можно" шеф гестапо Генріх Мюллер.
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05.10.2023 16:07 Ответить
Это цитата Ю. Семёнова вложенная в уста артиста Броневого.
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05.10.2023 22:48 Ответить
А Америка у Зеленському більше не впевнена. Ладно, коли ЗЄ відверто 4 роки сцяв в очі своїм виборцям.
Але ж ЗЄ, також завзято брехав Госдепу та Байдену.
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05.10.2023 16:16 Ответить
"хачю пасматреть в глаза Байдену гдєта пасрєдінє"!
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05.10.2023 16:18 Ответить
Нещастя гнусаве.
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05.10.2023 16:20 Ответить
А чи США впевнені в тобі?
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05.10.2023 16:36 Ответить
Зєля розуміє, що якщо обісреттся остаточно, то він і рашці і Америці не буде потрібен?
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05.10.2023 16:37 Ответить
А от Америка в тобі не впевнена.
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05.10.2023 16:45 Ответить
Говориьодне, робить інше. Досі ця гніда не підписала закон про відкриття декларацій
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05.10.2023 17:07 Ответить
впевнений клован - маємо шо маємо
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05.10.2023 17:30 Ответить
всі українці також впевнені в Америці - а от у тобі і дермаку вже мало хто...
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05.10.2023 21:24 Ответить
 
 