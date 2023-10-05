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Новини Допомога Україні
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США (20990) допомога і підтримка (1117) Макрон Емманюель (1323)

Допомога Україні залежить від розв’язання політичної кризи у США, - Макрон

макрон,зеленський

Європа має залишатися мобілізованою для допомоги Україні, але багато залежить від розв’язання політичної кризи у США.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не маємо права втомитися", - заявив Макрон, відповідаючи на запитання журналістів. Він висловив думку, що Європа повинна залишатися мобілізованою у наданні допомоги Україні.

Однак, зауважив він, продовження допомоги Києву залежить від розв’язання американської політичної кризи, яка призвела до відсторонення лідера республіканців від посади голови Палати представників через бунт правого крила його партії, яке виступає проти виділення коштів для України.

Якщо Конгрес не ухвалить річний бюджет, включаючи новий пакет допомоги Україні, протягом наступних півтора місяця, Вашингтон зможе підтримувати Київ лише "ще кілька місяців". Сполучені Штати є найбільшим донором допомоги Україні в абсолютному вираженні, нагадав Макрон. За його словами, цю допомогу неможливо "замінити".

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Топ коментарі
+4
********(трампістам) немає спокою
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05.10.2023 20:46
+3
Типо давай Китай захватывай Тайвань пока в США кризис и делят горшки с креслами. Что за времена пошли когда в США сидит проросийский агент Трамп и открыто толкает страну в пропасть
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05.10.2023 20:55
+2
все прекрасно видят как власть себя ведет и чем озабочена. Пустая ВР, шатания по залу , разговоры по углам и это все в то время. когда на трибуне говорит депутат, который вносит предложения к рассмотрению. Всем пох..
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05.10.2023 20:52
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********(трампістам) немає спокою
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05.10.2023 20:46 Відповісти
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05.10.2023 20:46 Відповісти
Раніше лише Макрон скрізь був, а зараз наче на пенсію пішов..
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05.10.2023 20:49 Відповісти
Коли він допомогав Зелі у нього дуже рейтінг впав.
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05.10.2023 20:54 Відповісти
Франція та інші наші партнери допомогу надають не Зелі, а Україні та її народу
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06.10.2023 01:29 Відповісти
Перші 2-3 місяці вони будуть говорити так ! Побачим як Зеля впорається з вимогами американської адміністрації.
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05.10.2023 20:52 Відповісти
все прекрасно видят как власть себя ведет и чем озабочена. Пустая ВР, шатания по залу , разговоры по углам и это все в то время. когда на трибуне говорит депутат, который вносит предложения к рассмотрению. Всем пох..
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05.10.2023 20:52 Відповісти
Макарон в тємє !!!
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05.10.2023 20:55 Відповісти
Типо давай Китай захватывай Тайвань пока в США кризис и делят горшки с креслами. Что за времена пошли когда в США сидит проросийский агент Трамп и открыто толкает страну в пропасть
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05.10.2023 20:55 Відповісти
Дитячий садок
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05.10.2023 21:05 Відповісти
Кожна Чесна і Порядна країна, робить допомогу Україні без огляду на США!
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05.10.2023 21:10 Відповісти
В Европе 50 стран, а за все должна платить Америка? Обещали 5 миллиардов и умыли руки? В США кризис из-за того что европейское жмотье не хочет раскошеливаться.
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05.10.2023 21:10 Відповісти
Офісний переклад: "Ніхто не говорить про корупцію у верхівці влади, бо її в нас нема. І ніхто не ставить залежність допомоги від виконання реформ. Тай взагалі цей список з вимогами принизливий для України!"
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05.10.2023 21:28 Відповісти
 
 