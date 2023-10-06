ПВО ночью уничтожила 25 ударных БПЛА из 33, - Воздушные Силы
"В ночь на 6 октября 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали с мыса Чауда (ВОТ Крым) ударными БПЛА типа "Shahed". Зафиксированы пуски 33 "шахедов", следовавших несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 25 "Shahed-131/136", в частности - в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей", - говорится в сообщении.
К отражению воздушной атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.
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1) ракетницями з пострілами ракет-зірок на висоту 150-250м під кутом пострілу 30°-60°;
2) лазерними указками не менш як 2 шт. на групу, зелених, дальністю 500м.
Тоді після виявлення дрона в нічному небі з допомогою освітлювальних ракет рознесені на відстань 300-500 метрів учасники групи схрещують лазерні указки на дроні для цілевказання кулеметному розрахунку, озброєного патронами із трасуючими кулями, який і знищує дрон.
будемо чекати гепарди від партнерів (до кінця року, кілька штук)
Україна отримала влітку турецькі ракети повітря-повітря класу Стингер для Байрактарів. Коли ми вже почуєм про їх застосування?
Швидкість Байрактара співмірна з швидкістю Шахеда. Тому перехоплювати Шахеди на великій відстані вони не зможуть. А чергувати кружляючи кожен на своїй виділеній ділянці можуть краще наземних мобільних груп. Точні можливості не знаю, тому далі цифри для прикладу. У Байрактара нема радара. Якщо Байрактар може вночі у тепловізор бачити двигун Шахеда на відстані 30 км і кражляти у центрі своєї ділянки по колу радіусом 5 км, то він перекриє ділянку 50 км. Далі треба вирішувати задачу розрахунку точки зустрічі. Так як швидкість співмірна, то може бути тільки одна спроба перехоплення. Добре якщо у автопілота Байрактара є така опція. Якщо немає - то розрахунок тільки на майстерність операторів. 10 Байрактарів перекриють 500 км. Це по прямій від Вилкове до Кривого Рогу і далі на Схід до Запоріжжя. У України, нажаль, немає літаючих радарів. Але кажуть партнери дають нам інформацію з таких радарів у реальному часі. Тоді можливо перехоплювати Шахеди Байрактарами злітаючи по тривозі. У цьому випадку 10 Байрактарів можуть перекрити у 2-3 рази більшу ділянку. Запуск Шахедів роєм ускладнить задачу, так як Байрактар навряд візьме більше 4-х ракет, і у нього не буде часу і швидкості ганятися за більшою кількістю Шахедів. Але це все ж якісно новий шлях розбудови ППО, хоча б як додатковий елемент.
Якщо ця ідея спрацює, то можна зазирнути у недалеке майбутнє. Організувати групи з кількох Байрактарів плюс один Акінчі. Акінчі також може брати ракети повітря-повітря і має радар. Він буде знаходити цілі, розподіляти їх між Байрактарами своєї групи, і наводити їх у автоматичному режимі у точки зустрічі. Тоді ми зможем самостійно, без інформації партнерів, перехоплювати цілі.