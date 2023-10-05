Європол долучився до групи щодо розслідування міжнародних злочинів в Україні

Європол долучився до слідчої групи (JIT) щодо розслідування тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

"Агенство Європейського Союзу із співробітництва у сфері правоохоронної діяльності (Європол) стало учасником спільної слідчої групи (JIT) щодо ймовірних тяжких міжнародних злочинів, скоєних в Україні", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генеральні прокурори семи країн-учасниць і виконавча директорка Європолу Катрін Де Болле підписали відповідну угоду під час 17-го засідання Консультативного форуму генеральних прокурорів Євроюсту.

JIT була створена 25 березня 2022 року Литвою, Польщею та Україною за підтримки Євроюсту. 31 травня 2022 року Естонія, Латвія та Словаччина стали членами, а 13 жовтня 2022 року — Румунія.

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3 березня 2023 року сім національних органів JIT підписали Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством юстиції США. Європол приєднується до Євроюсту та Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) як учасників JIT.

Згідно зі своїм мандатом, Європол надаватиме аналітичну та криміналістичну підтримку членам JIT. Крім того, Європол підтримуватиме збір та аналіз даних, законно отриманих із відкритих джерел. Європол також надаватиме свої знання та досвід у сфері воєнних злочинів, злочинів проти людяності та інших міжнародних злочинів.

Євроюст надає правову, матеріально-технічну, фінансову та аналітичну підтримку JIT.

З березня 2022 року Агентство провело 19 координаційних зустрічей JIT та інших національних органів, які розслідують ймовірні тяжкі міжнародні злочини, скоєні в Україні.

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