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Новости
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Премьер Нидерландов Рютте не поддерживает четкие временные рамки для расширения ЕС

рютте

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не считает удачной идею расширения ЕС до 2030 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dutch News.

Рютте заявил, что кандидаты в члены ЕС должны выполнить ряд условий, и в этом плане ни на какие уступки идти нельзя.

"Я совсем не согласен с этой датой (2030 год. – Ред.). Вопрос не в том, когда страна будет готова, а в том, готова ли она", – объяснил нидерландский политик.

"В ЕС уже 27 членов, и если к нему присоединится еще больше стран, процесс принятия решений и ряд других вещей усложнятся еще больше", – добавил он.

Рютте временно исполняет обязанности премьера Нидерландов и покинет политику после формирования следующего правительства.

Читайте также: Евросоюз готовит дополнительный мощный пакет поддержки Украины на долгосрочную перспективу, - Мишель

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году.

Автор: 

Нидерланды (1582) членство в ЕС (1014) Евросоюз (17124) Рютте Марк (351)


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Топ комментарии
+1
От би ***** остаточно ********** та ******* по вас чимось!
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05.10.2023 21:47
+1
Рюте серьозний чувак. Плюс тут накладається нідерландський менталітет, коли не прийнято ходити навкруги, а одразу кажуть хоч і гірку, але правду. Замість киздіти на Рюте краще думайте як виправити ситуацію. Рюте дуже підтримує Україну. І якшо він каже ні, то на те є причини, а не просто його внутрішнє небажання.
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05.10.2023 22:00
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От би ***** остаточно ********** та ******* по вас чимось!
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05.10.2023 21:47 Ответить
А ви замість Ф-16, танків за гроші НЛ і інших ништяків кукішем воювати будете? Не на довго в пересічних подяки вистачає...
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05.10.2023 21:57 Ответить
Морква від морди віслюка трохи відсовується.
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05.10.2023 21:48 Ответить
"Питання не в тому, коли країна буде готова, а в тому, чи готова вона" Джерело:

Аплодую стоячи!

Оце "серпом по рєзнікову"! Наші "узеленські" вже й так, і сяк кажуть, що вони готові... А тут раптом ТИЦ і... Виявляється, що їхнім словам не вірять, а будуть перевіряти: чи відповідають ті заяви дійсності...

Ці нахаби з ЄС та НАТО просто не дивляться "єдиний марафєт" та "вечірні хриплосики" яжнєлоха і не знають, що ми вже 100500 раз виконали всі вимоги і разів зо два їх перевиконали. От же ж курви!
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05.10.2023 21:57 Ответить
Яка різниця що він каже. Він вже йде.
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05.10.2023 21:59 Ответить
"Кащєніти прощаются, но нє уходят" (С)
Ось побачите
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05.10.2023 22:01 Ответить
Рюте серьозний чувак. Плюс тут накладається нідерландський менталітет, коли не прийнято ходити навкруги, а одразу кажуть хоч і гірку, але правду. Замість киздіти на Рюте краще думайте як виправити ситуацію. Рюте дуже підтримує Україну. І якшо він каже ні, то на те є причини, а не просто його внутрішнє небажання.
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05.10.2023 22:00 Ответить
☄️сьогодні йдуть якісь смердючі про-кремлівські вкиды про Нідерланди
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05.10.2023 22:31 Ответить
 
 