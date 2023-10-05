51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по Купянскому району Харьковщины. В результате обстрела погиб 51 человек.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, абсолютно сознательный теракт. Купянский район на Харьковщине. По состоянию на данный момент известно о более чем 47 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Оказывается помощь раненым…

Российский террор нужно остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизни!

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Сейчас с европейскими лидерами говорим, в частности, об усилении нашей ПВО, в частности, об усилении наших воинов, в частности о том, чтобы дать нашей стране защиту от террора. А террористам – ответим. Совершенно справедливо. И мощно", - подчеркнул он.

Последствия удара обнародовал глава ОП Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района. Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Также известно о 6 раненых - также один ребенок, девочка. Разбор завалов продолжается", - отметил он.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что рашисты ударили около 13:15 по кафе и магазину в с. Гроза.

Позже глава области сообщил, что количество жертв уже 49 человек.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что количество жертв возросло до 50. Предварительно, россияне ударили по селу Искандером.

Позже Клименко сообщил, что количество погибших возросло до 51, один из пострадавших скончался во время получения медицинской помощи.









