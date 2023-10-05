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Испания поставит Украине 6 систем ПВО HAWK, - Зеленский
Испания и Германия помогут Украине усилить противовоздушную оборону.
Об этом по результатам саммита в Гранаде сообщил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Я очень рад, что у нас сегодня есть мощный прогресс в этом направлении. Это шесть систем Hawk от Педро Санчеса, от премьер-министра, правительства Испании. И это будет совместная работа с партнерами, но под председательством Испании", - сказал Зеленский.
"И мощное решение у нас на встрече с господином канцлером Шольцом. Немецкое правительство будет работать над предоставлением Украине еще одной системы Patriot. Я считаю, что это единственная на сегодня система, которая может противостоять таким массовым убийствам", - добавил президент Украины.
Топ комментарии
+3 Stepan Kruchkovskii f9f988b9
показать весь комментарий05.10.2023 19:42
+3 Анатолий К 65c6a92d
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+2 Lopik Kocur
показать весь комментарий05.10.2023 19:45
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іСПАНІЯ- 6 установок.
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цих ракет було вироблено понад 40 тисяч і криється найголовніша перевага цього комплексу - їх доволі багато і їх дефіцит в осяжній перспективі, скоріш за все, не загрожує.
Серйозно?
нагадую,Садовий у Львові вже четвертий термін..
і фракції Зе у Львові немає..
а ви написали фактично вся влада до найменшого села в його руках.
МЕНІ НАСРАТИ НА ВАШУ ДЕМАГОГІЮ.