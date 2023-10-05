Наслідки обстрілу смт Печеніги на Харківщині, пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали удару по Чугуївському району Харківщини. Били, попередньо, ракетою "Торнадо-С".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Вночі рашисти вдарили по смт Печеніги Чугуївського району. Попередньо, ракетою "Торнадо-С".

Зафіксовано влучання на територію садового товариства. Пошкоджено житлові будинки.

Також читайте: Доба на Харківщині: обстріли Вовчанська, Козачої Лопані, є руйнування, без постраждалих













