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Зеленский (19029) Испания (846) ПВО (2488)

Испания поставит Украине 6 систем ПВО HAWK, - Зеленский

зрк,hawk

Испания и Германия помогут Украине усилить противовоздушную оборону.

Об этом по результатам саммита в Гранаде сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень рад, что у нас сегодня есть мощный прогресс в этом направлении. Это шесть систем Hawk от Педро Санчеса, от премьер-министра, правительства Испании. И это будет совместная работа с партнерами, но под председательством Испании", - сказал Зеленский.

"И мощное решение у нас на встрече с господином канцлером Шольцом. Немецкое правительство будет работать над предоставлением Украине еще одной системы Patriot. Я считаю, что это единственная на сегодня система, которая может противостоять таким массовым убийствам", - добавил президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и премьер Испании Санчес обсудили новый пакет оборонной поддержки, в него войдут средства ПВО, артиллерия и антидроновые системы
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Топ комментарии
+3
Потужне...потужний,найпотужний.....А ППО то добре.
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05.10.2023 19:42
+3
Як Ви вдало слідкуєте за іспанською системою "Патріот" і не вслідкували за нашим ДБР, які вилучили клістрони із залишків С-300, які були в нас перед самим нападом. Не слідкували і мовчали, чому ми не виготовляємо свою ППО ПРО, хоча маємо напрацювання минулої команди по СД-300 і "Кільчень".
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05.10.2023 20:03
+2
Розробка 60их. Крилаті ракети , шахеди зб'є, балістику ні. Зате їх багато і вони дешеві. Ніж списати краще хай шахеди збивають
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05.10.2023 19:45
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Тоже неплохо, но нужно больше, намного больше, вы же видите что эти нелюди творят
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05.10.2023 19:41 Ответить
НЕ РОЗУМІЮ.

іСПАНІЯ- 6 установок.

_________-

цих ракет було вироблено понад 40 тисяч і криється найголовніша перевага цього комплексу - їх доволі багато і їх дефіцит в осяжній перспективі, скоріш за все, не загрожує.
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05.10.2023 21:48 Ответить
Потужне...потужний,найпотужний.....А ППО то добре.
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05.10.2023 19:42 Ответить
Испанская батарея Пэтриот до ноября в аренде у Турции. Они планировали после окончания аренды передать ее Украине. Но что то пошло не так и передали Хок
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05.10.2023 19:42 Ответить
Як Ви вдало слідкуєте за іспанською системою "Патріот" і не вслідкували за нашим ДБР, які вилучили клістрони із залишків С-300, які були в нас перед самим нападом. Не слідкували і мовчали, чому ми не виготовляємо свою ППО ПРО, хоча маємо напрацювання минулої команди по СД-300 і "Кільчень".
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05.10.2023 20:03 Ответить
Розробка 60их. Крилаті ракети , шахеди зб'є, балістику ні. Зате їх багато і вони дешеві. Ніж списати краще хай шахеди збивають
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05.10.2023 19:45 Ответить
Тем более что на этой неделе опять началась энергетическая война и орки бьют по подстанциям.
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05.10.2023 19:51 Ответить
Не так сидит с опе.
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05.10.2023 22:09 Ответить
Будемо дуже вдячні Іспанії і німцям і США, і полякам та іншим, що підставили своє плече і дають нам те, що в них є. Але я до цього часу не розумію, де наші системи ППО? Невже ми такі дурні, чи можливо не туди заривали гроші? Зеленський при владі вже 4,5 років, а його монобільшість у парламенті вже добула свій строк. Весь уряд, всі міністри...та фактично вся влада до найменшого села в його руках. То що ще було потрібно, щоб нарешті виготовити свої системи ППО ПРО, свої ракети дальньо дії, чи заважало мародерство команди і підбір виключно антимафйданівців у команду?
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05.10.2023 20:00 Ответить
Так. Ми як нація дурні. Лише 15% випускників шкіл цього року здали тест ЗНО з математики. А це тест на логічне мислення!!! .... Зате красіво співаємо... і голосуємо за блазнів...
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05.10.2023 20:07 Ответить
ДЕХТО'розписується' за всю націю..Цікаво,яким правом?
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05.10.2023 21:05 Ответить
Поки жив і працював за кордоном то таки доводилось "розписуватися", а тут і зараз це просте спостереження "для внутрішнього вжитку". Українці занадто прагматичні, а прагматизм вбиває політ фантазії і, відтак, інтелектуальне та абстрактне мислення. Ми "аграрна держава". Демократично обрані "керманичі" вирішили що наука українцям не потрібна і ми витрачаємо на науку лише 0,17% ВВП (Ізраїль 4,8% ВВП). Право яке питаєте? IQ 122. В Україні середній IQ 95...
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05.10.2023 22:38 Ответить
фактично вся влада до найменшого села в його руках.,

Серйозно?

нагадую,Садовий у Львові вже четвертий термін..

і фракції Зе у Львові немає..

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05.10.2023 21:10 Ответить
Для Павла Дурди, особисто відкрию величезну тайну, що під час війни у кожному населеному пункті і в тому числі у місті Львові, створені військово-цивільні адміністрації, які підпорядковані Верховному Головнокомандовачу, тобись Президенту.
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05.10.2023 21:30 Ответить
військово-цивільні адміністрації, які підпорядковані Верховному Головнокомандовачу,На рівні області.

а ви написали фактично вся влада до найменшого села в його руках.

МЕНІ НАСРАТИ НА ВАШУ ДЕМАГОГІЮ.
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05.10.2023 21:53 Ответить
"Я дуже радий, що у нас сьогодні є потужний прогрес у цьому напрямі. Це шість систем Hawk від Педро Санчеса, - "це капля в морі " з тієї кількості,котра потрібна Україні
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05.10.2023 20:28 Ответить
 
 