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Новости Война
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Шольц снова заявил, что передача Украине ракет Taurus приведет к "эскалации" войны

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Германия до сих пор не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, так Берлин пытается не допустить "эскалацию" войны.

Об этом Шольц заявил на пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Журналисты спросили Канцлера, почему он не хочет отправить крылатые ракеты. Тот ответил, что это решение можно принять только после "тщательного рассмотрения".

Также читайте: Уоллес - после удара РФ по Харьковщине: Германия должна передать Украине Taurus

"В конце концов, когда война длится так долго, эти сомнения не могут разрешиться сразу", – сказал Шольц. Он добавил, что его правительство "всегда должно принимать во внимание то, чего требует от нас конституция и какие у нас есть варианты действий".

"Это включает, в частности, тот факт, что мы, конечно, должны обеспечить, чтобы не было эскалации войны, и чтобы Германия не стала частью конфликта. Это также моя задача как канцлера", - сказал глава немецкого правительства.

Шольц не уточнил, какие именно потенциальные конституционные ограничения он подразумевает.

Также читайте: Разногласия между Германией и Францией мешают ЕС поддерживать Украину, - The Financial Times

Автор: 

Германия (6955) крылатые ракеты (881) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+24
Вчерашний удар по поселку Гроза и сегодняшний по Харькову - это не эскалация.... это норма для Шольца?!
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06.10.2023 09:28
+21
Ну, те що Шольц мудак - це зовсім не новина.
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06.10.2023 09:26
+16
Так може країнам ЄС та Штатам взагалі не виробляти озброєння та розпустити армії?! Це ж може призвести до "якоїсь ескалації"?! Тоді на Вас точно "ніхто не нападе"?!
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06.10.2023 09:27
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Ну, те що Шольц мудак - це зовсім не новина.
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06.10.2023 09:26 Ответить
Щось здається мені, що останнім часом, кількість - не мудаків - значно зменшилась,
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06.10.2023 13:43 Ответить
Так може країнам ЄС та Штатам взагалі не виробляти озброєння та розпустити армії?! Це ж може призвести до "якоїсь ескалації"?! Тоді на Вас точно "ніхто не нападе"?!
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06.10.2023 09:27 Ответить
Вчерашний удар по поселку Гроза и сегодняшний по Харькову - это не эскалация.... это норма для Шольца?!
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06.10.2023 09:28 Ответить
Та йому взагалі POHUY!, як свого часу POHUY було довбой@бам, які вирішили привести до влади тих, яким було також POHUY.
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06.10.2023 09:33 Ответить
Будь ласка, хтось хто має виходи до цих тіл, спитайте "що означає ескалація у війні, яка вже триває більше 1,5 року із застосуванням всі засобів і ресурсів зі сторони ворога". Цікаво почути байку із бундестагу...
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06.10.2023 09:33 Ответить
Війна триває 9,5 років.
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06.10.2023 09:36 Ответить
Мається на увазі, що ескалація 1,5 року
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06.10.2023 09:40 Ответить
Байки все тіж самі-не можна нищити кацапських вбивць на українській землі,бо в принципі-вони не хочуть цього робити,то путін їх примушує,він усьому винен,а не простий ванья,з його багатостраждальною загадковою рускаю душою
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06.10.2023 09:39 Ответить
Та зрозуміло,що перспективи Північного потіка-2 дорожчі за життя якихось цивільних з бідної країни,та й взагалі німці за два роки вже скучили за своїми тривалими поцілунками у ясна з дідом Путлером.
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06.10.2023 09:35 Ответить
Таурус=ескалація
Гроза=геноцид
Шольц= ???
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06.10.2023 09:35 Ответить
Ображена ліверна ковбаса.
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06.10.2023 09:50 Ответить
А Баба Яга протів
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06.10.2023 09:35 Ответить
Європа мовчала....
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06.10.2023 09:37 Ответить
Всю свою історію, коли стояло питання українців вона мовчала. Така вона Європа.
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06.10.2023 09:51 Ответить
Значить, ракети будуть з інших джерел.
Це результат нашої геніальної дипломатії, представленої одним геніальним народом.
Всі наши дипломати - нобелівські лауреати - по команді гроблять відносини з нашими партнерами.
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06.10.2023 09:39 Ответить
а раніш шольц казав
що передача Україні
касок та бронежилетів
приведе до ескалаціі війни
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06.10.2023 09:40 Ответить
Это гарант нашей безопасности, которой так кичится величайший пАлитик???!
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06.10.2023 09:41 Ответить
Привезіть цю "ліверну ковбасу" сюди - , нехай там розповість про "ескалацію". Його, певно, налякав Дімка Алкогольович - https://news.obozrevatel.com/abroad/medvedev-vzbesilsya-iz-za-raket-taurus-dlya-ukrainyi-i-prigrozil-udarami-po-zavodam-v-germanii.htm
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06.10.2023 09:47 Ответить
Довбо(ОЙ)б...
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06.10.2023 09:48 Ответить
Може пану Канцлеру варто саме в цей момет прибути з екстреним візитом в село Гроза Харківської області і на фоні знищеної сільської кафешки де загинуло більше 50 українців знову зробити цю заяву. Ескалація? До них не доходить, що казлорилі вже тупо стріляють "іскандерами", які призначені для знищення ключевих засобів ППО та ПРО по скупченню мирного населення в сільській їдальні. Типу... по селах має прилітати напевно мінімум тактична ядерна ракета щоб передача крилатих ракет не мала вигляду "ескалації". Я розумію, всім на нас по суті начхати. Але... хоч би не робили подібні заяви. А закінчу цим - КОЖЕН КАЦАП МАЄ ЗДОХНУТИ І ЧИМ ШВИДШЕ ТИМ КРАЩЕ.
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06.10.2023 09:49 Ответить
>>> призведе до "ескалації" війни

