"Я впевнений в Америці", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив Україна має двопалатну підтримку від США.
Про це глава держави заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я впевнений в Америці. Впевнений. Це сильні люди, сильне суспільство, сильні інституції, сильна енергія демократії. Нещодавно я був у Вашингтоні. Спілкувався із президентом Байденом. Спілкувався із конгресменами – обидві партії, обидві палати. Вони абсолютно підтримують захист свободи та розуміють, що Росія та інші вороги нашого з вами способу життя хочуть користуватися наслідками політичних штормів", - сказав президент.
"І ми в Європі маємо бути готовими. Америка допомагала нам, допомагала Європі вистояти. І тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а бути разом у цей неспокійний час – працювати разом, захищати наші цінності та наш спільний зі США простір свободи", - додав Зеленський.
За словами президента, "саме у такій взаємопідтримці – і в спокійні часи, і під час викликів та турбулентності безпеки – полягає реальний сенс трансатлантичного партнерства".
Будь ласка, зачекайте...
Але і «влада « повинна робити кроки на зустріч.
Украіна отримала « рекомендації США « для реформ України. Це « новий план Маршала».
Що робить ОП та Шмигаль? А практично нічого нового!
Висунула свою «концепцію реформ» де розтанула усі реформи до 2027 року.
Хоча США навела строки 3-12 місяців!
Виглядає як Саботаж?
Зміст «концепції» Шмигаля викладений на 7 аркушах, та е простим переліком окремих пунктів/задач. А не змістовною «Концепціею».
Тож уряд осоромився навіть з папірцем! Показавши усему світу тупість та обмеженість « бачення влади».
І це ще вони не приступали до дій. Тільки наміри, які вони не в змозі покласти на бумагам.
Чи « Усе пропало!»? (С) Джуля Тімошенко.
Ні. Влада нікуди не дінеться від Народа!
Доведено двома Майданами.
Суспільство буде тиснути на «монобільшість».
Тиснути на « владу». І « влада» піде за народом. Неохоче, не так швидко як хотілось, але Піде!!!
Бо « влада» без підтримки Суспільства- ніщо. Слабка, боягузлива та керована.
Суспільство розуміе як це робити. Особливо під час війни, яка потребує високої відповідальності.
Перемога над рф та унутренний тиск на владу це завдання народу України.
Тиск повинен бути завжди.
Тиск повинен бути міцний.
Але без шкоди до Перемоги.
Без різких рухів, як « вибори» під час війни, тощо.
Слава Україні! Героям Слава!
І навіщо я це читав...
і не впевнений в україні
бо влада гавно...
Дволопатну підтримку...
у нас коло садочка зняли асфальт та бордюри,
кладуть нові та тротуарну плитку
я все сказав......
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Ну Муся, Мусичка, еще капельку...
В Україні багато науковців «високого рівня»- академіків, член-кори, чиновників від НАНУ мають « стипендії».
Справа ні в цему! Головне це Перемога.
Ху&ло вже розвернув усю рф на Довгу Війну.
Мова йде про зруйнування усіеіі держави Україна!
А ви, пищите про « стипендії»!?
Не буде нічого та нікого! Якщо Україна не Переможе.
Думвюай-те. Що ви робите своїм коментарем?
Як допомогаете країні?
Этот Николай не повысил себе военного звания. Лох.
А стипендия папе миллионера, ну и хер с ним.
Але і в Європі, і за океаном всі вже добре розуміють хто такий боневтік і хто такий дєрьмак. Вони ж там, на Заході, "єдиний марафєт" не дивляться
а під час війни ******* не перезбрати...
Якщо буде треба, піде як « маленький».
Бо він дуже лякається « Чарівного Пенделя» від Народа України.
З любовью…
Бо Україна довела що вона хоче бути цівілізованною демократичною країною.
Як США, Велика Брітания та інші.
Украіна довела, що вона готова битися за свою свободу.
Украіна довела що вона вже е частиною « свобідного миру».
Тому інші країни світу сприймають Україну як « свою». Та підтримують її тому що це е і їхня безпека.
Так зрозуміло, москалику?
А ОТ АМЕРИКА В ТОБІ НЕВПЕВНЕНА І ВЖЕ ДАВНО.
Але ж ЗЄ, також завзято брехав Госдепу та Байдену.