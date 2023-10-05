УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11150 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
3 325 17
Зеленський (22416) Іспанія (879) ППО (2922)

Іспанія поставить Україні 6 систем ППО HAWK, - Зеленський

зрк,hawk

Іспанія та Німеччина допоможуть Україні посилити протиповітряну оборону.

Про це за результатами саміту в Гранаді повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я дуже радий, що у нас сьогодні є потужний прогрес у цьому напрямі. Це шість систем Hawk від Педро Санчеса, від прем'єр-міністра, уряду Іспанії. І це буде спільна робота з партнерами, але під головуванням Іспанії", -  сказав Зеленський.

"І потужне рішення в нас на зустрічі з паном канцлером Шольцом. Німецький уряд працюватиме над наданням Україні ще однієї системи Patriot. Я вважаю, що це єдина на сьогодні система, яка може протистояти таким масовим вбивствам", - додав президент України.

Також читайте: В Україні буде більше систем ППО за результатами візиту президента до Іспанії, - Кулеба

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Потужне...потужний,найпотужний.....А ППО то добре.
показати весь коментар
05.10.2023 19:42
+3
Як Ви вдало слідкуєте за іспанською системою "Патріот" і не вслідкували за нашим ДБР, які вилучили клістрони із залишків С-300, які були в нас перед самим нападом. Не слідкували і мовчали, чому ми не виготовляємо свою ППО ПРО, хоча маємо напрацювання минулої команди по СД-300 і "Кільчень".
показати весь коментар
05.10.2023 20:03
+2
Розробка 60их. Крилаті ракети , шахеди зб'є, балістику ні. Зате їх багато і вони дешеві. Ніж списати краще хай шахеди збивають
показати весь коментар
05.10.2023 19:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоже неплохо, но нужно больше, намного больше, вы же видите что эти нелюди творят
показати весь коментар
05.10.2023 19:41 Відповісти
НЕ РОЗУМІЮ.

іСПАНІЯ- 6 установок.

_________-

цих ракет було вироблено понад 40 тисяч і криється найголовніша перевага цього комплексу - їх доволі багато і їх дефіцит в осяжній перспективі, скоріш за все, не загрожує.
показати весь коментар
05.10.2023 21:48 Відповісти
Потужне...потужний,найпотужний.....А ППО то добре.
показати весь коментар
05.10.2023 19:42 Відповісти
Испанская батарея Пэтриот до ноября в аренде у Турции. Они планировали после окончания аренды передать ее Украине. Но что то пошло не так и передали Хок
показати весь коментар
05.10.2023 19:42 Відповісти
Як Ви вдало слідкуєте за іспанською системою "Патріот" і не вслідкували за нашим ДБР, які вилучили клістрони із залишків С-300, які були в нас перед самим нападом. Не слідкували і мовчали, чому ми не виготовляємо свою ППО ПРО, хоча маємо напрацювання минулої команди по СД-300 і "Кільчень".
показати весь коментар
05.10.2023 20:03 Відповісти
Розробка 60их. Крилаті ракети , шахеди зб'є, балістику ні. Зате їх багато і вони дешеві. Ніж списати краще хай шахеди збивають
показати весь коментар
05.10.2023 19:45 Відповісти
Тем более что на этой неделе опять началась энергетическая война и орки бьют по подстанциям.
показати весь коментар
05.10.2023 19:51 Відповісти
Не так сидит с опе.
показати весь коментар
05.10.2023 22:09 Відповісти
Будемо дуже вдячні Іспанії і німцям і США, і полякам та іншим, що підставили своє плече і дають нам те, що в них є. Але я до цього часу не розумію, де наші системи ППО? Невже ми такі дурні, чи можливо не туди заривали гроші? Зеленський при владі вже 4,5 років, а його монобільшість у парламенті вже добула свій строк. Весь уряд, всі міністри...та фактично вся влада до найменшого села в його руках. То що ще було потрібно, щоб нарешті виготовити свої системи ППО ПРО, свої ракети дальньо дії, чи заважало мародерство команди і підбір виключно антимафйданівців у команду?
показати весь коментар
05.10.2023 20:00 Відповісти
Так. Ми як нація дурні. Лише 15% випускників шкіл цього року здали тест ЗНО з математики. А це тест на логічне мислення!!! .... Зате красіво співаємо... і голосуємо за блазнів...
показати весь коментар
05.10.2023 20:07 Відповісти
ДЕХТО'розписується' за всю націю..Цікаво,яким правом?
показати весь коментар
05.10.2023 21:05 Відповісти
Поки жив і працював за кордоном то таки доводилось "розписуватися", а тут і зараз це просте спостереження "для внутрішнього вжитку". Українці занадто прагматичні, а прагматизм вбиває політ фантазії і, відтак, інтелектуальне та абстрактне мислення. Ми "аграрна держава". Демократично обрані "керманичі" вирішили що наука українцям не потрібна і ми витрачаємо на науку лише 0,17% ВВП (Ізраїль 4,8% ВВП). Право яке питаєте? IQ 122. В Україні середній IQ 95...
показати весь коментар
05.10.2023 22:38 Відповісти
фактично вся влада до найменшого села в його руках.,

Серйозно?

нагадую,Садовий у Львові вже четвертий термін..

і фракції Зе у Львові немає..

показати весь коментар
05.10.2023 21:10 Відповісти
Для Павла Дурди, особисто відкрию величезну тайну, що під час війни у кожному населеному пункті і в тому числі у місті Львові, створені військово-цивільні адміністрації, які підпорядковані Верховному Головнокомандовачу, тобись Президенту.
показати весь коментар
05.10.2023 21:30 Відповісти
військово-цивільні адміністрації, які підпорядковані Верховному Головнокомандовачу,На рівні області.

а ви написали фактично вся влада до найменшого села в його руках.

МЕНІ НАСРАТИ НА ВАШУ ДЕМАГОГІЮ.
показати весь коментар
05.10.2023 21:53 Відповісти
"Я дуже радий, що у нас сьогодні є потужний прогрес у цьому напрямі. Це шість систем Hawk від Педро Санчеса, - "це капля в морі " з тієї кількості,котра потрібна Україні
показати весь коментар
05.10.2023 20:28 Відповісти
 
 