це він про що? а зараз що?
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06.10.2023 09:51 Ответить
шольц брехливе мурло - массові ракетні обстріли території України та щоденні атаки дронами інфраструктури - куди ще більше ескалації? просто в нього вже є якись домовленості з уйлом з цього питання
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06.10.2023 09:59 Ответить
А ще німці вміють гарно виробляти газові камери, крематоріі, канцтабори !
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06.10.2023 10:05 Ответить
Навчились у Сталіна з Леніним.
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06.10.2023 10:15 Ответить
це дурне використання терміну "ескалація". Наступ це теж ескалація, звільнення територій - ескалація. Без рішучих дій/ескалації війна не закінчиться.
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06.10.2023 10:09 Ответить
Дякуючи послу Мельнику уява про ліверну ковбасу міцно засіла в голові у Шольца
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06.10.2023 10:25 Ответить
Дякуючи послу Мельнику ми почали одержувати з Німеччини щось суттєвіше за шоломи та лікарняні ліжка. Без нього ми б з шоломів вже їли, але стріляти було б нічим.
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06.10.2023 11:29 Ответить
Если нам не дают таурусы предлагаю сливать бочки с отработанным ядерным топливом у чорна мора. Засрем всю планету. зробимо це разом. Потому что это справедливо!!!
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06.10.2023 10:36 Ответить
Думаю это не выход,надо дроны свои которые далеко летают
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06.10.2023 11:04 Ответить
*************** ***** сцикливый.............................................................................
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06.10.2023 11:06 Ответить
Взагалі Шольц це щось типу цього боягузливого і ганебного персонажа
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06.10.2023 11:12 Ответить
А до чого приведе ненадання ракет?(((Хтось там таке запитував?((
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06.10.2023 11:16 Ответить
Что с этим миром? Весь погряз в коррупции! Нельзя надеяться на божий суд. Когда начнет работать людской?
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06.10.2023 11:25 Ответить
Ми йдемо за ЄС бо така мода.
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06.10.2023 11:51 Ответить
Не забывайте - Германия НЕ победила в 1945. Поэтому, Шольц это просто шестёрка. Скажут дать танки - даст, скажут дать ракеты - даст. Скажут - коси под дурака, вот он и прикидывается. Надо не на на Шольца наезжать, а например на Нетаньягу. Вот кто точно ГНИЛАЯ колбаса.
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06.10.2023 11:33 Ответить
Менше красти треба у свого народу !
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06.10.2023 11:50 Ответить
Шольцу: - а не передача приведе рашу до Берліна, тож у нас кажуть: - "З двух зол вибирай кращу", - я НАРОДУ ВІРЮ, бо це ЙОГО МУДРІСТЬ(добре в БОГА вчиться, по Шевченківськи). АРХ М
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06.10.2023 11:54 Ответить
коли іран і північна корея дають зброю параші то це НЕ ескалація,

а дати зброю Україні для захисту то це одразу ескалація
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06.10.2023 17:25 Ответить
 
 