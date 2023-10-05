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Украинская ИТ-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов и остановила работу крупнейших аэропортов РФ

хакер

Украинские киберспециалисты взломали российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo, остановив тем самым работу крупнейших аэропортов РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"ИТ-армия активно работает, почти ежедневно российские сайты выходят из строя, данные утекают, а работа госучреждений парализуется. Один из последних кейсов – остановка крупнейших аэропортов России. IT-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo."

Если украинские аэропорты не могут работать из-за войны, то почему это должны делать российские?

ИТ-армия постоянно прокачивает скилы, пополняет свои ряды и готовит новые "сюрпризы" для россиян", - написал Федоров.

Читайте также: В Москве аэропорты снова приостановили работу, отменены десятки рейсов, - росСМИ
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Топ комментарии
+13
Ще б зламали тисячі криптогаманців на мільярди доларів, якими оперує пітьма для фінансування війни з Україною і Світом.
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05.10.2023 16:12
+11
Супер !!! нехай кацапи ходять пішки !!!
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05.10.2023 16:12
+5
МО-ЛОД-ЦІ !!!
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05.10.2023 16:15
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Супер !!! нехай кацапи ходять пішки !!!
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05.10.2023 16:12 Ответить
Ще б зламали тисячі криптогаманців на мільярди доларів, якими оперує пітьма для фінансування війни з Україною і Світом.
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05.10.2023 16:12 Ответить
МО-ЛОД-ЦІ !!!
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05.10.2023 16:15 Ответить
Та так молодці,тільки це було кілька днів назад,і за півдня систему відновили,але ж Федоров відзвітувався що не даром *хліб з маслом їсть* .
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05.10.2023 21:51 Ответить
Це супер. Мільони втрат грошей.
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05.10.2023 16:26 Ответить
А пуціна зламаєте??
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05.10.2023 16:37 Ответить
це тільки Федоров заявив, чи є і інші джерела...
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05.10.2023 16:45 Ответить
it-армія, армія дронів, армія морських дронів , економічний фронт, енергетичний фронт, міжнародний фронт , культурний фронт .

що це, блд, за новий словник термінів? який йолоп це генерує.
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05.10.2023 16:58 Ответить
Якась членкеня та науковка наприклад Мендєль
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05.10.2023 17:44 Ответить
 
 