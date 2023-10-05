Українська ІТ-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків і зупинила роботу найбільших аеропортів РФ

Українські кіберфахівці зламали російську систему бронювання авіаквитків Leonardo, зупинивши цим роботу найбільших аеропортів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив віцепрем’єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"ІТ-армія активно працює, майже щодня російські сайти виходять з ладу, дані витікають, а робота держустанов паралізується. Один з останніх кейсів - зупинка найбільших аеропортів рф. IT-армія зламала російську систему бронювання авіаквитків Leonardo.



Якщо українські аеропорти не можуть працювати через війну, то чому це мають робити російські?



ІТ-армія постійно прокачує скіли, поповнює свої ряди та готує нові "сюрпризи" для росіян", - написав Федоров.

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