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Зеленський (22416) США (20990)

"Я впевнений в Америці", - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив Україна має двопалатну підтримку від США.

Про це глава держави заявив на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я впевнений в Америці. Впевнений. Це сильні люди, сильне суспільство, сильні інституції, сильна енергія демократії. Нещодавно я був у Вашингтоні. Спілкувався із президентом Байденом. Спілкувався із конгресменами – обидві партії, обидві палати. Вони абсолютно підтримують захист свободи та розуміють, що Росія та інші вороги нашого з вами способу життя хочуть користуватися наслідками політичних штормів", - сказав президент.

"І ми в Європі маємо бути готовими. Америка допомагала нам, допомагала Європі вистояти. І тепер Європі важливо не ховати вітрила від вітру, намагаючись перечекати шторм, а бути разом у цей неспокійний час – працювати разом, захищати наші цінності та наш спільний зі США простір свободи", - додав Зеленський.

За словами президента, "саме у такій взаємопідтримці – і в спокійні часи, і під час викликів та турбулентності безпеки – полягає реальний сенс трансатлантичного партнерства".

Також читайте: Взимку по Україні очікується багато атак російськими ракетами та іранськими дронами, - Зеленський

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Топ коментарі
+25
Так віддай їм коломойшу.
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05.10.2023 14:39
+20
А чи впевнена Америка в тобі?
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05.10.2023 14:39
+18
Ми теж впевнені в ЗСУ і Америці!....
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05.10.2023 14:38
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05.10.2023 14:36 Відповісти
А Америка ?
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05.10.2023 14:39 Відповісти
США з Україною- це так.

Але і «влада « повинна робити кроки на зустріч.

Украіна отримала « рекомендації США « для реформ України. Це « новий план Маршала».

Що робить ОП та Шмигаль? А практично нічого нового!

Висунула свою «концепцію реформ» де розтанула усі реформи до 2027 року.
Хоча США навела строки 3-12 місяців!

Виглядає як Саботаж?

Зміст «концепції» Шмигаля викладений на 7 аркушах, та е простим переліком окремих пунктів/задач. А не змістовною «Концепціею».

Тож уряд осоромився навіть з папірцем! Показавши усему світу тупість та обмеженість « бачення влади».

І це ще вони не приступали до дій. Тільки наміри, які вони не в змозі покласти на бумагам.

Чи « Усе пропало!»? (С) Джуля Тімошенко.

Ні. Влада нікуди не дінеться від Народа!
Доведено двома Майданами.
Суспільство буде тиснути на «монобільшість».

Тиснути на « владу». І « влада» піде за народом. Неохоче, не так швидко як хотілось, але Піде!!!
Бо « влада» без підтримки Суспільства- ніщо. Слабка, боягузлива та керована.

Суспільство розуміе як це робити. Особливо під час війни, яка потребує високої відповідальності.

Перемога над рф та унутренний тиск на владу це завдання народу України.
Тиск повинен бути завжди.
Тиск повинен бути міцний.
Але без шкоди до Перемоги.

Без різких рухів, як « вибори» під час війни, тощо.

Слава Україні! Героям Слава!
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05.10.2023 15:07 Відповісти
Ми теж впевнені в ЗСУ і Америці!....
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05.10.2023 14:38 Відповісти
Він впевнений!
І навіщо я це читав...
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05.10.2023 14:39 Відповісти
Так віддай їм коломойшу.
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05.10.2023 14:39 Відповісти
він впевнений, шо тоді коломойша сяде і здасть його
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05.10.2023 14:59 Відповісти
А чи впевнена Америка в тобі?
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05.10.2023 14:39 Відповісти
Правильно, будь уверен, что и Америка о тебе еще вспомнит. И припомнит. А заодно и напомнит.
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05.10.2023 14:40 Відповісти
нажаль в Америці вже ніхто не впевнений. те, що там відбувається...нащадки демократії виродилися повністю. два десятки покидьків-трампістів, які стоять на службі у ***** й навіть не приховують цього, здатні паралізувати повністю всю країну, бувшу ще зовсім недавно світовим гегемоном. і ніхто з цим нічого не може зробити. демократія дійшла до ручки.
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05.10.2023 14:40 Відповісти
********...
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05.10.2023 14:41 Відповісти
Америка в тобі не впевнена...
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05.10.2023 14:43 Відповісти
Бла бла, одягнись як людина в костюм або натягни каску і так ходи
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05.10.2023 14:44 Відповісти
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05.10.2023 14:46 Відповісти
забув продовжити
і не впевнений в україні
бо влада гавно...
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05.10.2023 14:49 Відповісти
Я не зрозумів останнього голосування за звільнення спікера Палати представників. Якщо цього хотіли трампісти, то для чого демократи голосували за звільнення? Власне, їхніми голосами це все відбулося.
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05.10.2023 14:50 Відповісти
Подивіться випуск з цього приводу Швеця https://www.youtube.com/watch?v=ERK7oQ1klIc (5) Переворот в конгрессе США / Что будет с помощью Украине? // №576 - Юрий Швец - YouTube
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05.10.2023 14:59 Відповісти
Швець - майстер товкти воду в сутпі
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05.10.2023 15:39 Відповісти
Швець балабол, який вже десятки раз обсирався в своїх прогнозах, аналізах і путався в показах.
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05.10.2023 16:10 Відповісти
А Америка начинает сомневаться во втором Черчилле.
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05.10.2023 14:50 Відповісти
не паплюжте благородне ім'я сера вінстона згадкою про совка-членограя...
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05.10.2023 14:55 Відповісти
Володимир Зеленський заявив Україна має двопалатну підтримку від США

Дволопатну підтримку...
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05.10.2023 14:51 Відповісти
пане! як Ви відноситесь до влади зе???
у нас коло садочка зняли асфальт та бордюри,
кладуть нові та тротуарну плитку
я все сказав......
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05.10.2023 14:52 Відповісти
Батьку Зеленського, який є науковцем, призначили довічну стипендію
-----------------------------------------------------------------------------------

Ну Муся, Мусичка, еще капельку...
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05.10.2023 14:52 Відповісти
Ну і х&р з ним! Та його ствпендіею!

