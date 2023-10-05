Євросоюз готує додатковий потужний пакет підтримки України на довгострокову перспективу, - Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив про непохитність підтримки України з боку Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жодного плану Б у питаннях допомоги Україні. Тільки план А: непохитна підтримка стільки, скільки потрібно, поки Україна не переможе. Євросоюз готує додатковий потужний пакет підтримки на довгострокову перспективу", - написав Мішель у Твіттері за результатами зустрічі з президентом Зеленським на полях III саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.

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