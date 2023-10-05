УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9802 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 883 2

Наслідки обстрілу смт Печеніги на Харківщині, пошкоджено житлові будинки. ФОТОрепортаж

Російські загарбники завдали удару по Чугуївському району Харківщини. Били, попередньо, ракетою "Торнадо-С".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

Вночі рашисти вдарили по смт Печеніги Чугуївського району. Попередньо, ракетою "Торнадо-С".

Зафіксовано влучання на територію садового товариства. Пошкоджено житлові будинки.

Також читайте: Доба на Харківщині: обстріли Вовчанська, Козачої Лопані, є руйнування, без постраждалих

Наслідки обстрілу смт Печеніги на Харківщині, пошкоджено житлові будинки 01
Наслідки обстрілу смт Печеніги на Харківщині, пошкоджено житлові будинки 02
Наслідки обстрілу смт Печеніги на Харківщині, пошкоджено житлові будинки 03
Наслідки обстрілу смт Печеніги на Харківщині, пошкоджено житлові будинки 04
Наслідки обстрілу смт Печеніги на Харківщині, пошкоджено житлові будинки 05
Наслідки обстрілу смт Печеніги на Харківщині, пошкоджено житлові будинки 06
Наслідки обстрілу смт Печеніги на Харківщині, пошкоджено житлові будинки 07

Автор: 

обстріл (28657) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скорее вего влупили ракетой з касетной боевой головкой.
Калибр-300мм;дальность-120км.
показати весь коментар
05.10.2023 11:27 Відповісти
То не самі Печеніги, а далі - кілометр від Печенігів база отдиха на березі Печенізького водосховища. Слава Богу кацапів звідтіля вибили, бо засрали б цю гарну природу назавжди.
показати весь коментар
07.10.2023 00:09 Відповісти
 
 