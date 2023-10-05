Украинская ИТ-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов и остановила работу крупнейших аэропортов РФ

Украинские киберспециалисты взломали российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo, остановив тем самым работу крупнейших аэропортов РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил вице-премьер по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"ИТ-армия активно работает, почти ежедневно российские сайты выходят из строя, данные утекают, а работа госучреждений парализуется. Один из последних кейсов – остановка крупнейших аэропортов России. IT-армия взломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo."

Если украинские аэропорты не могут работать из-за войны, то почему это должны делать российские?

ИТ-армия постоянно прокачивает скилы, пополняет свои ряды и готовит новые "сюрпризы" для россиян", - написал Федоров.

Читайте также: В Москве аэропорты снова приостановили работу, отменены десятки рейсов, - росСМИ