Премьер Нидерландов Рютте не поддерживает четкие временные рамки для расширения ЕС
Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не считает удачной идею расширения ЕС до 2030 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dutch News.
Рютте заявил, что кандидаты в члены ЕС должны выполнить ряд условий, и в этом плане ни на какие уступки идти нельзя.
"Я совсем не согласен с этой датой (2030 год. – Ред.). Вопрос не в том, когда страна будет готова, а в том, готова ли она", – объяснил нидерландский политик.
"В ЕС уже 27 членов, и если к нему присоединится еще больше стран, процесс принятия решений и ряд других вещей усложнятся еще больше", – добавил он.
Рютте временно исполняет обязанности премьера Нидерландов и покинет политику после формирования следующего правительства.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году.
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Аплодую стоячи!
Оце "серпом по рєзнікову"! Наші "узеленські" вже й так, і сяк кажуть, що вони готові... А тут раптом ТИЦ і... Виявляється, що їхнім словам не вірять, а будуть перевіряти: чи відповідають ті заяви дійсності...
Ці нахаби з ЄС та НАТО просто не дивляться "єдиний марафєт" та "вечірні хриплосики" яжнєлоха і не знають, що ми вже 100500 раз виконали всі вимоги і разів зо два їх перевиконали. От же ж курви!
Ось побачите