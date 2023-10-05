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Українська ІТ-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків і зупинила роботу найбільших аеропортів РФ

хакер

Українські кіберфахівці зламали російську систему бронювання авіаквитків Leonardo, зупинивши цим роботу найбільших аеропортів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ІТ-армія активно працює, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується. Один з останніх кейсів - зупинка найбільших аеропортів рф. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo.

Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?

ІТ-армія постійно прокачує скіли, поповнює свої ряди та готує нові "сюрпризи" для росіян", - написав Федоров.

Також читайте: Зламали Московське БТІ: в СБУ тепер є дані про майно російських чиновників

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Топ коментарі
+13
Ще б зламали тисячі криптогаманців на мільярди доларів, якими оперує пітьма для фінансування війни з Україною і Світом.
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05.10.2023 16:12
+11
Супер !!! нехай кацапи ходять пішки !!!
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05.10.2023 16:12
+5
МО-ЛОД-ЦІ !!!
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05.10.2023 16:15
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Супер !!! нехай кацапи ходять пішки !!!
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05.10.2023 16:12 Відповісти
Ще б зламали тисячі криптогаманців на мільярди доларів, якими оперує пітьма для фінансування війни з Україною і Світом.
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05.10.2023 16:12 Відповісти
МО-ЛОД-ЦІ !!!
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05.10.2023 16:15 Відповісти
Та так молодці,тільки це було кілька днів назад,і за півдня систему відновили,але ж Федоров відзвітувався що не даром *хліб з маслом їсть* .
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05.10.2023 21:51 Відповісти
Це супер. Мільони втрат грошей.
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05.10.2023 16:26 Відповісти
А пуціна зламаєте??
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05.10.2023 16:37 Відповісти
це тільки Федоров заявив, чи є і інші джерела...
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05.10.2023 16:45 Відповісти
it-армія, армія дронів, армія морських дронів , економічний фронт, енергетичний фронт, міжнародний фронт , культурний фронт .

що це, блд, за новий словник термінів? який йолоп це генерує.
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05.10.2023 16:58 Відповісти
Якась членкеня та науковка наприклад Мендєль
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05.10.2023 17:44 Відповісти
 
 