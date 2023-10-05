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Іспанія поставить Україні 6 систем ППО HAWK, - Зеленський
Іспанія та Німеччина допоможуть Україні посилити протиповітряну оборону.
Про це за результатами саміту в Гранаді повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Я дуже радий, що у нас сьогодні є потужний прогрес у цьому напрямі. Це шість систем Hawk від Педро Санчеса, від прем'єр-міністра, уряду Іспанії. І це буде спільна робота з партнерами, але під головуванням Іспанії", - сказав Зеленський.
"І потужне рішення в нас на зустрічі з паном канцлером Шольцом. Німецький уряд працюватиме над наданням Україні ще однієї системи Patriot. Я вважаю, що це єдина на сьогодні система, яка може протистояти таким масовим вбивствам", - додав президент України.
Топ коментарі
+3 Stepan Kruchkovskii f9f988b9
показати весь коментар05.10.2023 19:42
+3 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар05.10.2023 20:03
+2 Lopik Kocur
показати весь коментар05.10.2023 19:45
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іСПАНІЯ- 6 установок.
_________-
цих ракет було вироблено понад 40 тисяч і криється найголовніша перевага цього комплексу - їх доволі багато і їх дефіцит в осяжній перспективі, скоріш за все, не загрожує.
Серйозно?
нагадую,Садовий у Львові вже четвертий термін..
і фракції Зе у Львові немає..
а ви написали фактично вся влада до найменшого села в його руках.
МЕНІ НАСРАТИ НА ВАШУ ДЕМАГОГІЮ.