В Україні багато науковців «високого рівня»- академіків, член-кори, чиновників від НАНУ мають « стипендії».

Справа ні в цему! Головне це Перемога.
Ху&ло вже розвернув усю рф на Довгу Війну.
Мова йде про зруйнування усіеіі держави Україна!

А ви, пищите про « стипендії»!?
Не буде нічого та нікого! Якщо Україна не Переможе.

Думвюай-те. Що ви робите своїм коментарем?
Як допомогаете країні?
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05.10.2023 15:26 Відповісти
Николай второй, который Романов, был расстрелян в чине полковника, Указ был подписан папенькой. До революции указы о присвоении званий выше полковников подписывал царь.
Этот Николай не повысил себе военного звания. Лох.
А стипендия папе миллионера, ну и хер с ним.
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05.10.2023 22:41 Відповісти
Опечатка указ был подписан при папеньке.
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05.10.2023 22:43 Відповісти
Давай, Вован, жгі, зіграй на протиставленні ЄС та США, як тобі радять твої кремлідвські радники з ОПи, щоб посварити нас ще й з Європою... Британію ти вже облив лайном, Бен Воллес не дасть збрехати, Польщу теж, давай, курва москальська, зруйнуй "оптом" відносини з ЄС, тобі "кремлівські" ще й оптові знижки зроблять, коли виплачиватимуть 30 оманських *********..
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05.10.2023 14:52 Відповісти
А слідом за цим "віслючком апокаліпсису" їдуть поважні люди (як от, наприклад, Порошенко) і намагаються виправити все те, що найвеличніший намолов язиком. Іноді робляться запобіжні заходи, але, як правило, ОПа туди потрібних людей не випускає (не дає команду Коливану підписати відрядження).
Але і в Європі, і за океаном всі вже добре розуміють хто такий боневтік і хто такий дєрьмак. Вони ж там, на Заході, "єдиний марафєт" не дивляться
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05.10.2023 14:52 Відповісти
Презедент впевнений в Америці,заявив прес-секретар Зеленського.
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05.10.2023 14:55 Відповісти
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05.10.2023 14:59 Відповісти
На цензорі в повідомленнях постійно стоїть запах кислої капусти.
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05.10.2023 14:56 Відповісти
***** - зашурупте йому корону трьома шурупами....
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05.10.2023 15:06 Відповісти
замкнуте коло - з цим піздюком нам не перемогти,
а під час війни ******* не перезбрати...
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05.10.2023 15:17 Відповісти
Україна і не таких Президентові посилала лісом

Якщо буде треба, піде як « маленький».

Бо він дуже лякається « Чарівного Пенделя» від Народа України.
З любовью…
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05.10.2023 15:31 Відповісти
Серожа, США « выгодно» підтримувати Україну. А не парашу.

Бо Україна довела що вона хоче бути цівілізованною демократичною країною.
Як США, Велика Брітания та інші.

Украіна довела, що вона готова битися за свою свободу.
Украіна довела що вона вже е частиною « свобідного миру».

Тому інші країни світу сприймають Україну як « свою». Та підтримують її тому що це е і їхня безпека.

Так зрозуміло, москалику?
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05.10.2023 15:52 Відповісти
"Я впевнений в Америці", - Зеленський Джерело:
А ОТ АМЕРИКА В ТОБІ НЕВПЕВНЕНА І ВЖЕ ДАВНО.
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05.10.2023 15:55 Відповісти
"Не кому не верь,мне можно" шеф гестапо Генріх Мюллер.
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05.10.2023 16:07 Відповісти
Это цитата Ю. Семёнова вложенная в уста артиста Броневого.
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05.10.2023 22:48 Відповісти
А Америка у Зеленському більше не впевнена. Ладно, коли ЗЄ відверто 4 роки сцяв в очі своїм виборцям.
Але ж ЗЄ, також завзято брехав Госдепу та Байдену.
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05.10.2023 16:16 Відповісти
"хачю пасматреть в глаза Байдену гдєта пасрєдінє"!
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05.10.2023 16:18 Відповісти
Нещастя гнусаве.
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05.10.2023 16:20 Відповісти
А чи США впевнені в тобі?
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05.10.2023 16:36 Відповісти
Зєля розуміє, що якщо обісреттся остаточно, то він і рашці і Америці не буде потрібен?
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05.10.2023 16:37 Відповісти
А от Америка в тобі не впевнена.
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05.10.2023 16:45 Відповісти
Говориьодне, робить інше. Досі ця гніда не підписала закон про відкриття декларацій
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05.10.2023 17:07 Відповісти
впевнений клован - маємо шо маємо
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05.10.2023 17:30 Відповісти
всі українці також впевнені в Америці - а от у тобі і дермаку вже мало хто...
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05.10.2023 21:24 Відповісти
 
 