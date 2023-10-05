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Євросоюз готує додатковий потужний пакет підтримки України на довгострокову перспективу, - Мішель
Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив про непохитність підтримки України з боку Євросоюзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Жодного плану Б у питаннях допомоги Україні. Тільки план А: непохитна підтримка стільки, скільки потрібно, поки Україна не переможе. Євросоюз готує додатковий потужний пакет підтримки на довгострокову перспективу", - написав Мішель у Твіттері за результатами зустрічі з президентом Зеленським на полях III саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.
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Будь ласка, зачекайте...
а шкурне питання можна?
а бубу скоріше ніяк не можна в якiсь евро-секретарі?
ну плиз - заїбав....
не потрібен.