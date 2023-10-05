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Евросоюз (16684) Шарль Мишель (246)

Евросоюз готовит дополнительный мощный пакет поддержки Украины на долгосрочную перспективу, - Мишель

мішель

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о непреклонности поддержки Украины со стороны Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Никакого плана "Б" в вопросах помощи Украине. Только план "А": непоколебимая поддержка столько, сколько нужно, пока Украина не победит. Евросоюз готовит дополнительный мощный пакет поддержки на долгосрочную перспективу", - написал Мишель в твиттере по результатам встречи с президентом Зеленским на полях III саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

Читайте также: Украина может стать членом ЕС в 2030 году, - глава Евросовета Мишель
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Топ комментарии
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Чи я один потужно ********* слухати про потужні обіцянки?
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05.10.2023 20:43
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Слово "потужний" останнім часом в мене викликає якусь недовіру ....
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05.10.2023 20:13 Ответить
Мабуть, через те, що останнім часом нам одна особа вже обіцяла дуже багато всього "потужного", тільки забула для цього потужиться.
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05.10.2023 20:18 Ответить
а угорщина знає?
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05.10.2023 20:39 Ответить
Чи я один потужно ********* слухати про потужні обіцянки?
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05.10.2023 20:43 Ответить
вважайте шо нас три....
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06.10.2023 01:28 Ответить
2030й рік - чули....
а шкурне питання можна?
а бубу скоріше ніяк не можна в якiсь евро-секретарі?
ну плиз - заїбав....
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06.10.2023 01:20 Ответить
"спокійно, селяни - земля буде ваша!"
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06.10.2023 02:01 Ответить
мабуть нема в них цирку... - не потрібен.
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06.10.2023 02:23 Ответить
 
 