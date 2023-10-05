Допомога Україні залежить від розв’язання політичної кризи у США, - Макрон

Європа має залишатися мобілізованою для допомоги Україні, але багато залежить від розв’язання політичної кризи у США.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не маємо права втомитися", - заявив Макрон, відповідаючи на запитання журналістів. Він висловив думку, що Європа повинна залишатися мобілізованою у наданні допомоги Україні.

Однак, зауважив він, продовження допомоги Києву залежить від розв’язання американської політичної кризи, яка призвела до відсторонення лідера республіканців від посади голови Палати представників через бунт правого крила його партії, яке виступає проти виділення коштів для України.

Якщо Конгрес не ухвалить річний бюджет, включаючи новий пакет допомоги Україні, протягом наступних півтора місяця, Вашингтон зможе підтримувати Київ лише "ще кілька місяців". Сполучені Штати є найбільшим донором допомоги Україні в абсолютному вираженні, нагадав Макрон. За його словами, цю допомогу неможливо "замінити".

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