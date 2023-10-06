ПВО ночью уничтожила 25 ударных БПЛА из 33, - Воздушные Силы

"В ночь на 6 октября 2023 года российские оккупационные войска в очередной раз атаковали с мыса Чауда (ВОТ Крым) ударными БПЛА типа "Shahed". Зафиксированы пуски 33 "шахедов", следовавших несколькими группами в направлении южных, восточных и центральных областей.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 25 "Shahed-131/136", в частности - в пределах Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Житомирской областей", - говорится в сообщении.

К отражению воздушной атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения мобильных огневых групп и радиоэлектронной борьбы.

Также читайте: Россияне продолжают запускать "шахеды" группами, этой ночью они летели парами, - Игнат