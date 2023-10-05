Словацька військова допомога Україні має тривати, - президент Чапутова

Президент Словаччини Зузана Чапутова виступає за продовження надання Україні військової допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Словацька військова допомога Україні має тривати. Я поважаю результати парламентських виборів і негативну думку щодо цього в партії, яка проводить коаліційні переговори. Але будь-яка словацька адміністрація має розуміти, що йдеться не лише про безпеку України, а і про власне Словаччину", - написала Чапутова в Twitter.

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