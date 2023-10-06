Шольц снова заявил, что передача Украине ракет Taurus приведет к "эскалации" войны
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Германия до сих пор не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, так Берлин пытается не допустить "эскалацию" войны.
Об этом Шольц заявил на пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Журналисты спросили Канцлера, почему он не хочет отправить крылатые ракеты. Тот ответил, что это решение можно принять только после "тщательного рассмотрения".
"В конце концов, когда война длится так долго, эти сомнения не могут разрешиться сразу", – сказал Шольц. Он добавил, что его правительство "всегда должно принимать во внимание то, чего требует от нас конституция и какие у нас есть варианты действий".
"Это включает, в частности, тот факт, что мы, конечно, должны обеспечить, чтобы не было эскалации войны, и чтобы Германия не стала частью конфликта. Это также моя задача как канцлера", - сказал глава немецкого правительства.
Шольц не уточнил, какие именно потенциальные конституционные ограничения он подразумевает.
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Гроза=геноцид
Шольц= ???
Це результат нашої геніальної дипломатії, представленої одним геніальним народом.
Всі наши дипломати - нобелівські лауреати - по команді гроблять відносини з нашими партнерами.
що передача Україні
касок та бронежилетів
приведе до ескалаціі війни
це він про що? а зараз що?
а дати зброю Україні для захисту то це одразу ескалація