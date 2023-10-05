Европол присоединился к группе по расследованию международных преступлений в Украине

Европол присоединился к следственной группе (JIT) по расследованию тяжких международных преступлений, совершенных в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

"Агентство Европейского Союза по сотрудничеству в сфере правоохранительной деятельности (Европол) стало участником совместной следственной группы (JIT) по поводу вероятных тяжких международных преступлений, совершенных в Украине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что генеральные прокуроры семи стран-участниц и исполнительный директор Европола Катрин Де Болле подписали соответствующее соглашение во время 17-го заседания Консультативного форума генеральных прокуроров Евроюста.

JIT была создана 25 марта 2022 года Литвой, Польшей и Украиной при поддержке Евроюста. 31 мая 2022 года Эстония, Латвия и Словакия стали членами, а 13 октября 2022 года - Румыния.

3 марта 2023 г. семь национальных органов JIT подписали Меморандум о взаимопонимании с Министерством юстиции США. Европол присоединяется к Евроюсту и Офису прокурора Международного уголовного суда (МКС) как участникам JIT.

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Согласно своему мандату, Европол будет оказывать аналитическую и криминалистическую поддержку членам JIT. Кроме того, Европол будет поддерживать сбор и анализ данных, законно полученных из открытых источников. Европол также будет давать свои знания и опыт в области военных преступлений, преступлений против человечности и других международных преступлений.

Евроюст оказывает правовую, материально-техническую, финансовую и аналитическую поддержку JIT.

С марта 2022 г. Агентство провело 19 координационных встреч JIT и других национальных органов, которые расследуют вероятные тяжкие международные преступления, совершенные в Украине.

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