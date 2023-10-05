Поддержка вооружения Украины среди американцев несколько снизилась, - опрос
И среди демократов, и среди республиканцев несколько снизилась поддержка поставок оружия Украине.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
41% респондентов согласились с утверждением, что Вашингтон "должен предоставить Украине оружие". 35% не согласились, остальные не уверены.
В мае, когда такой опрос проводили в последний раз, результаты были несколько иными. Тогда поставки оружия поддерживали 46% американцев и не поддерживали 29%.
Новый опрос был проведен в то время, когда лидеры Конгресса США обсуждали просьбы президента-демократа Джо Байдена о дополнительном финансировании в размере 24 млрд долларов, из которых около 17 млрд долларов пойдут на помощь Украине на оборону.
Пожалуйста, подождите...
Що це означає? Що Україна потрібна активізувати усі свої дипломатичні резерви!
Що увага МЗС мае бути 24/7 на цій проблемі.
Що Посольство України у Вашингтоні повинно робити у « спец режимі», активізує усю українську діаспору у США.
Резерви е.
Працюй-те!!!
Що по факту - всі в курсі... Звичайно, що це не дає стимулів для постачання зброї , яким би не було пояснення.
Байден припустився двох помилок, заявив Rzeczpospolita колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.
Президент США не конкретизував, яка у Вашингтона кінцева мета - "навіщо ми передаємо Україні 50 і більше мільярдів доларів", сказав генерал.
"Думаю, якби він сказав, що наша мета - перемога України, американці з більшою готовністю підтримали б Київ", - розповів генерал. Ходжес вважає, що метою США має стати повернення до кордонів 1991 року.
Перша помилка породжує другу, продовжив він, поділившись спостереженням, що країнам, які допомагають Україні, не маючи певної мети, складно проводити послідовну політику в цьому питанні.
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Реєстрація: 05.10.2023
Боте,а ти більш тупого нікнейму придумати не міг?
Бо ж навіщо надавати допомогу мародерам?
Щоб потім цю зброю на кордонах ЄС відловлювати?
20 млрд $ цього року США виділило саме на посилення кордону з Україною.
Тому з Вашингтона преZEдент привіз не далекобійні ракети, а іранський конфіскат. Кому й стрілецький набій-ракета.
А США не підтримують узурпаторів влади.
То ж тестуй презедентську форму правління, не тестуй, а від Америки ти отримаєш ...