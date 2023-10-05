Наслідки обстрілу смт Печеніги на Харківщині, пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж
Російські загарбники завдали удару по Чугуївському району Харківщини. Били, попередньо, ракетою "Торнадо-С".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
Вночі рашисти вдарили по смт Печеніги Чугуївського району. Попередньо, ракетою "Торнадо-С".
Зафіксовано влучання на територію садового товариства. Пошкоджено житлові будинки.
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Калибр-300мм;дальность-120км.