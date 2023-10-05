"Я уверен в Америке", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет двухпалатную поддержку США.
Об этом глава государства заявил на саммите Европейского политического сообщества в Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я уверен в Америке. Уверен. Это сильные люди, сильное общество, сильные институты, сильная энергия демократии. Недавно я был в Вашингтоне. Общался с президентом Байденом. Общался с конгрессменами - обе партии, обе палаты. Они абсолютно поддерживают защиту свободы и понимают, что Россия и другие враги нашего с вами образа жизни хотят воспользоваться последствиями политических штормов", - сказал президент.
"И мы в Европе должны быть готовы. Америка помогала нам, помогала Европе выстоять. И теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, а быть вместе в это неспокойное время – работать вместе, защищать наши ценности и наше общее с США пространство свободы", - добавил Зеленский.
По словам президента, "именно в такой взаимоподдержке – и в спокойные времена, и во время вызовов и турбулентности безопасности – заключается реальный смысл трансатлантического партнерства".
Пожалуйста, подождите...
Але і «влада « повинна робити кроки на зустріч.
Украіна отримала « рекомендації США « для реформ України. Це « новий план Маршала».
Що робить ОП та Шмигаль? А практично нічого нового!
Висунула свою «концепцію реформ» де розтанула усі реформи до 2027 року.
Хоча США навела строки 3-12 місяців!
Виглядає як Саботаж?
Зміст «концепції» Шмигаля викладений на 7 аркушах, та е простим переліком окремих пунктів/задач. А не змістовною «Концепціею».
Тож уряд осоромився навіть з папірцем! Показавши усему світу тупість та обмеженість « бачення влади».
І це ще вони не приступали до дій. Тільки наміри, які вони не в змозі покласти на бумагам.
Чи « Усе пропало!»? (С) Джуля Тімошенко.
Ні. Влада нікуди не дінеться від Народа!
Доведено двома Майданами.
Суспільство буде тиснути на «монобільшість».
Тиснути на « владу». І « влада» піде за народом. Неохоче, не так швидко як хотілось, але Піде!!!
Бо « влада» без підтримки Суспільства- ніщо. Слабка, боягузлива та керована.
Суспільство розуміе як це робити. Особливо під час війни, яка потребує високої відповідальності.
Перемога над рф та унутренний тиск на владу це завдання народу України.
Тиск повинен бути завжди.
Тиск повинен бути міцний.
Але без шкоди до Перемоги.
Без різких рухів, як « вибори» під час війни, тощо.
Слава Україні! Героям Слава!
І навіщо я це читав...
і не впевнений в україні
бо влада гавно...
Дволопатну підтримку...
у нас коло садочка зняли асфальт та бордюри,
кладуть нові та тротуарну плитку
я все сказав......
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Ну Муся, Мусичка, еще капельку...
В Україні багато науковців «високого рівня»- академіків, член-кори, чиновників від НАНУ мають « стипендії».
Справа ні в цему! Головне це Перемога.
Ху&ло вже розвернув усю рф на Довгу Війну.
Мова йде про зруйнування усіеіі держави Україна!
А ви, пищите про « стипендії»!?
Не буде нічого та нікого! Якщо Україна не Переможе.
Думвюай-те. Що ви робите своїм коментарем?
Як допомогаете країні?
Этот Николай не повысил себе военного звания. Лох.
А стипендия папе миллионера, ну и хер с ним.
Але і в Європі, і за океаном всі вже добре розуміють хто такий боневтік і хто такий дєрьмак. Вони ж там, на Заході, "єдиний марафєт" не дивляться
а під час війни ******* не перезбрати...
Якщо буде треба, піде як « маленький».
Бо він дуже лякається « Чарівного Пенделя» від Народа України.
З любовью…
Бо Україна довела що вона хоче бути цівілізованною демократичною країною.
Як США, Велика Брітания та інші.
Украіна довела, що вона готова битися за свою свободу.
Украіна довела що вона вже е частиною « свобідного миру».
Тому інші країни світу сприймають Україну як « свою». Та підтримують її тому що це е і їхня безпека.
Так зрозуміло, москалику?
А ОТ АМЕРИКА В ТОБІ НЕВПЕВНЕНА І ВЖЕ ДАВНО.
Але ж ЗЄ, також завзято брехав Госдепу та Байдену.