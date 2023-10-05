Помощь Украине зависит от разрешения политического кризиса в США, - Макрон
Европа должна оставаться мобилизованной для помощи Украине, но многое зависит от разрешения политического кризиса в США.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не имеем права устать", - заявил Макрон, отвечая на вопросы журналистов. Он выразил мнение, что Европа должна оставаться мобилизованной в оказании помощи Украине.
Однако, отметил он, продолжение помощи Киеву зависит от разрешения американского политического кризиса, который привел к отстранению лидера республиканцев от должности главы Палаты представителей из-за бунта правого крыла его партии, которое выступает против выделения средств для Украины.
Если Конгресс не примет годовой бюджет, включая новый пакет помощи Украине, в течение следующих полутора месяцев, Вашингтон сможет поддерживать Киев лишь "еще несколько месяцев". Соединенные Штаты являются самым большим донором помощи Украине в абсолютном выражении, напомнил Макрон. По его словам, эту помощь невозможно "заменить".
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