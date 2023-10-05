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Помощь Украине зависит от разрешения политического кризиса в США, - Макрон

макрон,зеленський

Европа должна оставаться мобилизованной для помощи Украине, но многое зависит от разрешения политического кризиса в США.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не имеем права устать", - заявил Макрон, отвечая на вопросы журналистов. Он выразил мнение, что Европа должна оставаться мобилизованной в оказании помощи Украине.

Однако, отметил он, продолжение помощи Киеву зависит от разрешения американского политического кризиса, который привел к отстранению лидера республиканцев от должности главы Палаты представителей из-за бунта правого крыла его партии, которое выступает против выделения средств для Украины.

Если Конгресс не примет годовой бюджет, включая новый пакет помощи Украине, в течение следующих полутора месяцев, Вашингтон сможет поддерживать Киев лишь "еще несколько месяцев". Соединенные Штаты являются самым большим донором помощи Украине в абсолютном выражении, напомнил Макрон. По его словам, эту помощь невозможно "заменить".

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Топ комментарии
+4
********(трампістам) немає спокою
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05.10.2023 20:46
+3
Типо давай Китай захватывай Тайвань пока в США кризис и делят горшки с креслами. Что за времена пошли когда в США сидит проросийский агент Трамп и открыто толкает страну в пропасть
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05.10.2023 20:55
+2
все прекрасно видят как власть себя ведет и чем озабочена. Пустая ВР, шатания по залу , разговоры по углам и это все в то время. когда на трибуне говорит депутат, который вносит предложения к рассмотрению. Всем пох..
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05.10.2023 20:52
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********(трампістам) немає спокою
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05.10.2023 20:46 Ответить
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05.10.2023 20:46 Ответить
Раніше лише Макрон скрізь був, а зараз наче на пенсію пішов..
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05.10.2023 20:49 Ответить
Коли він допомогав Зелі у нього дуже рейтінг впав.
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05.10.2023 20:54 Ответить
Франція та інші наші партнери допомогу надають не Зелі, а Україні та її народу
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06.10.2023 01:29 Ответить
Перші 2-3 місяці вони будуть говорити так ! Побачим як Зеля впорається з вимогами американської адміністрації.
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05.10.2023 20:52 Ответить
все прекрасно видят как власть себя ведет и чем озабочена. Пустая ВР, шатания по залу , разговоры по углам и это все в то время. когда на трибуне говорит депутат, который вносит предложения к рассмотрению. Всем пох..
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05.10.2023 20:52 Ответить
Макарон в тємє !!!
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05.10.2023 20:55 Ответить
Типо давай Китай захватывай Тайвань пока в США кризис и делят горшки с креслами. Что за времена пошли когда в США сидит проросийский агент Трамп и открыто толкает страну в пропасть
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05.10.2023 20:55 Ответить
Дитячий садок
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05.10.2023 21:05 Ответить
Кожна Чесна і Порядна країна, робить допомогу Україні без огляду на США!
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05.10.2023 21:10 Ответить
В Европе 50 стран, а за все должна платить Америка? Обещали 5 миллиардов и умыли руки? В США кризис из-за того что европейское жмотье не хочет раскошеливаться.
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05.10.2023 21:10 Ответить
Офісний переклад: "Ніхто не говорить про корупцію у верхівці влади, бо її в нас нема. І ніхто не ставить залежність допомоги від виконання реформ. Тай взагалі цей список з вимогами принизливий для України!"
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05.10.2023 21:28 Ответить
 
 