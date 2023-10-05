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опитування (1853) зброя (7278) допомога (7871) США (20990)

Підтримка озброєння України серед американців дещо знизилася, - опитування

сша

І серед демократів, і серед республіканців дещо знизилася підтримка постачання зброї Україні.

Про це свідчать результати опитування Ipsos, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

41% респондентів погодилися з твердженням, що Вашингтон "має надати Україні зброю". 35% не погодилися, решта не впевнені.

В травні, коли таке опитування проводили востаннє, результати були дещо іншими. Тоді постачання зброї підтримували 46% американців і не підтримували 29%.

Читайте: "Я впевнений в Америці", - Зеленський

Нове опитування було проведено в той час, коли лідери Конгресу США обговорювали прохання президента-демократа Джо Байдена про додаткове фінансування у розмірі 24 млрд доларів, з яких близько 17 млрд доларів підуть на допомогу Україні на оборону.

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Топ коментарі
+10
Може трошки і знизилася.

Що це означає? Що Україна потрібна активізувати усі свої дипломатичні резерви!

Що увага МЗС мае бути 24/7 на цій проблемі.

Що Посольство України у Вашингтоні повинно робити у « спец режимі», активізує усю українську діаспору у США.

Резерви е.
Працюй-те!!!
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05.10.2023 15:15
+8
"Байден не назвав мету, яку переслідують США, допомагаючи Україні, що знижує підтримку серед американців політики, яку вони проводять, вважає генерал Ходжес.

Байден припустився двох помилок, заявив Rzeczpospolita колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Президент США не конкретизував, яка у Вашингтона кінцева мета - "навіщо ми передаємо Україні 50 і більше мільярдів доларів", сказав генерал.
"Думаю, якби він сказав, що наша мета - перемога України, американці з більшою готовністю підтримали б Київ", - розповів генерал. Ходжес вважає, що метою США має стати повернення до кордонів 1991 року.

Перша помилка породжує другу, продовжив він, поділившись спостереженням, що країнам, які допомагають Україні, не маючи певної мети, складно проводити послідовну політику в цьому питанні.
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05.10.2023 15:16
+7
Розкажи це людям з Бучі, ушльопок.
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05.10.2023 15:26
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Ура, плятт...
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05.10.2023 15:10 Відповісти
Америка не може здатися.. бо тоді скоріш за все - касапія переможе..1
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05.10.2023 15:12 Відповісти
Може трошки і знизилася.

Що це означає? Що Україна потрібна активізувати усі свої дипломатичні резерви!

Що увага МЗС мае бути 24/7 на цій проблемі.

Що Посольство України у Вашингтоні повинно робити у « спец режимі», активізує усю українську діаспору у США.

Резерви е.
Працюй-те!!!
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05.10.2023 15:15 Відповісти
І не тільки щодо США! Потрібно "працювати" зі словаками, поляками угорцями. Країнами Балтії, поки вони не охололи
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05.10.2023 15:34 Відповісти
так нема ж кому, одні невігласи в МЗС, а Кулеба взагалі тепер - "на 10 баксів, купи собі носки".
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05.10.2023 15:35 Відповісти
В травні всі чекали контрнаступу, з високими очікуваннями (мінімум Мелітополь, максимум - будемо біля Криму).

Що по факту - всі в курсі... Звичайно, що це не дає стимулів для постачання зброї , яким би не було пояснення.
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05.10.2023 15:15 Відповісти
"В травні всі чекали контрнаступу, з високими очікуваннями" --- телемарафонщики напевне тільки чекали,тому що адекватні люди розуміли,що маючи декілька сотень танків і не набагато більше БМП з БТР,без авіації,без достатньої кількості снарядів проти орди у котрої залізяччя накоплювалося ще з часів холодної війни багато не повоюєш, захід думав,що подивимося,може дійсно кацапи настільки недолугі,що якщо ми дамо навіть таку кількість то вони посипляться,але чуда не відбулося
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05.10.2023 15:23 Відповісти
"Финита ля комедия" --- так тобі в першу чергу, злодії собі збринять в Латинську Америку і будуть там доживати своє життя на накрадені кошти,а в тебе вдома будуть буряти жити
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05.10.2023 15:20 Відповісти
Яких казок? Думаєш кацапи сюди прийшли ворів змести і поставити своїх? Ти хоч бачив як вони поводяться з людбми навіть цивільними тут в Україні? Ти думаєш вони прийдуть,поставлять свою владу і скажуть живи собі вася, ми тебе освободили?
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05.10.2023 15:25 Відповісти
Розкажи це людям з Бучі, ушльопок.
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05.10.2023 15:26 Відповісти
Нічого, орче, земля кругла, ще своє отримаєш.
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05.10.2023 15:30 Відповісти
Ясен пень,тому що там де не було бойових дій там Україна і ніхто нікого не вбиває,а коли кацапи захоплюють території,то відразу ж усіх проукраїнських людей сажають по підвалах, проводять обшуки, встановлюють сліжки і так далі, я і говорю, у тебе варіант жити більш менш спокійно при кацапах коли ти будеш їх слугою, тоді вони до тебе будуть більш менш лояльно ставитися, хоча теж підозріло
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05.10.2023 15:32 Відповісти
Так может бить іх нє проізошло потомушто там, ґдє нєбило боєвих дєйствій - нєбило і тєх, кто моґ іх сдєлать?Нє?
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05.10.2023 15:35 Відповісти
Там, ґдє ані билі - баєвиє дєйствія проісходілі вєзьдє! А то што ти нічєво нє наблюдал - **** тєбя знаєт, ґдє тєбя носіло тоґда...
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05.10.2023 15:40 Відповісти
Може сам здриснеш накуй???,
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05.10.2023 15:58 Відповісти
Баньте цю гидоту кацапську!
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05.10.2023 15:36 Відповісти
І у них в Україні уже по факту майже 300 тисяч жмурів, і якщо не дай бог вони б перемогли то тут нікого б уже не жаліли,можеш не розраховувати,що вони просто прийдуть,змінять владу і ти будеш жити припеваючи, тільки один варіант,якщо ти будеш їх слугою і будеш їм прислуговувати в їх інтересах
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05.10.2023 15:29 Відповісти
Никуда они не денутся. В этом Кулеба прав.
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05.10.2023 15:25 Відповісти
"Байден не назвав мету, яку переслідують США, допомагаючи Україні, що знижує підтримку серед американців політики, яку вони проводять, вважає генерал Ходжес.

