Поддержка вооружения Украины среди американцев несколько снизилась, - опрос

И среди демократов, и среди республиканцев несколько снизилась поддержка поставок оружия Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

41% респондентов согласились с утверждением, что Вашингтон "должен предоставить Украине оружие". 35% не согласились, остальные не уверены.

В мае, когда такой опрос проводили в последний раз, результаты были несколько иными. Тогда поставки оружия поддерживали 46% американцев и не поддерживали 29%.

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Новый опрос был проведен в то время, когда лидеры Конгресса США обсуждали просьбы президента-демократа Джо Байдена о дополнительном финансировании в размере 24 млрд долларов, из которых около 17 млрд долларов пойдут на помощь Украине на оборону.