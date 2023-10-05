Байден хочет произнести "большую речь" касающуюся Украины, - представитель Белого дома Жан-Пьер

Президент США Джо Байден собирается произнести "большую речь" касающуюся Украины. Когда именно – неизвестно.

Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что США будут и дальше оказывать Украине необходимую помощь, и эту позицию разделяют обе партии в Конгрессе.

"Мы будем продолжать следить за тем, чтобы удовлетворять потребности Украины на поле боя, используя ресурсы и возможности, предоставленные Конгрессом", – добавила Жан-Пьер.

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Она также прокомментировала российский теракт в поселке Гроза на Харьковщине, где оккупанты одной ракетой убили более половины местных жителей. "Мы продолжаем наблюдать, как Россия наносит удары, подобные сегодняшнему на востоке Украины… Можете ли вы представить, что просто приходите в продуктовый магазин со своими детьми, пытаясь решить, что приготовить на ужин, и видите, как происходит взрыв, и повсюду разлетаются тела…", – сказала она.

"Это ужасно, это невероятно ужасно для народа Украины, для людей, похожих на вас, ваших коллег, сообщающих об этом на местах, – добавила она, – И для этих семей, и этих детей... Итак, это то, что происходит в Украине каждый день".

По ее словам, поэтому США прилагают все усилия - чтобы "помочь храброму народу Украины бороться за свою свободу, бороться за демократию".

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