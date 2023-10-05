51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по Куп’янському району Харківщини. Внаслідок обстрілу загинула 51 особа.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 47 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим…



Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!



Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - наголосив він.

Наслідки удару також оприлюднив глава ОП Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району. Попередньо відомо про 48 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Також відомо про 6 поранених - також одна дитина, дівчинка. Розбір завалів триває", - зазначив він.

Глава ОВА Олег Синєгубов заявив, що рашисти вдарили близько 13:15 по кафе та магазин у с. Гроза.

Пізніше очільник області повідомив, що кількість жертв становить вже 49 осіб.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що кількість жертв зросла до 50. Попередньо, росіяни вдарили по селу Іскандером.

Пізніше Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до 51, один з постраждалих помер під час отримання медичної допомоги.

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