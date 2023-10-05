"Я уверен в Америке", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет двухпалатную поддержку США.

Об этом глава государства заявил на саммите Европейского политического сообщества в Испании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я уверен в Америке. Уверен. Это сильные люди, сильное общество, сильные институты, сильная энергия демократии. Недавно я был в Вашингтоне. Общался с президентом Байденом. Общался с конгрессменами - обе партии, обе палаты. Они абсолютно поддерживают защиту свободы и понимают, что Россия и другие враги нашего с вами образа жизни хотят воспользоваться последствиями политических штормов", - сказал президент.

"И мы в Европе должны быть готовы. Америка помогала нам, помогала Европе выстоять. И теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, а быть вместе в это неспокойное время – работать вместе, защищать наши ценности и наше общее с США пространство свободы", - добавил Зеленский.

По словам президента, "именно в такой взаимоподдержке – и в спокойные времена, и во время вызовов и турбулентности безопасности – заключается реальный смысл трансатлантического партнерства".

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