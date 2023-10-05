Словацкая военная помощь Украине должна продолжаться, - президент Чапутова

Президент Словакии Зузана Чапутова выступает за продолжение предоставления Украине военной помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Словацкая военная помощь Украине должна продолжаться. Я уважаю результаты парламентских выборов и негативное мнение по этому поводу в партии, которая проводит коалиционные переговоры. Но любая словацкая администрация должна понимать, что речь идет не только о безопасности Украины, но и собственно о Словакии", – написала Чапутова в Twitter.

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