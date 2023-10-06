Шольц снова заявил, что передача Украине ракет Taurus приведет к "эскалации" войны

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил, что Германия до сих пор не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, так Берлин пытается не допустить "эскалацию" войны.

Об этом Шольц заявил на пресс-конференции на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Журналисты спросили Канцлера, почему он не хочет отправить крылатые ракеты. Тот ответил, что это решение можно принять только после "тщательного рассмотрения".

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"В конце концов, когда война длится так долго, эти сомнения не могут разрешиться сразу", – сказал Шольц. Он добавил, что его правительство "всегда должно принимать во внимание то, чего требует от нас конституция и какие у нас есть варианты действий".

"Это включает, в частности, тот факт, что мы, конечно, должны обеспечить, чтобы не было эскалации войны, и чтобы Германия не стала частью конфликта. Это также моя задача как канцлера", - сказал глава немецкого правительства.

Шольц не уточнил, какие именно потенциальные конституционные ограничения он подразумевает.

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