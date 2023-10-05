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Евросоюз готовит дополнительный мощный пакет поддержки Украины на долгосрочную перспективу, - Мишель
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о непреклонности поддержки Украины со стороны Евросоюза.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Никакого плана "Б" в вопросах помощи Украине. Только план "А": непоколебимая поддержка столько, сколько нужно, пока Украина не победит. Евросоюз готовит дополнительный мощный пакет поддержки на долгосрочную перспективу", - написал Мишель в твиттере по результатам встречи с президентом Зеленским на полях III саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.
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а шкурне питання можна?
а бубу скоріше ніяк не можна в якiсь евро-секретарі?
ну плиз - заїбав....
не потрібен.