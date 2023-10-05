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обстрел (25761) Харьковщина (5576)

51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по Купянскому району Харьковщины. В результате обстрела погиб 51 человек.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, абсолютно сознательный теракт. Купянский район на Харьковщине. По состоянию на данный момент известно о более чем 47 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Оказывается помощь раненым…

Российский террор нужно остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизни!

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Сейчас с европейскими лидерами говорим, в частности, об усилении нашей ПВО, в частности, об усилении наших воинов, в частности о том, чтобы дать нашей стране защиту от террора. А террористам – ответим. Совершенно справедливо. И мощно", - подчеркнул он.

Последствия удара обнародовал глава ОП Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района. Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Также известно о 6 раненых - также один ребенок, девочка. Разбор завалов продолжается", - отметил он.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.

Позже глава области сообщил, что количество жертв уже 49 человек.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что количество жертв возросло до 50. Предварительно, россияне ударили по селу Искандером.

Позже Клименко сообщил, что количество погибших возросло до 51, один из пострадавших скончался во время получения медицинской помощи.

51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине 01
51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине 02
51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине 03

51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине 04
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Топ комментарии
+69
суки ненавижу уских!!!
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05.10.2023 15:53
+52
Звичайний російський нацизм!
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05.10.2023 15:56
+39
Під@ри московськи, фашисти і нацисти...
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05.10.2023 15:57
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Страница 3 из 3
Які в даному випадку повідомлення та ще в селі? Ракета летить десятки секунд.
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06.10.2023 14:26 Ответить
Якщо від влади немає сповіщень про небезпеку в районі який під обстрілами значить потрібна тотальна евакуація цивільних громадян.
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06.10.2023 14:34 Ответить
Там 40 км. Яка евакуація? Може всю країну вивезти?
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06.10.2023 15:20 Ответить
якраз і пишу бо знаю ,мені до хати уламки від ракети залетіли (так і лежать у відрі,алюміній)вибило склопакети!
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06.10.2023 13:37 Ответить
А УкрОборонПрому по@уй. Як і мо. На 4 ескадрілії ф16 вже накрали. Крадуть на 5ту.
Напевно могли би якось захистити ціх бідних людей.
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05.10.2023 21:56 Ответить
Плешивая псина из кремля, тебе стало легче? Псина икнула и сказала - намного...
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05.10.2023 22:44 Ответить
Дистильований тероризм.
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05.10.2023 22:45 Ответить
чистое дистиллированное зло.
Хотя... А давайте кацапов на олимпиаду и футбол пригласим? Это ж мирные люди, простые. Они не должны пострадать....
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06.10.2023 01:18 Ответить
Тобто із-за 1 мертвого військового, кацапи вирішили вбити всіх хто прийшов на поминки, ну то це гірше гітлера! Подохнеш все одно паскудне пуйло і там тебе будуть вічно роздирати біси!
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06.10.2023 01:35 Ответить
нас ******* громадяни росії. І саме такий вигляд мають домовленості
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06.10.2023 03:55 Ответить
Навів хтось із односельців за 5 тис. грн.
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06.10.2023 08:41 Ответить
3,14здло хрипате, потужнийвідповідач куїв, який бюджет прийняли твої зелені уйобки? збільшили витрати на себе, а на армію йух?
RIP всім загиблим....
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06.10.2023 09:02 Ответить
Повинна бути відповідь!
Кров за кров. Сторицею!
В'їбаште де їх більше. Мені похер що там кацапські діти.
Воно підросте і буде мені розказувати яке воно старший брат. Нахер усіх!!!
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06.10.2023 17:03 Ответить
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