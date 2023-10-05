Премьер Нидерландов Рютте не поддерживает четкие временные рамки для расширения ЕС

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте не считает удачной идею расширения ЕС до 2030 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dutch News.

Рютте заявил, что кандидаты в члены ЕС должны выполнить ряд условий, и в этом плане ни на какие уступки идти нельзя.

"Я совсем не согласен с этой датой (2030 год. – Ред.). Вопрос не в том, когда страна будет готова, а в том, готова ли она", – объяснил нидерландский политик.

"В ЕС уже 27 членов, и если к нему присоединится еще больше стран, процесс принятия решений и ряд других вещей усложнятся еще больше", – добавил он.

Рютте временно исполняет обязанности премьера Нидерландов и покинет политику после формирования следующего правительства.

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Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году.