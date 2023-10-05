Испания поставит Украине 6 систем ПВО HAWK, - Зеленский

Испания и Германия помогут Украине усилить противовоздушную оборону.

Об этом по результатам саммита в Гранаде сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я очень рад, что у нас сегодня есть мощный прогресс в этом направлении. Это шесть систем Hawk от Педро Санчеса, от премьер-министра, правительства Испании. И это будет совместная работа с партнерами, но под председательством Испании", - сказал Зеленский.

"И мощное решение у нас на встрече с господином канцлером Шольцом. Немецкое правительство будет работать над предоставлением Украине еще одной системы Patriot. Я считаю, что это единственная на сегодня система, которая может противостоять таким массовым убийствам", - добавил президент Украины.

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