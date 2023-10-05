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Євросоюз (12770) Шарль Мішель (333)

Євросоюз готує додатковий потужний пакет підтримки України на довгострокову перспективу, - Мішель

мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив про непохитність підтримки України з боку Євросоюзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Жодного плану Б у питаннях допомоги Україні. Тільки план А: непохитна підтримка стільки, скільки потрібно, поки Україна не переможе. Євросоюз готує додатковий потужний пакет підтримки на довгострокову перспективу", - написав Мішель у Твіттері за результатами зустрічі з президентом Зеленським на полях III саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може стати членом ЄС в 2030 році, - голова Євроради Мішель

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Топ коментарі
+1
Чи я один потужно ********* слухати про потужні обіцянки?
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05.10.2023 20:43
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Слово "потужний" останнім часом в мене викликає якусь недовіру ....
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05.10.2023 20:13 Відповісти
Мабуть, через те, що останнім часом нам одна особа вже обіцяла дуже багато всього "потужного", тільки забула для цього потужиться.
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05.10.2023 20:18 Відповісти
а угорщина знає?
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05.10.2023 20:39 Відповісти
Чи я один потужно ********* слухати про потужні обіцянки?
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05.10.2023 20:43 Відповісти
вважайте шо нас три....
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06.10.2023 01:28 Відповісти
2030й рік - чули....
а шкурне питання можна?
а бубу скоріше ніяк не можна в якiсь евро-секретарі?
ну плиз - заїбав....
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06.10.2023 01:20 Відповісти
"спокійно, селяни - земля буде ваша!"
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06.10.2023 02:01 Відповісти
мабуть нема в них цирку... - не потрібен.
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06.10.2023 02:23 Відповісти
 
 