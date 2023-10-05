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обстріл (27076) Харківщина (6053)

51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали удару по Куп’янському району Харківщини. Внаслідок обстрілу загинула 51 особа.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 47 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим…

Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу. І я дякую кожному лідеру, кожному народу, який підтримує нас у захисті життя!

Зараз із європейськими лідерами говоримо, зокрема, про посилення нашої ППО, зокрема, про посилення наших воїнів, зокрема, про те, щоб дати нашій країні захист від терору. А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - наголосив він.

Наслідки удару також оприлюднив глава ОП Андрій Єрмак.

"Росіяни обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району. Попередньо відомо про 48 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Також відомо про 6 поранених - також одна дитина, дівчинка. Розбір завалів триває", - зазначив він.

Глава ОВА Олег Синєгубов заявив, що рашисти вдарили близько 13:15 по кафе та магазин у с. Гроза.

Пізніше очільник області повідомив, що кількість жертв становить вже 49 осіб.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що кількість жертв зросла до 50. Попередньо, росіяни вдарили по селу Іскандером.

Пізніше Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до 51, один з постраждалих помер під час отримання медичної допомоги. 

Читайте: Наслідки обстрілу смт Печеніги на Харківщині, пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж

51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині 01
51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині 02
51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині 03

51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині 04

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Топ коментарі
+69
суки ненавижу уских!!!
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05.10.2023 15:53
+52
Звичайний російський нацизм!
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05.10.2023 15:56
+39
Під@ри московськи, фашисти і нацисти...
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05.10.2023 15:57
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Які в даному випадку повідомлення та ще в селі? Ракета летить десятки секунд.
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06.10.2023 14:26 Відповісти
Якщо від влади немає сповіщень про небезпеку в районі який під обстрілами значить потрібна тотальна евакуація цивільних громадян.
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06.10.2023 14:34 Відповісти
Там 40 км. Яка евакуація? Може всю країну вивезти?
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06.10.2023 15:20 Відповісти
якраз і пишу бо знаю ,мені до хати уламки від ракети залетіли (так і лежать у відрі,алюміній)вибило склопакети!
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06.10.2023 13:37 Відповісти
А УкрОборонПрому по@уй. Як і мо. На 4 ескадрілії ф16 вже накрали. Крадуть на 5ту.
Напевно могли би якось захистити ціх бідних людей.
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05.10.2023 21:56 Відповісти
Плешивая псина из кремля, тебе стало легче? Псина икнула и сказала - намного...
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05.10.2023 22:44 Відповісти
Дистильований тероризм.
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05.10.2023 22:45 Відповісти
чистое дистиллированное зло.
Хотя... А давайте кацапов на олимпиаду и футбол пригласим? Это ж мирные люди, простые. Они не должны пострадать....
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06.10.2023 01:18 Відповісти
Тобто із-за 1 мертвого військового, кацапи вирішили вбити всіх хто прийшов на поминки, ну то це гірше гітлера! Подохнеш все одно паскудне пуйло і там тебе будуть вічно роздирати біси!
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06.10.2023 01:35 Відповісти
нас ******* громадяни росії. І саме такий вигляд мають домовленості
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06.10.2023 03:55 Відповісти
Навів хтось із односельців за 5 тис. грн.
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06.10.2023 08:41 Відповісти
3,14здло хрипате, потужнийвідповідач куїв, який бюджет прийняли твої зелені уйобки? збільшили витрати на себе, а на армію йух?
RIP всім загиблим....
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06.10.2023 09:02 Відповісти
Повинна бути відповідь!
Кров за кров. Сторицею!
В'їбаште де їх більше. Мені похер що там кацапські діти.
Воно підросте і буде мені розказувати яке воно старший брат. Нахер усіх!!!
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06.10.2023 17:03 Відповісти
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