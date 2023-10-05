Помощь Украине зависит от разрешения политического кризиса в США, - Макрон

Европа должна оставаться мобилизованной для помощи Украине, но многое зависит от разрешения политического кризиса в США.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не имеем права устать", - заявил Макрон, отвечая на вопросы журналистов. Он выразил мнение, что Европа должна оставаться мобилизованной в оказании помощи Украине.

Однако, отметил он, продолжение помощи Киеву зависит от разрешения американского политического кризиса, который привел к отстранению лидера республиканцев от должности главы Палаты представителей из-за бунта правого крыла его партии, которое выступает против выделения средств для Украины.

Если Конгресс не примет годовой бюджет, включая новый пакет помощи Украине, в течение следующих полутора месяцев, Вашингтон сможет поддерживать Киев лишь "еще несколько месяцев". Соединенные Штаты являются самым большим донором помощи Украине в абсолютном выражении, напомнил Макрон. По его словам, эту помощь невозможно "заменить".

Читайте также: Евросоюз готовит дополнительный мощный пакет поддержки Украины на долгосрочную перспективу, - Мишель