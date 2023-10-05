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Словакия (909) Чапутова Зузана (42)

Словацкая военная помощь Украине должна продолжаться, - президент Чапутова

чапутова

Президент Словакии Зузана Чапутова выступает за продолжение предоставления Украине военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Словацкая военная помощь Украине должна продолжаться. Я уважаю результаты парламентских выборов и негативное мнение по этому поводу в партии, которая проводит коалиционные переговоры. Но любая словацкая администрация должна понимать, что речь идет не только о безопасности Украины, но и собственно о Словакии", – написала Чапутова в Twitter.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После выборов Словакия отложила предоставление военной помощи Украине, - СМИ
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Топ комментарии
+3
Як кажуть в нас в народі в Україні а не на високих дипломатичних рівнях-"Може вже досить морочити нам сраку"
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05.10.2023 20:08
+3
Просто нашей пропаганде нужно усерднее работать. С каждым убийством и терактом украинцев рядом печатать фотографию тех кто отказывается Украине помогать и обвинять их в соучастии
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05.10.2023 20:13
+1
а баба-ягафіцо проти.
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05.10.2023 20:14
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А Смерду надо очко ***** вылизывать.
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05.10.2023 20:07 Ответить
Як кажуть в нас в народі в Україні а не на високих дипломатичних рівнях-"Може вже досить морочити нам сраку"
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05.10.2023 20:08 Ответить
Просто нашей пропаганде нужно усерднее работать. С каждым убийством и терактом украинцев рядом печатать фотографию тех кто отказывается Украине помогать и обвинять их в соучастии
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05.10.2023 20:13 Ответить
а баба-ягафіцо проти.
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05.10.2023 20:14 Ответить
Интересно что бы эти все мадьяры и словаки запели если бы орки вторглись бы в Европу?
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05.10.2023 20:20 Ответить
Создали сразу же батальоны помощи великоскрепному братскому народу!
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05.10.2023 20:29 Ответить
Не справедливе узагальнення, що стосуються цих двох країн, до речі нещодавно тут на форумі Зюзани співали дифірамби і захоплювалися словаками і ще, не слід узагальнювати і тим більше наїжджати на весь народ, через те, що прийшли до влади гандони типу фіцо або орбана, у нас теж не зовсім давно був своєрідний рекорд, коли тричі судимий овоч побував у президентах далі конкретно
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Slovakia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакия

27 февраля Словакия отправила Украине военную помощь на общую сумму 4,5 млн евроhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-213 [213] .

8 апреля глава правительства Словакии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4 Эдуард Хегер сообщил, что его страна поставила Украине комплексы ПВО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300 С-300 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-214 [214] .

10 апреля словацкое издание https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravda&action=edit&redlink=1 Pravda https://en.wikipedia.org/wiki/Pravda_(Slovakia) [en] сообщило, что Словакия готовится передать Украине около 20 артиллерийских установок https://ru.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_vz.77_%C2%AB%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB DANA (включая модификации https://ru.wikipedia.org/wiki/Zuzana_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) Zuzana )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-215 [215] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-216 [216] .

16 июня Словакия передала боеприпасы к РСЗО «Град», 4 вертолёта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-17 Ми-17 и один https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-2 Ми-2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-217 [217] .

В марте 2023 года правительство Словакии согласовало передачу Украине 13 модернизированных истребителей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29 МиГ-29 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-218 [218]

Венгрия -0 помощи
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06.10.2023 02:24 Ответить
а який там регламент виборів в Словаччині? якщо Фіцо не зможе сформувати урядову коаліцію, то далі що? право на спробу сформувати коаліцію переходить до партії, яка зайняла на виборах 2-е місце?
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05.10.2023 20:25 Ответить
А смороду було
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05.10.2023 20:39 Ответить
Застидалася однако. застидалася власної відмови.
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06.10.2023 00:15 Ответить
 
 