Байден припустився двох помилок, заявив Rzeczpospolita колишній командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Президент США не конкретизував, яка у Вашингтона кінцева мета - "навіщо ми передаємо Україні 50 і більше мільярдів доларів", сказав генерал.
"Думаю, якби він сказав, що наша мета - перемога України, американці з більшою готовністю підтримали б Київ", - розповів генерал. Ходжес вважає, що метою США має стати повернення до кордонів 1991 року.

Перша помилка породжує другу, продовжив він, поділившись спостереженням, що країнам, які допомагають Україні, не маючи певної мети, складно проводити послідовну політику в цьому питанні.
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05.10.2023 15:16 Відповісти
При всем уважении к Ходжесу, Байден уже миллион раз сказал, что цель - помочь Украине вернуть свою территорию.
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05.10.2023 19:14 Відповісти
Нет, это ложь, Байден ни разу этого не говорил.
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05.10.2023 19:15 Відповісти
Кацапи активно ведуть інформаційну війну в соцмережах, платять чималі кошти відомим в США особам. які згодні за бабло підтримувати будь-кого, використовують ідіотів-трампістів і т.п. З нашого боку цього немає, з відомих людей активно і постійно підтримує здебільшого лише Стівен Кінг, а так звана "цифрова армія" працює виключно на ОП пишучі коментарі підтримки ЗЕ та дЄрмака. ЗЕбільні представники влади теж чимало долучилися бо куди б не влізли - всюди скандали та зашквари через їх тупість та некомпетентність. Відтак, нажаль, час грає на рашистів, як вони і розраховували.
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05.10.2023 15:21 Відповісти
Ваня Прісядьнабутилку - чєво такой взволнований?
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05.10.2023 15:37 Відповісти
Ідті по вашему путі? Звучіт как пріґлашеніє, але ніт, ти вже сам там якось вертись, набутилкін!
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05.10.2023 15:44 Відповісти
Мавпа кацапська твій мозок трахнула, під@р ти скрєпний!))
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05.10.2023 15:54 Відповісти
Це ж кацапський троль - в Україні немає антисемітів
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05.10.2023 15:54 Відповісти
То вы с 'Виктор федорычем' и 'орестой ' здесь не общались, видимо
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05.10.2023 19:16 Відповісти


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Реєстрація: 05.10.2023

Боте,а ти більш тупого нікнейму придумати не міг?
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05.10.2023 15:39 Відповісти
Бурят, іди жери млинці з лопати
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05.10.2023 15:53 Відповісти
ИППС - это что, канашенка проводил Апрос?!
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05.10.2023 15:50 Відповісти
Опитування і реальна думка - не одне й те ж.
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05.10.2023 16:03 Відповісти
Це вони ще не чули,що за їх податки ЗЄ буде утримувати свого татуся.
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05.10.2023 16:05 Відповісти
наверное воров ненавидят ....и ублюдков брехливых..
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05.10.2023 16:14 Відповісти
А ви спитайте в толстомордій посліхи що вона робить в США для підтримки Украіни,нічого,зеля ЇЇ відправив туди щоб сховати крадене коли вона була банкіром,а американці практично нічого не знають про війну в Україні.
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05.10.2023 16:35 Відповісти
Дякуємо, ZEшобло!
Бо ж навіщо надавати допомогу мародерам?
Щоб потім цю зброю на кордонах ЄС відловлювати?
20 млрд $ цього року США виділило саме на посилення кордону з Україною.
Тому з Вашингтона преZEдент привіз не далекобійні ракети, а іранський конфіскат. Кому й стрілецький набій-ракета.
А США не підтримують узурпаторів влади.
То ж тестуй презедентську форму правління, не тестуй, а від Америки ти отримаєш ...
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05.10.2023 16:45 Відповісти
Як і ти.
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05.10.2023 16:54 Відповісти
Что-то я не помню чтобы во вторую мировую кто то в США и Европе проводил опросы нужно ли давать лендлиз , московскому комунистическому режиму, который даже рядом не стоял по масштабам с сегодняшними слезами которые нам капают
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05.10.2023 18:00 Відповісти
Поддержка населения снизилась не потому, что результаты наступления скромнее чем ожидалось, простой народ в США не следит за деталями войны, а потому что республиканцы решили воспользоваться кризисом на южной границе, что бы в очередной раз намазать гамном Байдена. Лозунг такой - 'разве можно тратить деньги на защиту границ Украины, когда своя граница не защищена?!' Население хавает , вот и имеем то что имее.
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05.10.2023 19:28 Відповісти
 
 